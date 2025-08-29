Khởi công Dự án Nhà ở xã hội VCI Green Home

Sáng 29/8, tại phường Vĩnh Phúc, đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã dự lễ khởi công Dự án Nhà ở xã hội VCI Green Home. Cùng có lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn và các đại biểu bấm nút khởi công dự án

Phát biểu tại lễ khởi công, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn biểu dương sự nỗ lực của chủ đầu tư, các sở, ngành, đơn vị trong triển khai dự án, đặc biệt là sự đồng thuận của các hộ dân trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ dự án. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị chủ đầu tư tập trung triển khai dự án đảm bảo chất lượng, tiến độ như đã cam kết; tuân thủ đúng quy định của pháp luật về quy hoạch, đất đai, đầu tư, xây dựng, bảo vệ môi trường và các quy định của pháp luật có liên quan.

Các sở, ngành và phường Vĩnh Phúc tạo mọi điều kiện tốt nhất, tiếp tục đồng hành, hỗ trợ nhà đầu tư để dự án triển khai thuận lợi, đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và hiệu quả cao nhất, phát huy hiệu quả đầu tư, hình thành một khu nhà ở có vị trí thuận lợi, có hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các dịch vụ tiện ích, đáp ứng nhu cầu của dân cư đến ở, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Thọ.

Dự án nhà ở xã hội VCI Green Home là dự án nhà ở xã hội thứ 6 của tỉnh Phú Thọ được khởi công trong năm 2025, góp phần thực hiện chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ giao. Dự án Nhà ở xã hội VCI Green Home do Công ty Cổ phần Đầu tư và dịch vụ T&T làm chủ đầu tư. Dự án có diện tích trên 14.200m2, với quy mô 11 tầng, sau khi dự án hoàn thành sẽ cung cấp 216 căn hộ nhà ở xã hội, góp phần hiện thực hóa giấc mơ an cư của công nhân lao động, người có thu nhập thấp, đảm bảo công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh..

Đặng Thưởng