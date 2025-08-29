Phú Thọ 24h
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Lệnh xả tràn hồ chứa nước Cánh Tạng

Ngày 29/8, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh đã ra lệnh xả tràn đối với 2 cửa xả tràn hồ chứa nước Cánh Tạng để chủ động trong công tác ứng phó với mưa lũ.

Hồi 19 giờ 00 phút ngày 29/8, mực nước hồ Cánh Tạng đã lên tới cao trình +80,90m, vượt cao trình 79,75m (cao trình ngưỡng tràn tại cửa van tràn xả lũ +1,15m). Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh ra lệnh cho Giám đốc Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Hòa Bình thực hiện xả 2 cửa xả tràn nước hồ Cánh Tạng, thời gian bắt đầu xả từ 14 giờ 00 phút, ngày 30/8/2025; lưu lượng xả từ 5m3/s đến 32,79m3/s tùy theo diễn biến tình hình mưa, lũ.

Lệnh xả tràn hồ chứa nước Cánh Tạng

Hồ chứa nước Cánh Tạng sẽ thực hiện xả tràn để chủ động trong công tác ứng phó với mưa lũ

Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Hòa Bình chủ động điều tiết lưu lượng xả, để đảm bảo an toàn hồ, an toàn vùng hạ du, hạn chế việc xả lũ gây ngập úng. Thông báo đến các cấp chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân và nhân dân vùng hạ du. Triển khai lực lượng, phương tiện, vật tư theo phương án PCTT& TKCN hồ Cánh Tạng đã duyệt; triển khai ngay lực lượng chốt chặn tại các ngầm, tràn qua đường nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và các phương tiện giao thông qua tràn, ngầm trong thời gian điều tiết. Thông báo cho các địa phương vùng hạ du đập (vùng ảnh hưởng) về tình hình điều tiết xả nước hồ để các địa phương có phương án phòng tránh ngập úng, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và nhà nước vùng hạ du.

Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Hòa Bình theo dõi chặt chẽ diễn biến của hồ, đập tăng cường công tác tuần tra canh gác 24/24h, phát hiện và xử lý kịp thời mọi tình huống xảy ra. Báo cáo kịp thời, đầy đủ mọi diễn biến về Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường (qua Chi cục Thủy lợi và Tài nguyên nước).

Trường Quân


Trường Quân

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Xả tràn Chi cục Thủy lợi hồ chứa Phòng thủ công trình thủy lợi Khai thác Điều tiết ứng phó với mưa lũ Hòa bình Công ty
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Trở lại Yên Kỳ

Trở lại Yên Kỳ
2025-08-31 15:13:00

baophutho.vn Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, Yên Kỳ không chỉ là nơi đặt trụ sở của Chiến khu 10 mà còn là nơi đặt trụ sở các cơ quan lãnh đạo của...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

POWERED BY
Việt Long