Lệnh xả tràn hồ chứa nước Cánh Tạng

Ngày 29/8, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh đã ra lệnh xả tràn đối với 2 cửa xả tràn hồ chứa nước Cánh Tạng để chủ động trong công tác ứng phó với mưa lũ.

Hồi 19 giờ 00 phút ngày 29/8, mực nước hồ Cánh Tạng đã lên tới cao trình +80,90m, vượt cao trình 79,75m (cao trình ngưỡng tràn tại cửa van tràn xả lũ +1,15m). Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh ra lệnh cho Giám đốc Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Hòa Bình thực hiện xả 2 cửa xả tràn nước hồ Cánh Tạng, thời gian bắt đầu xả từ 14 giờ 00 phút, ngày 30/8/2025; lưu lượng xả từ 5m3/s đến 32,79m3/s tùy theo diễn biến tình hình mưa, lũ.

Hồ chứa nước Cánh Tạng sẽ thực hiện xả tràn để chủ động trong công tác ứng phó với mưa lũ

Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Hòa Bình chủ động điều tiết lưu lượng xả, để đảm bảo an toàn hồ, an toàn vùng hạ du, hạn chế việc xả lũ gây ngập úng. Thông báo đến các cấp chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân và nhân dân vùng hạ du. Triển khai lực lượng, phương tiện, vật tư theo phương án PCTT& TKCN hồ Cánh Tạng đã duyệt; triển khai ngay lực lượng chốt chặn tại các ngầm, tràn qua đường nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và các phương tiện giao thông qua tràn, ngầm trong thời gian điều tiết. Thông báo cho các địa phương vùng hạ du đập (vùng ảnh hưởng) về tình hình điều tiết xả nước hồ để các địa phương có phương án phòng tránh ngập úng, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và nhà nước vùng hạ du.

Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Hòa Bình theo dõi chặt chẽ diễn biến của hồ, đập tăng cường công tác tuần tra canh gác 24/24h, phát hiện và xử lý kịp thời mọi tình huống xảy ra. Báo cáo kịp thời, đầy đủ mọi diễn biến về Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường (qua Chi cục Thủy lợi và Tài nguyên nước).

Trường Quân