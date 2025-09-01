Đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự, an toàn giao thông dịp 2/9

Dịp lễ Quốc khánh 2/9 nay năm được nghỉ 4 ngày, đặc biệt năm nay Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập nước, có rất nhiều các sự kiện văn hóa, thể thao được tổ chức nên dự báo lượng người và phương tiện di chuyển trên các tuyến đường, địa bàn sẽ tăng cao. Nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT), ngăn ngừa ùn tắc và tai nạn, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh triển khai nhiều biện pháp, huy động tối đa quân số, phương tiện để bảo vệ an toàn cho người dân lưu thông trên các tuyến đường.

Lực lượng CSGT, Công an tỉnh tăng cường tuần tra, kiểm soát bảo đảm tuyệt đối an toàn trên các tuyến giao thông đường bộ.

Ngày 1/8/2025, tại Công an 148 xã, phường và Công an tỉnh đã đồng loạt tổ chức Lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9, Ngày truyền thống Công an nhân dân. Trong đó, lực lượng CSGT đã huy động tối đa quân số, phối hợp với các lực lượng khác tăng cường tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm TTATGT gắm với cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trên cả 3 lĩnh vực đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa.

Trên lĩnh vực giao thông đường thủy, lực lượng CSGT tập trung tuần tra, kiểm soát các tuyến đường đường thủy trọng điểm về vận tải hàng hóa; các bến khách du lịch, bến khách ngang sông. Trong đó tập trung vào các tuyến sông Lô, sông Hồng, sông Đà, sông Chảy, sông Bứa, sông Kim Bôi, sông Phó Đáy; khu vực có các mỏ khai thác cát, bốc xếp hàng hóa.

Đối với lĩnh vực giao thông đường sắt, tập trung kiểm tra việc chấp hành các quy định về bảo đảm TTATGT đường sắt tại các khu vực đường ngang phức tạp về TTATGT, đường ngang không có ranh giới, rào chắn; trong đó, tập trung tuần tra, kiểm soát tuyến đường sắt Quốc gia Yên Viên - Lào Cai và các tuyến đường sắt chuyên dùng có kết nối ray với đường sắt Quốc gia.

Lực lượng CSGT, Công an tỉnh phân luồng giao thông từ xa, hạn chế các phương tiện đi vào trung tâm thành phố Hà Nội trong những ngày chuẩn bị cho Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9.

Đặc biệt là các tuyến giao thông đường bộ, tập trung tuần tra, kiểm soát tuyến cao tốc Tuyên Quang – Phú Thọ, các tuyến Quốc lộ 2, đường Hồ Chí Minh, đường Hòa Lạc- Hòa Bình...Lực lượng CSGT tập trung xử lý các vi phạm trực tiếp gây tai nạn giao thông như: Vi phạm về nồng độ cồn, sử dụng ma túy, chạy quá tốc độ, cơi nới thành thùng xe... Đồng thời xử lý nghiêm những lỗi là nguy cơ tiềm ẩn gây tai nạn giao thông, chủ yếu là những cái lỗi đi không đúng làn đường, sử dụng rượu bia, chất kích thích trong cơ thể để điều khiển phương tiện.

Box: Theo thống kê của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh, trong đợt cao điểm từ ngày 1/8 - 29/8/2025, đơn vị đã phân công gần 1.700 ca trực, với 27.506 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia tuần tra, kiểm soát; phát hiện lập biên bản 13.710 trường hợp vi phạm, phạt tiền ước tính khoảng 34 tỷ đồng. Trong đó, tập trung xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông như nồng độ cồn 1.926 trường hợp; tốc độ 2.856 trường hợp; quá khổ, quá tải 604 trường hợp; không đội mũ bảo hiểm 3.368 trường hợp... Bên cạnh đó, Phòng CSGT chỉ đạo các đội, trạm tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm đối với các trường hợp lái xe khách, nhất là xe khách đường dài chạy tuyến cố định, qua đó lập biên bản 1.286 trường hợp, phạt tiền ước tính gần 1 tỷ đồng.

Cùng với đó, để nâng cao ý thức cho người dân khi tham gia giao thông, lực lượng CSGT, Công an tỉnh đã tổ chức 31 buổi tuyên truyền pháp luật về TTATGT với 8.568 lượt người tham gia; tuyên truyền, vận động 431 nhà hàng, quán bar, vũ trường nhắc nhở khách hàng không điều khiển phương tiện giao thông sau khi đã uống rượu bia; tuyên truyền trực tiếp cho 22.785 lượt lái xe khách, 29.407 xe tải, 2.218 xe mô tô, 380 lượt phương tiện khác chấp hành quy định về bảo đảm TTATGT.

Quốc khánh 2/9 đã đến, ý thức được trách nhiệm chính trị và nhiệm vụ quan trọng nhằm góp phần vào sự thành công của đại lễ, lực lượng Công an nhân dân, lực lượng CSGT, Công an tỉnh đã và đang triển khai quyết liệt, đồng bộ các kế hoạch, biện pháp đảm bảo TTATGT trên các tuyến đường để ngày vui của đất nước được trọn vẹn, an toàn và bình yên.

Trung tá Lê Xuân Tú – Đội trưởng Đội tham mưu, Phòng CSGT, Công an tỉnh cho biết: Bắt đầu từ 29/8 đến hết ngày 2/9, lực lượng CSGT, Công an tỉnh sẽ huy động 100% lực lượng, ứng trực 24/24h trên các tuyến, địa bàn.

Lực lượng CSGT tăng cường kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện.

Để phân luồng, bảo đảm không để ùn tắc giao thông kéo dài, làm ảnh hưởng đến hoạt động của Lễ Kỷ niệm và việc đi lại bình thường của người dân, đặc biệt là Lễ diễu binh, diễu hành tại Thủ đô Hà Nội, đơn vị đã xây dựng kế hoạch, lập 11 chốt, trên 100 lượt cán bộ, chiến sĩ phân luồng giao thông từ xa trên các tuyến, hạn chế các phương tiện đi vào trung tâm thành phố Hà Nội.

Bên cạnh đó, đơn vị đã chỉ đạo các đội, trạm tăng cường nắm tình hình các tuyến, địa bàn có nguy cơ xảy ra ngập lụt, sạt lở trong thời điểm diễn ra mưa bão để kịp thời điều tiết, phân luồng giao thông, triển khai các biện pháp cảnh báo không cho người và phương tiện qua lại.

Hiện nay, trên khắp các tuyến giao thông trọng điểm, lực lượng CSGT, Công an tỉnh đồng loạt ra quân tuần tra, kiểm soát bảo đảm TTATGT trên các tuyến. Phương án bảo đảm TTATGT tại các điểm bắn pháo hoa đã được xây dựng cụ thể. Phương án huy động phương tiện, lực lượng, sẵn sàng tăng cường làm nhiệm vụ bảo đảm TTATGT, dẫn đoàn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và phục vụ các sự kiện, nhất là vòng loại U23 Châu Á diễn ra tại sân vận động Việt Trì đã được sẵn sàng.

Với sự chủ động, quyết liệt của lực lượng CSGT, Công an tỉnh, cùng với ý thức chấp hành luật giao thông của mỗi người dân, tin rằng kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay sẽ diễn ra an toàn, giao thông thông suốt để người dân phấn khởi đón chào Tết Độc lập.

Huy Thắng