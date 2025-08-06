Đảm bảo vận hành ổn định, hiệu quả, thông suốt mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Chiều 6/8, đồng chí Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị trực tuyến tới 148 xã, phường trên địa bàn nghe, giải đáp khó khăn, vướng mắc khi triển khai thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Cùng dự có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Đảng ủy UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo các cơ quan ngành dọc Trung ương đặt tại địa bàn.

Sau hơn 1 tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các xã, phường trên địa bàn tỉnh đã đi vào hoạt động ổn định, hiệu quả, thông suốt, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tinh gọn bộ máy, phục vụ người dân tốt hơn. Tuy nhiên, qua tổng hợp của Văn phòng UBND tỉnh và phát biểu của các xã, phường cho thấy quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, có 10 lĩnh vực các xã có kiến nghị, đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Đối với lĩnh vực tài chính, các xã đề nghị quan tâm cấp kinh phí cho địa phương đầu tư xây dựng nhà làm việc, mua sắm trang thiết bị phục vụ nhu cầu hoạt động; hỗ trợ kinh phí thuê bao hàng tháng để duy trì phòng họp trực tuyến trên địa bàn các xã có sử dụng nhiều trụ sở; sớm quyết định bổ sung mục tiêu phần kinh phí chuyển giao từ cấp huyện về cấp xã để thực hiện nhiệm vụ.

Lĩnh vực khoa học và công nghệ, các xã đề xuất số hồ sơ đã nhập trước 1/7 hiện vẫn ở phần mềm cũ, chưa có phương án liên thông, chuyển sang phần mềm mới để tiếp tục thực hiện; thực hiện tích hợp hai hệ thống điều hành văn bản khối Đảng với chính quyền; xây dựng các clip video hoặc tài liệu hướng dẫn công dân đăng tải tại các ứng dụng mạng xã hội và đặt tại Trung tâm phục vụ hành chính công (TTPVHCC) các xã để công dân nghiên cứu; nâng cấp phần mềm một cửa điện tử tỉnh và Cổng dịch vụ công Quốc gia bảo đảm thông suốt.

Lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, các xã đề nghị phân quyền tài khoản trong lĩnh vực đất đai giữa UBND cấp xã và Văn phòng đăng ký đất đai; khó khăn trong thủ tục hoàn thiện hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; xem xét chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai cử cán bộ chuyên môn về tiếp nhận và trả kết quả tại TTPVHCC xã; ban hành văn bản hướng dẫn làm cơ sở để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tại hội nghị một số xã, phường cũng đề xuất bổ sung xây dựng trụ sở làm việc; kiện toàn công tác tổ chức cán bộ, bổ sung cán bộ chuyên môn các sở ngành về hỗ trợ địa phương; xây dựng sổ tay hướng dẫn công tác, nhiệm vụ cho cán bộ xã phường; cấu hình lại các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin bảo đảm phù hợp với thực tiễn...

Trên cơ sở kiến nghị, đề xuất của các xã, lãnh đạo các sở, ngành liên quan đã trực tiếp trả lời, giải đáp khó khăn, vướng mắc của các địa phương.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nhấn mạnh, việc áp dụng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1/7 là sự thay đổi lớn, đòi hỏi cán bộ, công chức phải có tư duy mới để thích ứng và làm việc hiệu quả, chuyển trạng thái từ “Vừa chạy vừa xếp hàng” sang “Hàng thẳng, lối thông, đồng lòng cùng tiến” vươn tới tương lai.

Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, vào cuộc khẩn trương của lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường trên toàn tỉnh đã hoàn thành các nội dung công việc trong 1 tháng đầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Khẳng định UBND tỉnh luôn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, đề xuất của các xã, phường để đưa ra những giải pháp, chỉ đạo phù hợp nhằm tăng cường hiệu quả công việc trên cơ sở “đổi mới tư duy, hành động mạnh mẽ, phối hợp chặt chẽ”, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Các cấp, các ngành cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, hoàn thành các nhiệm vụ, giải pháp theo chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh bảo đảm chính quyền địa phương 2 cấp tiếp tục vận hành ổn định, thông suốt, phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Thường xuyên nắm thông tin, dư luận xã hội, đánh giá hiệu quả hoạt động của mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; chủ động nắm bắt, dự báo tình hình để phát hiện, xử lý các vấn đề từ sớm, từ xa.

Các sở ngành địa phương tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh về đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, nhất là trong các lĩnh vực: Ngân sách nhà nước, thuế, quản lý công sản và đăng ký kinh doanh... Tham mưu đẩy mạnh triển khai việc phân cấp, phân quyền trên các ngành, lĩnh vực theo hướng chuyển mạnh cấp cơ sở sang chủ động nắm, điều hành kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh.

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tiếp tục tham mưu thực hiện việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật còn mâu thuẫn, chồng chéo, chưa phù hợp khi tổ chức chính quyền 2 cấp. Các sở, ban, ngành tiếp tục triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tăng cường nguồn nhân lực cho cấp xã, nhất là các vị trí còn thiếu; rà soát, lựa chọn cán bộ cấp tỉnh có đủ trình độ, năng lực về cấp xã nhất là cán bộ địa chính, tài chính.

Chủ động triển khai đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp tỉnh và cấp xã; chú trọng các lĩnh vực: phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới, thuế, đăng ký kinh doanh, đất đai, môi trường, tư pháp, y tế, giáo dục, các kỹ năng quản lý hành chính hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin, giao tiếp hành chính,...

Đối với các nhiệm vụ cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND các xã, phường tham mưu việc rà soát, điều chỉnh quy hoạch các xã, phường mới làm cơ sở triển khai các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Sở Tài chính tham mưu, hướng dẫn các xã, phường các lĩnh vực về tài chính, đầu tư, triển khác các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh và UBND các xã, phường tham mưu khẩn trương hoàn hành các nhiệm vụ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, tổ chức; tập trung triển khai các nhiệm vụ theo Kế hoạch 02-KH/BCĐTW ngày 19/6/2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương và các chỉ đạo, kế hoạch của tỉnh về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, thúc đẩy chuyển đổi số liên thông, đồng bộ, nhanh, hiệu quả đáp ứng yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Khoa học và Công nghệ, UBND các xã, phường và các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát, xử lý các vấn đề liên quan đến điều kiện cần thiết đảm bảo vận hành hiệu quả Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã, như: Chữ ký số, chứng thư số, nhân sự hỗ trợ số hoá, khả năng chia sẻ, sử dụng lại dữ liệu số hóa đồng bộ, liên thông; phần mềm ứng dụng cung cấp dịch vụ công và phần mềm tác nghiệp (hộ tịch, đất đai, đăng ký kinh doanh, thuế...).

Sở Nội vụ khẩn trương tham mưu giải quyết dứt điểm chế độ, chính sách đối với đối tượng cán bộ, công chức, viên chức chịu tác động do sắp xếp tổ chức bộ máy, đảm bảo đúng đối tượng, đúng quy định pháp luật. Thường xuyên tổng hợp kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; kịp thời tham mưu, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và cơ quan có thẩm quyền đối với những nội dung đột xuất, phát sinh, khó khăn, vướng mắc có liên quan.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương rà soát, hướng dẫn đối tượng có nguyện vọng nghỉ công tác để hưởng chế độ, chính sách theo quy định; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và pháp luật xác định đúng đối tượng được nghỉ chế độ, tính đầy đủ, hợp pháp của hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, phường tập trung triển khai đầy đủ, hiệu quả các nhiệm vụ mới được phân cấp, phân quyền với mục tiêu là phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn; căn cứ kế hoạch tăng trưởng hai con số, các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh để lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; đặc biệt là các phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu đã được thông qua tại Đại hội Đảng bộ các xã, phường vừa qua.

