Đảm bảo vật tư cho sản xuất vụ mùa

Trong sản xuất nông nghiệp, giống cây trồng, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) là những yếu tố quan trọng, tác động trực tiếp đến năng suất và sản lượng chung của toàn vụ. Để bảo đảm cho kết quả cuối vụ, ngay từ đầu năm, ngành nông nghiệp đã yêu cầu các cơ quan chuyên môn chủ động phối hợp với bà con nông dân để có kế hoạch cung ứng đầy đủ vật tư phục vụ sản xuất.

Theo kế hoạch, vụ mùa năm 2026, toàn tỉnh đặt mục tiêu tổng diện tích gieo trồng đạt 133.000 ha. Trong đó, diện tích gieo cấy lúa chiếm hơn 66.000 ha, ngô trên 17.000 ha, rau các loại 12.000 ha. Tổng sản lượng lương thực có hạt toàn tỉnh dự kiến đạt hơn 500.000 tấn.

Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao phối hợp với Hội Nông dân tỉnh cung cấp phân bón NPK trả chậm cho hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh đáp ứng yêu cầu sản xuất.

Đặc thù của vụ mùa thường diễn ra trong bối cảnh thời tiết diễn biến rất phức tạp với nắng nóng gay gắt xen kẽ các đợt mưa lớn, tạo điều kiện cho sâu bệnh hại phát sinh, lây lan mạnh. Chính vì vậy, ngành Nông nghiệp và Môi trường đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, rà soát chính xác nhu cầu để cung ứng kịp thời phân bón, thuốc BVTV và giống cây trồng kháng bệnh tốt cho người dân.

Các loại giống lúa chủ lực, phù hợp với thổ nhưỡng và có thị trường tiêu thụ tốt, được khảo nghiệm qua nhiều vụ tiếp tục được cơ cấu đưa vào sản xuất như: Hà Phát 3, QR15, BC15, TBR225, Thái Xuyên 111, Thụy Hương 308, SYN8, J02, J01, VNR88, các loại lúa nếp... Đồng thời, các HTX dịch vụ nông nghiệp cũng tích cực liên kết với các doanh nghiệp uy tín nhằm bảo đảm nguồn vật tư đầu vào chất lượng, bám sát khung thời vụ.

Cùng với việc chuẩn bị nguồn vật tư, các đại lý kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đã chủ động dự trữ hàng hóa, niêm yết giá công khai, bảo đảm nguồn cung ổn định. Hệ thống kênh mương, công trình thủy lợi cũng đang được khẩn trương nạo vét, sửa chữa để phục vụ nhu cầu cấp, thoát nước trong suốt quá trình sản xuất.

Ông Chử Đức Oanh - Trưởng phòng Kinh tế xã Phùng Nguyên cho biết: Ngay từ đầu năm, xã đã xác định cơ cấu giống của từng vụ, rà soát nhu cầu của bà con để đăng ký với các đơn vị cung ứng giống có uy tín, bảo đảm cung ứng đủ khối lượng, chủng loại giống, chất lượng. Bên cạnh đó, xã cũng giao cho các tổ chức như Hội Nông dân, Hội Phụ nữ... thống kê nhu cầu, đăng ký mua phân bón trả chậm, tránh bị ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất.

Một trong những chương trình hỗ trợ sản xuất được triển khai hiệu quả nhiều năm qua là chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân tỉnh và Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao trong cung ứng phân bón NPK theo hình thức trả chậm cho hội viên nông dân.

Theo chương trình, nông dân được trả chậm tiền phân bón từ 3 - 4 tháng, đến thời điểm thu hoạch mới thanh toán. Giá phân bón thường thấp hơn thị trường từ 20.000 - 30.000 đồng/tạ, chất lượng được bảo đảm. Chính sách này góp phần giảm áp lực về vốn, giúp nông dân chủ động đầu tư sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế.

Bà con nông dân sử dụng thuốc BVTV có nguồn gốc sinh học, góp phần bảo vệ môi trường đồng ruộng.

Toàn tỉnh hiện có 477 cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây trồng; gần 2.400 cơ sở sản xuất kinh doanh các loại vật tư nông nghiệp. Từ đầu năm đến nay, Sở Nông nghiệp và Môi trường thường xuyên chỉ đạo các đơn vị chuyên môn tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định trong sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, nhất là trong các cao điểm sử dụng giống, phân bón và thuốc BVTV.

Ông Nguyễn Trường Giang, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cho biết: Thời gian qua, tình trạng vật tư nông nghiệp kém chất lượng, không rõ nguồn gốc được trà trộn vào các cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp diễn ra khá phức tạp. Để bảo vệ quyền lợi chính đáng của người nông dân, công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp được Sở Nông nghiệp và Môi trường, các cơ quan chức năng đặc biệt lưu tâm, thường xuyên phối hợp, kiểm tra nhằm phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm.

Bên cạnh sự vào cuộc của cơ quan chức năng, ngành chuyên môn cũng đưa ra khuyến cáo người dân nên ưu tiên lựa chọn các giống ngắn ngày, chất lượng cao, có khả năng chống chịu sâu bệnh tốt. Quá trình chăm sóc cần đẩy mạnh hướng an toàn sinh học, bón phân cân đối để giảm chi phí đầu vào và bảo vệ môi trường.

Với sự chuẩn bị chủ động từ nguồn giống, vật tư nông nghiệp đến các phương án ứng phó thiên tai, thủy lợi, sản xuất vụ mùa năm 2026 được kỳ vọng sẽ tiếp tục gặt hái thắng lợi lớn, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực và nâng cao thu nhập cho người nông dân.

Quân Lâm