Đan Thượng hiện thực hóa khát vọng phát triển nhanh và bền vững

Xã Đan Thượng được thành lập theo Nghị quyết số 1676/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và chính thức hoạt động từ ngày 1/7/2025 trên cơ sở sáp nhập 4 xã Đan Thượng, Tứ Hiệp, Đại Phạm, Hà Lương. Xã có tổng diện tích tự nhiên hơn 84km2, dân số trên 28.800 người; địa hình đa dạng, chủ yếu là đồi núi cao ở phía Đông Bắc với những cánh đồng thung lũng xen kẽ; vùng trũng thấp, bãi bồi ven sông Hồng ở phía Tây Nam (các Xã Đan Thượng, Tứ Hiệp cũ). Dư địa quỹ đất phong phú, tạo tiền đề cho việc nghiên cứu, quy hoạch các vùng sản xuất tập trung như: trồng rừng kết hợp trang trại, gia trại chăn nuôi, trồng hoa màu, cây cảnh; tiểu thủ công nghiệp chế biến gỗ, lâm sản.

Với quan điểm xây dựng Đảng là then chốt, phát triển kinh tế làm trọng tâm. Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân 4 xã cũ đã quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, cụ thể hóa bằng các chương trình hành động, kế hoạch để triển khai thực hiện.Trong đó luôn nêu cao sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; xây dựng chi, đảng bộ trong sạch vững mạnh; khai thác tiềm năng, lợi thế về nông - lâm nghiệp, thuỷ sản để phát triển kinh tế; chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, sản xuất nông - lâm nghiệp theo hướng hàng hoá, thúc đẩy liên kết, gắn với chuỗi giá trị; phát triển hạ tầng giao thông kết nối vùng, miền.

Đến nay, các chỉ tiêu chủ yếu theo nghị quyết đại hội cơ bản đạt và vượt kế hoạch. Các lĩnh vực y tế, giáo dục được quan tâm đầu tư, các chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội được đảm bảo; tỷ lệ hộ nghèo còn 6,9%, giảm 3,5% so với chỉ tiêu nghị quyết. Tỷ lệ hộ cận nghèo còn 5,25%, giảm 3,25% so với chỉ tiêu nghị quyết; công tác xoá nhà tạm, nhà dột nát hoàn thành 100% kế hoạch năm 2025 (42/42 ngôi nhà). Xây dựng nông thôn mới, toàn xã đạt 14/19 tiêu chí.

Sau sáp nhập, một trong những thuận lợi cho địa phương là nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật quan trọng của Đảng, Nhà nước đã được đổi mới tích cực, tạo tiền đề quan trọng để triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.Tuy nhiên, cơ sở hạ tầng còn nhiều khó khăn, nhất là hạ tầng giao thông, nhiều tuyến đường đã được đầu tư xây dựng nhiều năm trước, nay đã xuống cấp; quy mô sản xuất nhỏ, nông nghiệp còn phụ thuộc nhiều vào thiên nhiên. Bên cạnh đó, tình hình thiên tai, dịch bệnh diễn biến phúc tạp.

Cùng chung dòng chảy đất nước ngày một phát triển, bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc, Đảng bộ xã Đan Thượng tập trungđổi mới phương thức lãnh đạo, triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong nhiệm kỳ mới 2025 - 2030. Xác định 2 khâu đột phá chiến lược để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, bao gồm: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong thực thi công vụ theo tinh thần “D ám nghĩ, dám nói, dám làm, dám ch ịu tr ách nhi ệm, d ám đ ổi mới, s áng t ạo, d ám đương đ ầu với kh ó khăn, th ử th ách, dám hành động v ì l ợi ích chung ”, nhất là việc ứng dụng khoa học, công nghệ thông tin vào thực hiện nhiệm vụ được giao. Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản theo hướng hàng hóa; thúc đẩy liên kết sản xuất, tạo chuỗi giá trị gắn với xây dựng nông thôn mới, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng uỷ, UBND xã kiểm tra hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công những ngày đầu vận hành tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp tại địa phương.

Để cụ thể hóa các mục tiêu đặt ra trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, toàn Đảng bộ sẽ tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm, 6 nhóm nhiệm vụ giải pháp trên các lĩnh vực xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh... Trong đó, đẩy mạnh xây dựng Đảng vững mạnh toàn diện. Nâng cao chất lượng, hiệu quả làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND và UBND; đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát huy vai trò kinh tế tư nhân.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Để tạo không gian phát triển bền vững, tập trung công tác rà soát các quy hoạch, cập nhật, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với quy hoạch chung của tỉnh; ưu tiên phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hoá; tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư phát triển nông nghiệp sạch, công nghệ cao; chế biến nông sản; quan tâm phát triển tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Thực hiện tốt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn, nhất là dự án hạ tầng giao thông kết nối vùng. Đồng thời, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh và giảm nghèo bền vững.

Song song với các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm,các giải pháp cụ thể, Đan Thượng huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, khơi dậy tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng xã Đan Thượng phát triển nhanh và bền vững, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân.

Quyết tâm hướng đến mục tiêu 5 năm tới của Đảng bộ xã là: Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đến năm 2030, tăng bình quân 10%/năm; số thu ngân sách Nhà nước đến năm 2030 là 32 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện trên địa bàn tăng bình quân hàng năm 10%/năm. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện trên địa bàn đến năm 2030 là 4.000 tỷ đồng. Tỷ lệ cán bộ, công chức được bồi dưỡng kỹ năng số căn bản và làm chủ kỹ năng số, ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành là 100%. Tỷ lệ hồ sơ, thủ tục hành chính xử lý trực tuyến toàn trình 80%. Đến năm 2030, cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều. Phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2030.

Về Văn hóa, tỷ lệ gia đình đạt gia đình văn hóa 90%. Tỷ lệ khu dân cư đạt chuẩn văn hóa 70%. Tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia 100%. Tỷ lệ dân số sử dụng nước sạch đáp ứng quy chuẩn 65%. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý 85%. Tỷ lệ đường giao thông nông thôn được cứng hóa 85% trở lên. Tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện; thay đổi tư duy, kiến tạo tầm nhìn, khai thác tối đa các tiềm năng, lợi thế nhằm hiện thực hóa khát vọng phát triển xã Đan Thượng nhanh và bền vững.

Nguyễn Ngọc Hồng - Bí thư Đảng ủy , Chủ tịch HĐND xã Đan Thượng