Đan Thượng hiện thực hóa khát vọng vươn mình

Được thành lập theo Nghị quyết số 1676 ngày 16/6/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và chính thức hoạt động từ ngày 1/7/2025 trên cơ sở sáp nhập 4 xã: Đan Thượng, Tứ Hiệp, Đại Phạm, Hà Lương, xã Đan Thượng có tổng diện tích tự nhiên hơn 84 km2, dân số trên 28.800 người. Xã có địa hình đa dạng, chủ yếu là đồi núi cao ở phía Đông Bắc với những cánh đồng thung lũng xen kẽ; vùng trũng thấp, bãi bồi ven sông Hồng phía Tây Nam. Dư địa quỹ đất phong phú, tạo điều kiện phát triển các vùng sản xuất tập trung, như: trồng rừng kết hợp trang trại, gia trại chăn nuôi, trồng hoa màu, cây cảnh; tiểu thủ công nghiệp chế biến gỗ, lâm sản.

Lãnh đạo xã Đan Thượng kiểm tra hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công những ngày đầu vận hành tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.

Với quan điểm xây dựng Đảng là then chốt, phát triển kinh tế làm trọng tâm, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân 4 xã cũ đã cụ thể hóa bằng chương trình hành động, kế hoạch để triển khai thực hiện. Trong đó, luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất trong Đảng; xây dựng chi, Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; khai thác tiềm năng, lợi thế sản xuất nông - lâm nghiệp, thuỷ sản theo hướng hàng hóa; chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, thúc đẩy liên kết, gắn với chuỗi giá trị; phát triển hạ tầng giao thông kết nối vùng, miền.

Đến nay, các chỉ tiêu chủ yếu theo Nghị quyết đại hội cơ bản đạt và vượt kế hoạch. Các lĩnh vực y tế, giáo dục được quan tâm đầu tư. Chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội được đảm bảo; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 6,9%, giảm 3,5% so với chỉ tiêu nghị quyết. Tỷ lệ hộ cận nghèo còn 5,25%, giảm 3,25% so với chỉ tiêu nghị quyết; công tác xoá nhà tạm, nhà dột nát hoàn thành 100% kế hoạch năm 2025 (42/42 ngôi nhà). Xây dựng nông thôn mới, toàn xã đạt 14/19 tiêu chí.

Sau sáp nhập, dư địa để xã Đan Thượng phát triển khá thuận lợi. Tuy nhiên, cơ sở hạ tầng còn khó khăn, nhất là hạ tầng giao thông, một số tuyến đường được đầu tư xây dựng từ nhiều năm trước đã xuống cấp; quy mô sản xuất nhỏ; bên cạnh đó, tình hình thiên tai, dịch bệnh diễn biến phúc tạp, ảnh hưởng đến sản xuất của người dân...

Trong nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Đan Thượng tập trung đổi mới phương thức, nâng cao vai trò lãnh đạo, triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Xác định 2 khâu đột phá chiến lược để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, gồm: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong thực thi công vụ theo tinh thần “Dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn thử thách, dám hành động vì lợi ích chung”. Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản theo hướng hàng hóa; thúc đẩy liên kết sản xuất, tạo chuỗi giá trị gắn với xây dựng nông thôn mới; nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân.

Để cụ thể hóa các mục tiêu đặt ra trong nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm, 6 nhóm giải pháp trên các lĩnh vực xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh... Trong đó, tăng cường xây dựng Đảng vững mạnh toàn diện. Nâng cao chất lượng, hiệu quả làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát huy vai trò kinh tế tư nhân. Tập trung công tác rà soát các quy hoạch, cập nhật, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với quy hoạch chung của tỉnh. Ưu tiên sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa; tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư phát triển nông nghiệp sạch, công nghệ cao; chế biến nông sản. Quan tâm phát triển tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Thực hiện tốt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn, nhất là dự án hạ tầng giao thông kết nối vùng. Đồng thời, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng an ninh và giảm nghèo bền vững.

Song song với đó, xã Đan Thượng huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, khơi dậy tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng địa phương phát triển nhanh, bền vững, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân. Quyết tâm hướng đến mục tiêu 5 năm tới của Đảng bộ xã là: Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tăng bình quân 10%/năm; thu ngân sách Nhà nước đến năm 2030 đạt 32 tỷ đồng. Đến năm 2030 cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều. Phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2030. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 90%; 100% trường học đạt chuẩn quốc gia...

Nguyễn Ngọc Hồng

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đan Thượng