“Dân vận khéo” gắn kết lòng dân ở Vĩnh Yên

Bằng nhiều cách làm linh hoạt, sáng tạo, Ủy ban MTTQ phường Vĩnh Yên đã phát huy hiệu quả công tác dân vận, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Từ đó, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thúc đẩy thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, đặc biệt trong bối cảnh tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Xác định dân vận là nhiệm vụ trọng tâm, Ủy ban MTTQ phường đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng gần dân, sát dân. Công tác tuyên truyền được triển khai đa dạng, linh hoạt, từ hệ thống loa truyền thanh, hội nghị khu dân cư đến ứng dụng mạng xã hội, góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với Nhân dân một cách nhanh chóng, hiệu quả.

Đặc biệt, trong quá trình triển khai cuộc bầu cử, MTTQ phường đã chủ trì tổ chức các hội nghị hiệp thương, hội nghị cử tri đảm bảo dân chủ, đúng quy định. Toàn phường đã tổ chức 55 hội nghị tiếp xúc cử tri với 5.421 lượt cử tri tham gia, ghi nhận 43 lượt ý kiến phát biểu, tập trung vào các vấn đề thiết thực như quy hoạch, môi trường, an sinh xã hội.

Đáng chú ý, 100% cử tri tại các hội nghị nơi cư trú đều tín nhiệm đối với người ứng cử, thể hiện sự đồng thuận và niềm tin cao của Nhân dân. Công tác hiệp thương được thực hiện chặt chẽ qua 3 vòng, từ 48 người được giới thiệu đã lựa chọn 41 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND phường, đảm bảo cơ cấu hợp lý với 29,27% là nữ, 21,95% là người dưới 40 tuổi, 12,20% là người ngoài Đảng.

Một trong những yếu tố làm nên thành công của công tác dân vận tại phường chính là đội ngũ cán bộ Mặt trận ở cơ sở. Toàn phường có 38/38 tổ dân phố tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú, với tỷ lệ tín nhiệm đạt 100%, không phát sinh đơn thư khiếu nại liên quan đến bầu cử.

Cán bộ Ban công tác Mặt trận khu Đông Hưng, phường Vĩnh Yên tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; tích cực thực hiện tốt công tác bầu cử tại địa phương.

Nổi bật là các đồng chí Trưởng Ban công tác Mặt trận ở các tổ dân phố như: Ông Phùng Quốc Túy, khu dân cư Cả; Triệu Đình Phú, khu Lam Sơn; Trần Anh Toàn, khu Vĩnh Thịnh 4; Nguyễn Huy Ngoãn, khu Đông Hưng và Phùng Văn Việt, khu Vinh Quang... Những cán bộ tận tụy, trách nhiệm đã trực tiếp “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, tuyên truyền, vận động, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong Nhân dân.

Ông Nguyễn Huy Ngoãn - Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban công tác Mặt trận khu Đông Hưng chia sẻ: Muốn dân vận hiệu quả thì phải gần dân, lắng nghe dân. Khi người dân hiểu rõ chủ trương, họ sẽ đồng thuận và tích cực tham gia. Thành công của cuộc bầu cử lần này chính là minh chứng rõ nhất.

Cùng với công tác tuyên truyền, MTTQ phường Vĩnh Yên đặc biệt quan tâm đến công tác an sinh xã hội. Thông qua các phong trào, cuộc vận động, nhiều nguồn lực đã được huy động để hỗ trợ hộ nghèo, gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn. Những ngôi nhà đại đoàn kết được xây dựng, những phần quà được trao tận tay người dân không chỉ giúp cải thiện đời sống mà còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng.

Ông Nguyễn Huy Ngoãn - Bí thư chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận khu Đông Hưng (đứng thứ 2 bên phải) trao đổi, tuyên truyền trực tiếp với người dân, góp phần nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận trong cộng đồng.

Bà Phó Thị Châu - người dân trên địa bàn phường cho biết: Chúng tôi rất yên tâm khi luôn nhận được sự quan tâm của Mặt trận và chính quyền. Không chỉ hỗ trợ vật chất, mà còn động viên tinh thần để người dân vươn lên trong cuộc sống.

Không chỉ làm tốt công tác vận động, MTTQ phường còn phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội. Thông qua các hoạt động kiểm tra, giám sát nhiều vấn đề phát sinh đã được phát hiện và kiến nghị xử lý kịp thời, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Các hội nghị tiếp xúc cử tri, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân được duy trì thường xuyên, tạo kênh thông tin hai chiều, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Đồng chí Nguyễn Xuân Huy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Vĩnh Yên nhấn mạnh: Dân vận không chỉ là tuyên truyền mà quan trọng là giải quyết được những vấn đề người dân quan tâm. Khi Nhân dân tin tưởng, đồng thuận thì mọi nhiệm vụ đều thuận lợi.

Từ những kết quả đạt được, có thể khẳng định phong trào “Dân vận khéo” đã gắn kết lòng dân, trở thành “cầu nối” vững chắc giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân tại phường Vĩnh Yên. Sự đồng thuận xã hội ngày càng được củng cố, tạo động lực quan trọng để địa phương hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Thời gian tới, MTTQ phường tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo”; phát huy vai trò của Nhân dân trong giám sát, phản biện xã hội. Qua đó xây dựng địa phương ngày càng văn minh, phát triển bền vững.

Dương Chung