Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Ủy ban nhân dân tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Đảng bộ UBND tỉnh đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đảng bộ UBND tỉnh nhiệm kỳ I, giai đoạn 2025 - 2030

Đảng bộ Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Phú Thọ được thành lập theo Quyết định số 11-QĐ/TU, ngày 26/6/2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ UBND tỉnh của 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông kiểm tra, cho ý kiến tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ xây dựng Nhà văn hóa nghệ thuật tỉnh.

Từ khi thành lập đến nay, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thưc hiện nhiệm vụ của Đảng ủy UBND tỉnh có nhiều thuận lợi: Kinh tế trong nước tiếp tục được phục hồi, kinh tế vĩ mô ổn định; tình hình an ninh chính trị trong nước, trong tỉnh ổn định, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, quốc phòng, an ninh được giữ vững; cán bộ, đảng viên, nhân dân đồng thuận, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, đặc biệt được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, sự phối hợp chặt chẽ của cơ quan, đơn vị trong tỉnh cùng sự cố gắng, nỗ lực của các chi, đảng ủy cơ sở và toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ Tỉnh ủy giao và các nội dung chương trình công tác Đảng ủy UBND tỉnh đã đề ra, đạt được những thành tựu kinh tế - xã hội toàn diện, khẳng định vị thế là một trong những địa phương tiên phong của vùng Trung du và miền núi phía Bắc, tạo nền tảng vững chắc để hiện thực hóa khát vọng vươn tầm trong giai đoạn 2026-2030.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, Đảng ủy UBND tỉnh, các cấp ủy, chính quyền trong Đảng bộ đã quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thống nhất, linh hoạt, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội; tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, xác định khâu đột phá, tháo gỡ các rào cản, điểm nghẽn cho phát triển; quyết liệt cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư, giải quyết các khó khăn, vướng mắc về đất đai, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, các dự án trọng điểm; tập trung thực hiện tinh gọn bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng an ninh; kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển, văn hóa xã hội, an sinh xã hội được đảm bảo; hầu hết các chỉ tiêu, mục tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Công nghiệp bán dẫn - một trong những thế mạnh phát triển công nghiệp của tỉnh.

Kinh tế phục hồi, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021 - 2025 ước đạt 7,5% cao hơn tốc đột tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016 - 2020, giai đoạn 2011 - 2015 và cao hơn bình quân chung của cả nước ; quy mô kinh tế đến năm 2024 đạt 354,6 nghìn tỷ đồng, đứng thứ 6/34 tỉnh, thành phố, dự kiến năm 2025 đạt 390 nghìn tỷ đồng (gấp 1,56 lần so năm 2020). Cơ cấu các ngành kinh tế tiếp tục có sự chuyển dịch tích cực; giảm dần tỷ trọng khu vực nông, lâm nghiệp, tăng tỷ trọng khu vực công nghiệp - xây dựng, dịch vụ; ước hết năm 2025, tỷ trọng khu vực công nghiệp xây dựng chiếm 53%, khu vực dịch vụ chiếm khoảng 33,8% và khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm khoảng 13,2% trong cơ cấu tổng giá trị tăng thêm (tỷ trọng tương ứng năm 2020 lần lượt là: 48,2%; 34,5% và 17,3%). Mô hình tăng trưởng chuyển dần từ chủ yếu theo chiều rộng sang chiều sâu, năng lực cạnh tranh từng bước được nâng lên; chất lượng tăng trưởng có sự chuyển biến tích cực, gia tăng tỷ trọng các ngành, các sản phẩm có giá trị gia tăng cao.

Ngành công nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng cao, là động lực chính đóng góp cho tăng trưởng và đổi mới mô hình tăng trưởng của tỉnh; bình quân giai đoạn 2021- 2025 tốc độ tăng trưởng của ngành tăng trên 10,6% (bình quân của cả nước - 6,6%; bình quân giai đoạn trước - 9,7%); tỷ trọng ngành công nghiệp tăng từ 35,9% năm 2020 lên 41,5% năm 2025. Công nghiệp chế biến chế tạo có mức tăng trưởng khá, nhất là các ngành sản xuất linh kiện điện tử, ô tô, xe máy, dệt may, thức ăn chăn nuôi, gạch ốp lát...; tỷ trọng ngành công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm khoảng 35% GRDP. Công nghiệp thủy điện tăng trưởng khá, sản lượng điện tăng từ 9.420 MWh năm 2020 lên 10.470 MWh năm 2025.

Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng - lĩnh vực có nhiều tiềm năng, thế mạnh phát triển sau khi sáp nhập tỉnh.

Bên cạnh quan tâm phát triển công nghiệp, dịch vụ, trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng ủy UBND tỉnh đã lãnh đạo UBND tỉnh xây dựng, trình HĐND tỉnh ban hành một số Nghị quyết, kế hoạch về chính sách hỗ trợ, phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, xây dựng NTM, phát triển các cây trồng chủ lực, tiêu thụ sản phẩm nông sản. Ngành nông nghiệp từng bước phát triển theo hướng an toàn, sản xuất hàng hóa, tập trung, nâng cao giá trị sản phẩm; diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới; cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đáp ứng nhu cầu thị trường, nâng cao giá trị sản phẩm, bình quân ước đạt 162,9 triệu đồng/ha đất canh tác trồng trọt và nuôi trồng thủy sản (tăng 20,3 triệu đồng so năm 2020); các loại cây trồng chủ lực, có giá trị kinh tế cao (cam, bưởi, chè, lúa, bí đỏ, bí xanh, cà chua, su su, rừng nguyên liệu...) gắn với xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý được mở rộng; sản phẩm OCOP từng bước được nâng cao giá trị, đến nay, có 593 sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn từ 3 sao trở lên (trong đó có 5 sản phẩm hạng 5 sao), tăng 481 sản phẩm so năm 2020. Phát triển chăn nuôi trang trại, gia trại tập trung, hình thành một số mô hình chăn nuôi khép kín, ứng dụng công nghệ trong chăn nuôi liên kết với Công ty Vinamilk, Công ty FrieslandCampina- Cô gái Hà Lan. Sản xuất thủy sản phát triển ổn định, từng bước chuyển đổi nuôi trồng các loại thủy đặc sản; phát triển nuôi cá lồng trên các thủy vực lớn (lòng hồ Hòa Bình, Sông Hồng, Sông Đà, Sông Lô...).

Khu vực dịch vụ phát triển ổn định, đáp ứng tốt cho sản xuất và nhu cầu tiêu dùng của người dân; tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021 - 2025 ước đạt 7% (giai đoạn 2016 - 2020 tăng 6,6%). Hệ thống các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện lợi ngày càng phát triển rộng khắp ở cả đô thị và nông thôn với phương thức kinh doanh theo hướng hiện đại, chất lượng được nâng cao; thương mại điện tử ngày càng trở thành kênh phân phối quan trọng. Kết nối cung - cầu, xúc tiến thương mại, kích cầu tiêu dùng được đẩy mạnh; tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội đạt gần 195 nghìn tỷ đồng, gấp 1,9 lần so năm 2020. Kinh doanh vận tải đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa cho sản xuất, kinh doanh. Hình thành một số sản phẩm dịch vụ y tế, giáo dục, du lịch, vui chơi giải trí có chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của người dân và du khách. Thị trường tiêu thụ, xuất khẩu hàng hóa ngày càng mở rộng; giá trị xuất khẩu tăng nhanh, năm 2025 ước đạt 36,8 tỷ USD, gấp 2,2 lần so năm 2020 (chiếm khoảng 8,5% giá trị xuất khẩu của cả nước). Từng bước hình thành và phát triển dịch vụ logistics (đi vào hoạt động giai đoạn 1 Trung tâm logistics ICD Vĩnh Phúc). Hoạt động du lịch phục hồi mạnh mẽ so với đầu nhiệm kỳ. Doanh thu, số lượng khách du lịch phục hồi nhanh, tổng lượt khách ước đạt trên 83 triệu lượt khách thăm quan (trong đó trên 1,2 triệu lượt khách quốc tế và gần 24 triệu lượt khách du lịch lưu trú); tổng doanh thu du lịch ước đạt trên 52,3 nghìn tỷ đồng. Hoạt động hợp tác phát triển du lịch với thủ đô Hà Nội, các tỉnh Tây Bắc, thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và một số địa phương trên cả nước gắn với quảng bá du lịch và các sự kiện văn hóa, thể thao được đẩy mạnh.

Hoạt động tài chính, tín dụng ổn định; sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư công: Triển khai đồng bộ các giải pháp tăng thu ngân sách, đẩy mạnh thu tiền sử dụng đất, khai thác các nguồn thu còn dư địa, chống thất thu, chuyển giá, gian lận thương mại, quản lý chặt chẽ hoàn thuế giá trị gia tăng, đôn đốc thu hồi các khoản nợ đọng thuế, giảm tỷ lệ nợ đọng thuế. Tổng thu NSNN 5 năm 2021 - 2025 dự kiến đạt gần 247,5 nghìn tỷ đồng (bình quân hàng năm đạt 49,5 nghìn tỷ đồng, tăng bình quân 1,3%/năm); trong đó thu từ sản xuất kinh doanh trên địa bàn đạt 211,4 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 31,7 nghìn tỷ đồng. Việc điều hành nhiệm vụ chi theo hướng tiết kiệm, hiệu quả; đảm bảo cân đối ngân sách các cấp, ưu tiên cho các nhiệm vụ chi cấp bách, chi đầu tư phát triển. Hoạt động tín dụng ổn định, đáp ứng nhu cầu vay vốn tín dụng đầu tư, tiêu dùng của người dân và doanh nghiệp và hỗ trợ sản xuất kinh doanh. Các tổ chức tín dụng đã triển khai đồng bộ các chương trình, chính sách tín dụng miễn, giảm lãi suất, gia hạn, cơ cấu lại thời hạn trả nợ để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân khắc phục khó khăn, phục hồi sản xuất kinh doanh; tập trung cho vay các lĩnh vực ưu tiên, động lực và các chương trình, dự án trọng điểm của tỉnh. Huy động nguồn vốn ước đến cuối năm 2025 đạt hơn 290 nghìn tỷ đồng, tăng 61,4% (110 nghìn tỷ đồng) so năm 2020; dư nợ cho vay ước đạt 335 nghìn tỷ đồng, tăng 67,3% (134,8 nghìn tỷ đồng).

Hoạt động khoa học và công nghệ được quan tâm; tỉnh đã triển khai cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Đã ban hành chương trình, đề án phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2025, 2030. Công tác quản lý khoa học công nghệ dần đổi mới, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; nhiều đề tài, dự án nghiên cứu, ứng dụng đã gắn với hoạt động sản xuất và đời sống nhân dân, tạo ra sản phẩm mới có năng suất, chất lượng cao, nâng cao trình độ công nghệ, năng lực sản xuất và sức cạnh tranh của nền kinh tế; giai đoạn 2021 - 2025 đã huy động 684,2 tỷ đồng (vốn ngoài ngân sách 299 tỷ đồng) triển khai thực hiện 435 nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia, cấp tỉnh. Đẩy mạnh hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KHCN vào sản xuất và đời sống; hỗ trợ xây dựng 365 mô hình, tư vấn chuyển giao 281 quy trình công nghệ tiên tiến và 80 bộ giải pháp được triển khai, ứng dụng, chuyển giao vào thực tế; một số mô hình ứng dụng đã đem lại hiệu quả tích cực.

Công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số đạt nhiều kết quả đột phá. 100% dịch vụ công trực tuyến được cung cấp trên Cổng dịch vụ công tỉnh, tích hợp 5.952 dịch vụ lên Cổng dịch vụ công quốc gia. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến đạt 90,7%, thuộc nhóm dẫn đầu cả nước. Kinh tế số phát triển mạnh với 559 doanh nghiệp công nghệ số, tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản thanh toán điện tử đạt 75,4%, tạo nền tảng cho nền kinh tế số hiện đại.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm phát triển toàn diện, bảo đảm gắn kết hài hòa với phát triển kinh tế; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được nâng cao

Giáo dục và đào tạo tiếp tục đổi mới theo hướng căn bản, toàn diện. Tập trung ban hành các nghị quyết, chương trình, kế hoạch, đề án đổi mới giáo dục và đào tạo, sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh, hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông và học sinh học chương trình giáo dục thường xuyên. Chất lượng giáo dục toàn diện đạt kết quả cao và nằm trong tốp dẫn đầu về điểm trung bình các môn thi tốt nghiệp THPT và tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp của cả nước. Giáo dục mũi nhọn duy trì chất lượng, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, công tác dạy và học được tăng cường. Mạng lưới trường, lớp được rà soát, sắp xếp lại cơ bản hoàn chỉnh theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối. Cơ sở vật chất trường lớp được quan tâm đầu tư khang trang, trang bị khá đồng bộ. Thiết bị dạy học từng bước đầu tư theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa; tỷ lệ trường chuẩn quốc gia đạt 84,2%; xã hội hóa giáo dục được đẩy mạnh, mạng lưới cơ sở giáo dục ngoài công lập phát triển; năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên được nâng lên.

Công tác y tế, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân có tiến bộ; năng lực hoạt động y tế ở cơ sở được tăng cường. Chỉ đạo triển khai linh hoạt, hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm tốt “mục tiêu kép” vừa kiểm soát hiệu quả dịch bệnh vừa phục hồi và phát triển kinh tế- xã hội; triển khai tiêm vắc xin nhanh, hạn chế thấp nhất tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống Nhân dân; kiểm soát tốt các loại dịch bệnh, không để dịch bệnh có nguy cơ bùng phát thành dịch lớn. Năng lực và chất lượng khám, chữa bệnh của các cơ sở y tế từ tỉnh đến cơ sở được nâng lên, đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch và các tình huống khẩn cấp về y tế; 94,8% trạm y tế xã có bác sĩ (tỉnh Phú Thọ cũ, Vĩnh Phúc đạt 100%). Các dịch vụ y tế ngày càng đa dạng, chất lượng khám, chữa bệnh được nâng cao; phát triển và ứng dụng nhiều kỹ thuật chuyên sâu, hiện đại trong chẩn đoán, điều trị; 100% các bệnh viện tuyến tỉnh, trung tâm y tế tuyến huyện sử dụng phần mềm quản lý và ứng dụng trong khám, chữa bệnh, thanh toán bảo hiểm y tế. Cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực y tế được tăng cường hạ tầng, trang thiết bị y tế được quan tâm đầu tư; tỷ lệ bác sĩ, giường bệnh trên 1 vạn dân đạt 13,86 bác sĩ và 45,83 giường bệnh, tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt 95,1%.

Các giá trị di sản văn hóa, danh lam thắng cảnh, bản sắc văn hóa của các dân tộc được bảo tồn, phát huy, từng bước gắn kết với phát triển du lịch và phát triển KT-XH của địa phương. Trên địa bàn tỉnh có 182 di tích được xếp hạng cấp quốc gia, 792 di tích được xếp hạng cấp tỉnh, 2.231 di sản văn hóa phi vật thể trong đó có 5 di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại là Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, Hát Xoan Phú Thọ, Hát Ca Trù của người Việt, Nghi lễ và trò chơi kéo co, Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt (Di sản văn hóa Mo Mường hiện đã lập hồ sơ trình UNESCO); 53 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Các thiết chế văn hóa, thể thao được quan tâm xây dựng, ngày càng đồng bộ, đáp ứng không gian sinh hoạt, tổ chức các sự kiện thể thao khu vực, quốc gia, quốc tế. Các hoạt động văn hóa, lễ hội truyền thống, nghệ thuật, thể thao được tổ chức thường xuyên đã tạo sự lan tỏa của không gian văn hoá vùng Đất Tổ, thu hút khách du lịch; phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng phát triển mạnh, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ của Nhân dân. Công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở và phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá gắn với xây dựng NTM, đô thị văn minh, làng văn hóa kiểu mẫu, gia đình văn hóa, được triển khai sâu rộng, chuyển biến tích cực; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 91,2%, khu dân cư văn hóa đạt 83%. Phong trào thể thao quần chúng phát triển rộng khắp; thể thao thành tích cao từng bước đổi mới tổ chức, quản lý theo hướng chuyên nghiệp; tham gia thi đấu đạt nhiều giải thành tích cao với 414 huy chương vàng quốc gia, quốc tế. Nhiều giải thể thao quy mô cấp tỉnh, cấp quốc gia và khu vực và thế giới được đăng cai tổ chức thành công.

Việc làm, đời sống của người lao động được cải thiện; an sinh xã hội được đảm bảo; công tác dân tộc, tôn giáo được chú trọng

Tích cực triển khai các giải pháp đảm bảo việc làm, quyền lợi, kết nối cung - cầu lao động; tạo việc làm mới bình quân hàng năm 58 nghìn lao động, duy trì tỷ lệ thất nghiệp chung ở mức thấp từ 1 - 1,6%. Quy mô lao động không ngừng được nâng lên; tổng số lao động đang làm việc trên địa bàn tỉnh khoảng 1.834 nghìn người (tăng 130 nghìn người so năm 2020); cơ cấu lao động chuyển dịch tích cực, tỷ lệ lao động nông nghiệp giảm từ 24,8% năm 2021 xuống 22,5% năm 2025; năng suất lao động liên tục được cải thiện, đạt 212,2 triệu đồng, tăng bình quân 5,8%/năm; chất lượng nguồn nhân lực được nâng cao; thu nhập bình quân lao động ước đạt 7,3 triệu đồng/tháng (gấp 1,6 lần năm 2020, bằng 91,8% bình quân chung của cả nước). Đời sống của người dân được cải thiện; thu nhập bình quân đầu người năm 2025 ước đạt 4,7 triệu đồng/tháng (tăng 37% so năm 2020, bằng 89,8% bình quân chung của cả nước).

An sinh xã hội được đảm bảo, các chính sách giảm nghèo được triển khai hiệu quả; tích cực hỗ trợ các hộ nghèo, người dân vùng khó khăn thông qua triển khai Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, các chương trình tín dụng cho vay ưu đãi thông qua ngân hàng CSXH đã góp phần giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo (giảm bình quân 0,94%/năm). Chính sách đối với người có công với cách mạng, bảo trợ xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời (toàn tỉnh có hơn 392 nghìn người có công với cách mạng). Phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” được đẩy mạnh cùng với sự tham gia tích cực của cộng đồng xã hội, cơ bản hoàn thành mục tiêu trước thời hạn, chỉ đạo tích cực triển khai thực hiện đề án 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội đã giúp nhiều hộ gia đình ổn định cuộc sống; toàn tỉnh đã hoàn thành mục tiêu xóa 8,1 nghìn nhà tạm, nhà dột nát, hoàn thành gần 5,7 nghìn căn hộ nhà ở xã hội (5 năm hoàn thành hơn 3,7 nghìn căn). Thực hiện hiệu quả các giải pháp hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh ổn định cuộc sống, nhất là trong cơn bão số 3 năm 2024 và dịch bệnh Covid-19.

Thực hiện tốt các chính sách dân tộc, tôn giáo, đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; trên địa bàn tỉnh hiện có 49 dân tộc thiểu số, tỷ lệ người dân tộc thiểu số chiếm khoảng 26,8% dân số. Tích cực triển khai chương trình MTQG phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN), huy động trên 2.655 tỷ đồng đầu tư cơ sở hạ tầng, nâng cao kiến thức cho cộng đồng, tạo điều kiện phát triển kinh tế, cải thiện đời sống cho người dân miền núi, vùng sâu, vùng xa; tỷ lệ hộ nghèo vùng DTTS&MN giảm bình quân 1,4%/năm; thu nhập bình quân tăng 1,8 lần so năm 2020. Phát huy tốt vai trò của trưởng bản, già làng, người có uy tín trong cộng đồng trong tuyên truyền, phổ biến, vận động người DTTS thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, xây dựng nếp sống mới, gia đình văn hóa.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông kiểm tra, chỉ đạo triển khai các biện pháp ứng phó bão số 3 trên địa bàn xã Hạ Hòa.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông kiểm tra, động viên cán bộ, người dân thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Các kết quả nêu trên đã phản ánh đúng sự quyết tâm, nỗ lực cao của toàn Đảng bộ trong thời gian vừa qua. Trong thời gian tới, Đảng ủy UBND tỉnh Phú Thọ tập trung triển khai thực hiện cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm, chiến lược theo chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; phát huy khối đại đoàn kết, trí tuệ của cán bộ, đảng viên, CCVC và người lao động trong toàn Đảng bộ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới của dân tộc; Phát huy sức mạnh văn hoá, con người vùng Đất Tổ thành nguồn lực nội sinh và động lực phát triển; tận dụng mọi thuận lợi, thời cơ, huy động mọi nguồn lực để phát triển nhanh, đồng bộ và đảm bảo bền vững, cải thiện và nâng cao toàn diện đời sống Nhân dân, trong đó: Phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hoá, con người là nền tảng; tăng cường quốc phòng, an ninh và đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế là trọng yếu, thường xuyên. Trong đó, Đảng ủy UBND tỉnh đã đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm gồm:

Được mệnh danh “Đà Lạt của miền Bắc”, Khu du lịch Tam Đảo có vẻ đẹp tuyệt mĩ với thiên nhiên hoang sơ, kì vĩ.

Nêu cao vai trò, chức năng, nhiệm vụ của cấp ủy cơ sở lãnh đạo cán bộ, đảng viên đổi mới sáng tạo trong công tác tham mưu, đề xuất thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Đổi mới toàn diện, đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và môi trường. Tập trung cải cách, mở cửa, nâng cao chất lượng thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN đầy đủ, đồng bộ, hiện đại, hội nhập, giải phóng mọi nguồn lực là điều kiện tiên quyết để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung triển khai đột phá về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tạo nền tảng cho sự phát triển.

Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; sâu sát, nắm chắc tình hình cơ sở, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên; chăm lo bồi dưỡng nghiệp vụ đội ngũ báo cáo viên; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, thường xuyên đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Trung tâm hành chính - chính trị của tỉnh Phú Thọ.

Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII), Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và trở thành việc làm thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên.

Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; đổi mới công tác cán bộ; phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, tự giác tu dưỡng, rèn luyện của đội ngũ cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

Và 3 khâu đột phá gồm: Đột phá mạnh mẽ hơn về cơ chế, chính sách để tháo gỡ các điểm nghẽn, rào cản, khơi thông và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; thúc đẩy phát triển, ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Hoàn thiện hệ thống các cơ chế, chính sách cho phát triển các lĩnh vực kinh tế - xã hội của tỉnh, trong đó tập trung tháo gỡ các nút thắt về bồi thường - giải phóng mặt bằng triển khai thực hiện các dự án đầu tư, nhất là các dự án hạ tầng các khu công nghiệp, khu đô thị, các dự án nhà ở xã hội; thực hiện mạnh mẽ hơn các quy định về phân cấp, phân quyền trong các lĩnh vực về đất đai, đầu tư, tài chính, xây dựng,... gắn với phân rõ trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ của các cấp và các cơ quan ở địa phương.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức tinh, gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả: Làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí và sử dụng đúng cán bộ; thực hiện tốt chế độ quản lý cán bộ, nhất là quản lý chất lượng chính trị; bảo vệ vững chắc chính trị nội bộ; đẩy mạnh công tác luân chuyển cán bộ để đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện, thử thách cán bộ trong thực tiễn...

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số: Đây là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược, nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, gắn bó chặt chẽ với công cuộc đổi mới, hoàn thiện bộ máy hành chính và cùng thúc đẩy lẫn nhau; lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, là chủ thể của quá trình triển khai; chuyển đổi từ trạng thái bị động tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính sang trạng thái chủ động, tích cực phục vụ nhân dân; thực hiện khen thưởng, phê bình kịp thời, đúng lúc, công khai, minh bạch và hiệu quả và 4 nhóm nhiệm vụ cụ thể, phân công, phân nhiệm rõ ràng để cấp ủy, chính quyền trực thuộc dễ tổ chức, thực hiện; quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 14/4/2025 của Bộ Chính trị, Phú Thọ đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành trung tâm kinh tế, công nghiệp, dịch vụ, logistics và du lịch hàng đầu vùng Trung du và miền núi phía Bắc, là địa phương phát triển toàn diện, bền vững, giàu bản sắc văn hóa. Tỉnh hướng tới xây dựng nền kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính. Phú Thọ cam kết bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa cội nguồn, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, xây dựng một vùng đất Tổ văn minh, hiện đại, đáng sống, góp phần thực hiện khát vọng “tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc” của cả nước.

Với mục tiêu: Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2025 - 2030 đạt 10,5%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt 190 - 200 triệu đồng; cơ cấu kinh tế với công nghiệp - xây dựng chiếm 56%, dịch vụ 35%, nông, lâm, thủy sản 9%. Đóng góp của kinh tế số đạt 30% GRDP, khẳng định vai trò tiên phong trong chuyển đổi số. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 77%, trường học đạt chuẩn quốc gia đạt 87%, tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 95,5%. Giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 1,0 - 1,5%/năm, cơ bản xóa bỏ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều vào năm 2030. 100% khu công nghiệp và cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải đạt chuẩn, tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn đạt 100% ở đô thị và 85% ở nông thôn. Chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh đạt từ 0,75 trở lên, tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến đạt trên 80%, xây dựng chính quyền số hiện đại, minh bạch....

Với sự lãnh đạo sâu sát, toàn diện của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Đảng ủy UBND tỉnh quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao, xây dựng vùng Đất Tổ giàu mạnh, văn minh, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh