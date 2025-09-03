Đảng bộ xã Đoan Hùng hoàn thành việc đổi thẻ đảng viên

Tính đến ngày 3/9, Đảng bộ xã Đoan Hùng là một trong 39/148 Đảng bộ xã, phường trong toàn tỉnh hoàn thành việc đổi thẻ đảng viên trước thời hạn, theo Chỉ thị số 51-CT/TW ngày 08/8/2025 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Đoan Hùng chỉ đạo việc rà soát, đối chiếu và cập nhật thông tin đảng viên của Đảng bộ.

Ngay sau khi có chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, Đảng ủy xã Đoan Hùng đã chỉ đạo Ban Xây dựng Đảng phối hợp chặt chẽ với Công an xã tổ chức rà soát, thu thập, đối chiếu và cập nhật thông tin đảng viên phục vụ việc đổi thẻ theo đúng quy trình. Tổng số 1.968 đảng viên trong toàn Đảng bộ đã được đổi thẻ đảng viên đúng tiến độ. Đáng chú ý, toàn bộ thông tin đảng viên được kiểm tra, xác minh qua phần mềm “Dữ liệu đảng viên 3.0”, nhằm giúp phát hiện kịp thời sai sót, chỉnh sửa thông tin thiếu thống nhất, từng bước hiện đại hóa và chuẩn hóa quản lý hồ sơ đảng viên.

Đảng viên già yếu được cán bộ đến tận nhà làm thủ tục số hóa thẻ Đảng.

Để không bỏ sót đối tượng, Công an xã đã tổ chức các đợt cao điểm thu nhận thông tin, làm việc cả buổi tối và cuối tuần. Với đảng viên cao tuổi, sức khỏe yếu hoặc đi lại khó khăn, cán bộ đến tận nhà hỗ trợ làm thủ tục.

Đây là kết quả thiết thực chào mừng Quốc khánh 2/9 và Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025–2030, góp phần tích cực xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh.

Anh Thơ