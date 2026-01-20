Đảng bộ xã Lâm Thao phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện

Sau khi đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Lâm Thao đã nhanh chóng khẳng định vai trò trung tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, đưa hệ thống chính trị cơ sở sớm ổn định, vận hành thông suốt, tạo nền tảng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống Nhân dân.

Nhờ phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện, Chi bộ Trường Tiểu học Supe được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025.

Xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, Đảng ủy xã tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, ban hành quy chế làm việc, phân công rõ trách nhiệm từng tập thể, cá nhân; đồng thời tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong sinh hoạt Đảng và hoạt động công vụ. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được triển khai đồng bộ, gắn với học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và Đảng bộ xã, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức, hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Kim Tứ - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã khẳng định: “Vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Đảng ủy xã xác định giữ vững sự lãnh đạo thống nhất của Đảng là yếu tố then chốt. Mọi chủ trương lớn đều được bàn bạc dân chủ trong cấp ủy, cụ thể hóa bằng nghị quyết, chương trình, kế hoạch”. Từ phương thức lãnh đạo đúng hướng, công tác xây dựng tổ chức Đảng và đội ngũ đảng viên đạt nhiều kết quả tích cực.

Trong năm, toàn xã đã kết nạp mới 61 đảng viên, đạt tỷ lệ 3,1%, vượt kế hoạch tỉnh giao. Hoàn thành sớm tiến độ việc thực hiện chuẩn hóa cơ sở dữ liệu đảng viên trên phần mềm Đảng viên 3.0, đứng tốp đầu toàn tỉnh; tổ chức cấp đổi Thẻ đảng viên; triển khai cài đặt ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử đến 100% đảng viên đang sinh hoạt, được tỉnh ghi nhận và đánh giá cao. 100% tổ chức Đảng trực thuộc Đảng ủy xã đạt tiêu chuẩn hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt tỷ lệ 22%.

Cán bộ Ban xây dựng Đảng, Đảng ủy xã thường xuyên cập nhật, nghiên cứu tài liệu để triển khai kịp thời đến Chi, Đảng bộ trực thuộc và đảng viên.

Vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ xã tiếp tục được thể hiện trong xây dựng chính quyền và điều hành phát triển kinh tế - xã hội. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy, hoạt động của HĐND và UBND xã ngày càng nền nếp, hiệu lực, hiệu quả; kỷ luật hành chính, trách nhiệm công vụ được tăng cường. Công tác quản lý tài chính, ngân sách được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định, bảo đảm công khai, minh bạch. Năm 2025, thu ngân sách trên địa bàn ước đạt trên 572 tỷ đồng, bằng 451% dự toán tỉnh giao.

Trong lĩnh vực kinh tế, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã thể hiện rõ tư duy đổi mới, sáng tạo khi ban hành nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế tư nhân, xác định đây là một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế địa phương. Trên cơ sở nghị quyết, chính quyền xã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh và hợp tác xã (HTX) phát triển sản xuất, kinh doanh theo đúng quy định pháp luật.

Toàn xã hiện có 181 doanh nghiệp, 6 HTX và trên 1.500 hộ kinh doanh cá thể hoạt động ổn định, với cơ cấu ngành nghề đa dạng, tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ và nông nghiệp hàng hóa ứng dụng công nghệ cao. Khu vực này chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thu ngân sách xã, đồng thời giữ vai trò chủ đạo trong giải quyết việc làm cho trên 60% lực lượng lao động địa phương.

Bên cạnh đó, Đảng bộ xã Lâm Thao tập trung lãnh đạo triển khai hiệu quả nhiệm vụ giáo dục và đào tạo (GD&ĐT), góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Tại Trường Tiểu học Supe, Chi bộ nhà trường đã phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Chi bộ luôn giữ vững đoàn kết, thống nhất, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ. Công tác phát triển đảng viên; kiểm tra, giám sát được triển khai hiệu quả. Nhờ đó, nhà trường hoàn thành các chỉ tiêu năm 2025, chất lượng giáo dục toàn diện được giữ vững; Chi bộ được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Cùng với đó, công tác văn hóa - xã hội, an sinh xã hội tiếp tục được Đảng ủy xã quan tâm lãnh đạo toàn diện. Các chính sách đối với người có công, hộ nghèo, đối tượng yếu thế được triển khai đầy đủ, kịp thời; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,56%. Quỹ “Vì người nghèo” của xã huy động được trên 800 triệu đồng, đứng đầu toàn tỉnh, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái trong cộng đồng.

Trong điều kiện vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Đảng bộ xã Lâm Thao đã phát huy rõ vai trò lãnh đạo toàn diện, chủ động và hiệu quả, tạo nền tảng vững chắc để địa phương bước vào nhiệm kỳ 2025-2030 với quyết tâm cao và kỳ vọng mới.

Anh Thơ