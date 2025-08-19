Dâng hương, hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát động trồng cây tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng 8 thành công (19/8/1945-19/8/2025); 63 năm ngày Bác Hồ về thăm Khu di tích lịch sử Đền Hùng (19/8/1962 - 19/8/2025), ngày 19/8, Khu Di tích lịch sử Đền Hùng phối hợp với Công ty CP Supe Phốt phát& Hoá chất Lâm Thao và xã Hy Cương trang trọng tổ chức Lễ dâng hương tại Đền Giếng; dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bức phù điêu và phát động chương trình trồng cây thực hiện lời căn dặn của Bác Hồ khi về thăm Đền Hùng. Đến dự buổi lễ có các đồng chí đại diện lãnh đạo Đảng uỷ UBND tỉnh, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch...

Cán bộ, nhân viên Khu Di tích lịch sử Đền Hùng và các đại biểu dâng hương tri ân công đức Tổ tiên tại Đền Giếng.

Ngay sau lễ dâng hương, dâng hoa tỏ lòng thành kính tri ân công lao dựng nước, giữ nước của Tổ tiên và tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Khu Di tích lịch sử Đền Hùng phát động chương trình trồng cây thực hiện lời căn dặn của Bác Hồ khi về thăm Đền Hùng.

Cán bộ, nhân viên Khu Di tích lịch sử Đền Hùng và các đại biểu dâng lẵng hoa mang dòng chữ “Mãi mãi ghi sâu và làm theo lời Bác dạy” trước bức phù điêu

Cách đây 63 năm, ngày 19/8/1962, trong dịp tỉnh Phú Thọ tổ chức mít tinh kỷ niệm ngày Cách mạng tháng Tám thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã về thăm Đảng bộ và Nhân dân tỉnh. Người đã lên thăm viếng Đền Hùng và thắp hương kính cáo Tổ tiên tại Đền Thượng, căn dặn cán bộ lãnh đạo, nhân dân Phú Thọ “...Phải chú ý bảo vệ, trồng thêm hoa, cây cối để Đền Hùng ngày càng trang nghiêm và đẹp đẽ, thành công viên lịch sử cho con cháu sau này đến tham quan”.

Lãnh đạo Công ty CP SuPe Phốt phát và Hoá chất Lâm Thao trao cây cho Khu Du tích lịch sử Đền Hùng

Lãnh đạo Xã Hy Cương trao cây cho cho Khu Di tích lịch sử Đền Hùng

Lời dạy của Bác đã trở thành kim chỉ nam, định hướng trong việc bảo tồn, xây dựng, phát triển quy hoạch Khu Di tích lịch sử Đền Hùng. Cán bộ, nhân viên lao động Khu di tích nguyện một lòng quyết tâm bảo vệ, xây dựng, giữ gìn và phát huy các giá trị di sản văn hoá của cha ông, bảo vệ môi trường sinh thái, xây dựng Đền Hùng trở thành công viên lịch sử văn hoá Quốc gia như lời Bác căn dặn.

Lãnh đạo Khu Di tích lịch sử Đền Hùng và các đại biểu tham gia trồng cây tại khu vực lối lên Đền Thượng

Cán bộ, nhân viên Công ty CP Supe và Phốt phát Lâm Thao tham gia trồng 300 cây xanh khu vực sườn Tây núi Hùng

Khu Di tích lịch sử Đền Hùng vận động, kêu gọi các tổ chức, cá nhân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học tham gia ủng hộ cây trồng, công lao động và trực tiếp tham gia trồng cây tại Đền Hùng. Thời gian phát động từ ngày 19/8/2025 đến ngày 19/9/2025. Nhân dịp này, tập thể Công ty CP Supe Phốt phát và Hoá chất Lâm Thao tham gia trồng 300 cây xanh tại khu vực sườn tây Núi Hùng; xã Hy Cương trồng 150 cây xanh tại khu vực hồ cây Khế. Đây là hoạt động thiết thực của các đơn vị tham gia nhằm tri ân công lao dựng nước của các Vua Hùng, thực hiện lời căn dặn của Bác Hồ, góp phần làm đẹp cảnh quan, bảo vệ môi trường Khu Di tích lịch sử Đền Hùng.

Khánh Thy