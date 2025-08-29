Đăng ký mã GACC: Hướng dẫn đầy đủ cho doanh nghiệp xuất khẩu nông sản

Để xuất khẩu nông sản sang thị trường Trung Quốc, đăng ký mã GACC là bước quan trọng mà doanh nghiệp không thể bỏ qua. Mã GACC không chỉ là yêu cầu bắt buộc từ cơ quan hải quan Trung Quốc mà còn giúp quản lý nguồn gốc sản phẩm, đảm bảo an toàn thực phẩm và thuận lợi trong quá trình thông quan.

Mã GACC là gì?

GACC (General Administration of Customs of China) là tổng cục Hải quan Trung Quốc. Đây là cơ quan có nhiệm vụ quản lý việc xuất khẩu hàng hóa vào Trung Quốc.

Mã GACC là mã số xuất khẩu mà các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản và thực phẩm sang Trung Quốc phải có. Mã này giúp cơ quan hải quan Trung Quốc quản lý nguồn gốc sản phẩm, đảm bảo an toàn thực phẩm, đồng thời tạo thuận lợi cho quá trình thông quan hàng hóa.

Mã GACC còn có tên gọi khác là mã số xuất khẩu thực phẩm sang Trung Quốc, mã Cifer, Mã code GACC...

Đối tượng phải đăng ký mã GACC

Mã GACC là yêu cầu bắt buộc với các doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc cơ sở sản xuất nông sản muốn xuất khẩu sang Trung Quốc, bao gồm:

- Doanh nghiệp sản xuất nông sản, thực phẩm

- Doanh nghiệp sản xuất, chế biến, bảo quản (kho lạnh, kho thường) thực phẩm xuất khẩu vào Trung Quốc

- Doanh nghiệp nằm trong danh mục 18 mặt hàng Theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật An toàn thực phẩm

- Doanh nghiệp xuất khẩu thực phẩm không thông qua cơ quan chức năng của Việt Nam

Việc đăng ký mã GACC giúp doanh nghiệp đảm bảo tuân thủ quy định nhập khẩu của Trung Quốc, tránh tình trạng hàng hóa bị từ chối hoặc tồn kho tại cửa khẩu.

Các sản phẩm cần đăng ký mã GACC

Các mặt hàng cần phải đăng ký mã GACC gồm:

- Hoa quả đông lạnh

- Yến sào

- Thực phẩm có nguồn gốc thủy hải sản

- Gạo

- Mật ong và các sản phẩm từ mật ong

- Thực phẩm dinh dưỡng đặc biệt

- Gia vị thực vật tự nhiên

- Chất béo và dầu thực vật

- Thực phẩm chức năng

- Hạt điều

- Thịt và các sản phẩm từ thịt

- Thực phẩm chế biến hỗn hợp từ bột mì (bánh có nhân)

- Cà phê

- Vỏ ruột

- Thực phẩm từ ngũ cốc, sản phẩm công nghiệp xay xát ngũ cốc và mạch nha

- Nông sản sấy

- Trứng và sản phẩm từ trứng

- Rau tươi và khô, đậu khô

Hồ sơ đăng ký mã GACC

Để đăng ký mã GACC, doanh nghiệp cần chuẩn bị những giấy tờ, thủ tục sau:

Giấy tờ do GACC yêu cầu:

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Bản cam kết của doanh nghiệp

Sơ đồ sản xuất

Các giấy tờ trên yêu cầu phải được ký tên, đóng dấu theo quy định. Có bản sao đi kèm

Giấy tờ do Cục Bảo vệ Thực vật yêu cầu:

Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Bản cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn, giấy chứng nhận VietGAP, Global G.A.P

Giấy chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm: ISO 22000, HACCP

Giấy chứng nhận tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế

Giấy chứng nhận tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm

Giấy chứng nhận hệ thống an toàn thực phẩm hay các loại giấy chứng nhận khác tương đương

Bản thuyết minh đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm của doanh nghiệp

Bản xác nhận kiểm dịch thực vật của Cơ quan kiểm dịch thực vật cấp tỉnh, thành phố theo thẩm quyền quản lý quy định tại Thông tư 35/2015/TT-BNNPTNT quy định về kiểm dịch thực vật nội địa.

Dịch vụ đăng ký mã GACC của Q-CERT

Q-CERT là tổ chức chứng nhận và đăng ký xuất khẩu cho doanh nghiệp. Chúng tôi cung cấp dịch vụ đăng ký mã GACC, giúp các doanh nghiệp:

- Đăng ký mã số online trên hệ thống CIFER: Q-CERT hướng dẫn doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ theo lệnh 248, 249;

- Nộp hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền: Q-CERT xây dựng hồ sơ cho sản phẩm theo đúng quy định.

- Cung cấp các dịch vụ liên quan: Ngoài ra, Q-CERT cung cấp dịch vụ đánh giá chứng nhận: ISO 22000, HACCP, VietGAP... Hướng dẫn thủ tục, giấy tờ liên quan như kiểm dịch, yêu cầu đóng gói, dán nhãn.

- Bổ sung hồ sơ mã GACC, sửa lỗi: Xây dựng hồ sơ bổ chung cho doanh nghiệp đăng ký nhanh theo công hàm 353. Sửa và khắc phục lỗi cho doanh nghiệp đăng ký online

- Gia hạn mã GACC: Mã GACC có thời hạn sử dụng là 5 năm. Q-CERT hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký gia hạn.

Với dịch vụ đăng ký mã GACC của Q-CERT, doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro bị từ chối lô hàng, tiết kiệm thời gian và đảm bảo tuân thủ các quy định.

Dịch vụ đăng ký xuất khẩu của Q-CERT

Đăng ký mã GACC là bước quan trọng không thể bỏ qua nếu doanh nghiệp muốn xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc. Việc chuẩn bị hồ sơ đầy đủ gồm các yếu tố như mã vùng trồng , mã cơ sở đóng gói cần đảm bảo đúng yêu cầu về an toàn thực phẩm, quy định trồng trọt sẽ giúp doanh nghiệp thuận lợi trong hoạt động xuất khẩu.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN TOÀN CẦU Q-CERT

Hotline: 096.1606.610

Website: https://qcert.vn/

Email: hotro@qcert.vn

Địa chỉ: Số 24B, Ngõ 1 Đồng Me, Phường Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội