Đảng Nước Nga Thống nhất đánh giá cao vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Nga trước thềm Đại hội XIV của Đảng, ông Andrey Klimov, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Hội đồng tối cao Đảng Nước Nga Thống nhất khẳng định, Đảng Cộng sản Việt Nam đóng vai trò hết sức quan trọng trong hầu hết các lĩnh vực của đời sống đất nước.

Ủy viên Đoàn Chủ tịch Hội đồng tối cao Đảng Nước Nga Thống nhất, ông Andrey Klimov.

Đánh giá cao những thành tựu của Việt Nam thời gian qua, ông Andrey Klimov cho biết, năm 2025, Việt Nam kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Hơn 8 thập kỷ qua, Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo nhân dân Việt Nam gặt hái nhiều thành công rực rỡ.

Theo ông Andrey Klimov, tốc độ sản xuất của Việt Nam tăng trưởng mạnh mẽ với sự đa dạng của các mặt hàng sản phẩm. Nhiều ngành công nghiệp của Việt Nam trước đây hạn chế, nhưng giờ đây đang trở thành những ngành công nghiệp nổi bật trong thương mại toàn cầu. Bên cạnh đó, vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam thời gian gần đây gia tăng mạnh mẽ trên trường quốc tế.

Về Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, đại diện Đảng Nước Nga Thống nhất nhấn mạnh, những quyết sách được thông qua tại Đại hội lần này sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới hành chính công của đất nước, sự phát triển đời sống kinh tế, xác định các phương hướng chính phát triển đất nước và tiếp tục định hình một cấu trúc xã hội mới phù hợp ở Việt Nam.

Ủy viên Đoàn Chủ tịch Hội đồng tối cao Đảng Nước Nga Thống nhất Andrey Klimov trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Nga.

Ông Andrey Klimov khẳng định quan hệ giữa Đảng Nước Nga Thống nhất và Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay rất tốt đẹp, đồng thời bày tỏ kỳ vọng, hai Đảng tiếp tục tăng cường hợp tác thiết thực, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Liên bang Nga và Việt Nam trong thời gian tới.

Theo nhandan.vn