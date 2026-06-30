Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh: Trên 2.000 đảng viên được quán triệt Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Sáng 30/6, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 8/6/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến, kết nối đến 71 điểm cầu, 12 chi, Đảng bộ trực thuộc với trên 2.000 đảng viên tham dự.

Đồng chí Ninh Viết Thủy - Phó Bí thư Chuyên trách Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh cùng các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh.

Tại hội nghị, cán bộ, đảng viên được nghe các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước truyền đạt những nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 8/6/2026; đồng thời quán triệt chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh.

Thông qua hội nghị, Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh tiếp tục nâng cao nhận thức, giúp cán bộ, đảng viên nắm vững những điểm mới, nội dung cốt lõi và nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết số 10-NQ/TW; làm cơ sở để các cấp ủy xây dựng chương trình hành động phù hợp, bảo đảm sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, góp phần cùng toàn tỉnh và cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu tổng quát của Nghị quyết số 10-NQ/TW: Đưa Việt Nam trở thành điểm đến có sức cạnh tranh, thu hút nguồn vốn nước ngoài trung và dài hạn chất lượng cao cho đầu tư phát triển.

Lê Hoàng