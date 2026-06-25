Đánh thức tiềm năng ngành “công nghiệp không khói”

Sở hữu vị trí cửa ngõ đắc địa cùng cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp và bản sắc văn hóa phong phú, phường Xuân Hòa đang quyết liệt tái cơ cấu nền kinh tế để ngành “công nghiệp không khói” cất cánh. Đây là bước đi chiến lược nhằm định hình Xuân Hòa thành đô thị trung tâm thương mại - dịch vụ - du lịch của tỉnh giai đoạn 2026 - 2030, đồng thời đưa khu vực hồ Đại Lải vươn tầm thành trung tâm du lịch quốc gia.

Hồ Đại Lải - điểm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng lý tưởng.

Nằm ở vị trí cửa ngõ chiến lược tiếp giáp với Thủ đô Hà Nội, phường Xuân Hòa đang vươn mình trở thành trung tâm thương mại - dịch vụ - du lịch trọng điểm. Sau điều chỉnh địa giới, Xuân Hòa sở hữu không gian phát triển rộng 96 km2 với quy mô trên 55.000 dân. Nơi đây hội tụ hệ sinh thái du lịch giàu chiều sâu, kết hợp hài hòa giữa sắc xanh rừng Ngọc Thanh, chiến khu cách mạng hào hùng và sự năng động của một đô thị đại học. Trong bức tranh đó, hồ Đại Lải bứt phá nhờ lợi thế mặt nước rộng lớn và khí hậu ôn hòa. Đây là “thỏi nam châm” thu hút dòng vốn vào các quần thể nghỉ dưỡng, sân golf và resort đẳng cấp quốc tế. Trong tầm nhìn phát triển vùng, Xuân Hòa giữ vai trò mắt xích cốt lõi kết nối chuỗi du lịch sinh thái - văn hóa Tam Đảo, Tây Thiên, hồ Hòa Bình và Phú Thọ.

Tuy nhiên, theo đánh giá của cấp ủy, chính quyền địa phương, tiềm năng, lợi thế vẫn chưa được khai thác đúng tầm. Hạ tầng du lịch thiếu đồng bộ, sản phẩm chưa phong phú, công tác quảng bá chưa thực sự hiệu quả. Các mô hình du lịch cộng đồng, homestay, farmstay phát triển quy mô nhỏ và thiếu tính liên kết. Do vậy thời gian lưu trú của du khách ngắn, tốc độ dịch chuyển nhanh và mức chi tiêu chưa cao.

Để giải bài toán này, Xuân Hòa đang cấu trúc lại nền kinh tế, khơi dậy mạnh mẽ nội lực ngành dịch vụ. Xác định du lịch là khâu đột phá, cấp ủy, chính quyền địa phương đã đổi mới mạnh mẽ tư duy, coi đây là ngành kinh tế tổng hợp hướng tới phát triển đa mục tiêu, vừa khai thác lợi thế tự nhiên, vừa gìn giữ văn hóa, bảo vệ môi trường và nâng cao đời sống người dân. Địa phương đã ban hành nghị quyết chuyên đề và đề án phát triển du lịch - dịch vụ làm cơ sở hành động dài hạn, quyết tâm xóa bỏ tư duy nhiệm kỳ hay phong trào nhất thời.

Nhiệm vụ trọng tâm hiện nay là quy hoạch và đầu tư hạ tầng đồng bộ. Các tuyến đường trục quanh hồ Đại Lải và trục kết nối trung tâm phường, khu du lịch, khu dân cư đang được tập trung mở rộng, nâng cấp. Song song với đó, địa phương hoàn thiện hệ thống điện, nước, viễn thông, bến đỗ, chiếu sáng, wifi công cộng và trung tâm thông tin du lịch. Nguyên tắc hạ tầng đi trước một bước đã khơi thông dòng vốn cho các dự án.

Đến nay, trên địa bàn đã hình thành nhiều tổ hợp nghỉ dưỡng và dịch vụ quy mô lớn như Khu du lịch Đại Lải, Flamingo Đại Lải Resort, Bim Group Thanh Xuân, sân golf Đại Lải, cùng hệ thống homestay, farmstay trải nghiệm tại Ngọc Thanh. Hoạt động kích cầu qua các sự kiện như Festival Đại Lải giúp thị trường du lịch khởi sắc. Toàn phường hiện có hơn 460 doanh nghiệp và gần 2.000 cơ sở kinh doanh cá thể đang hoạt động. Ông Cao Bá Tuấn - Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Trung tâm thương mại khách sạn dịch vụ Trương Vương chia sẻ: Xuân Hòa có vị trí đắc địa cùng tệp khách hàng tiềm năng rất lớn từ hệ thống trường đại học, khu công nghiệp lân cận và lượng khách trung chuyển từ Hà Nội. Nhận thấy lợi thế vượt trội đó, doanh nghiệp đã đầu tư hạ tầng khách sạn, dịch vụ chất lượng cao tại đây. Trong quá trình đầu tư và kinh doanh, doanh nghiệp luôn nhận được sự đồng hành sát sao từ chính quyền qua việc tháo gỡ thủ tục, hỗ trợ mặt bằng và đảm bảo an ninh. “Sự cởi mở của bộ máy chính quyền chính là bệ phóng vững chắc nhất để doanh nghiệp yên tâm bám trụ, mở rộng quy mô và góp phần định vị thương hiệu du lịch địa phương”, - ông Tuấn khẳng định.

Dưới góc nhìn của một nhà đầu tư, ông Tuấn cho rằng, song song với hoàn thiện hạ tầng, Xuân Hòa nên tập trung xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng, có bản sắc riêng. Địa phương cũng nên khai thác tối đa lợi thế hồ Đại Lải, rừng xanh để phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp trải nghiệm cộng đồng. Việc phục dựng các di tích lịch sử cách mạng, hình thành tuyến kết nối “Đại Lải - Ngọc Thanh - Xuân Hòa” sẽ giúp đa dạng trải nghiệm cho du khách. Đồng thời, cần tổ chức bài bản các mô hình kinh tế đêm như phố đi bộ, chợ ẩm thực hay biểu diễn văn hóa Soọng cô nhằm tạo sinh kế bền vững cho người dân.

Đồng chí Đào Anh Dũng, Chủ tịch UBND phường Xuân Hòa khẳng định: Mục tiêu chiến lược của địa phương trong giai đoạn 2026 - 2030 là xây dựng Xuân Hòa trở thành đô thị trung tâm về thương mại, dịch vụ và du lịch của tỉnh; đặc biệt phối hợp xây dựng hồ Đại Lải thành trung tâm du lịch quốc gia theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Để hiện thực hóa tầm nhìn, phường đang tập trung cao độ vào ba trụ cột cốt lõi. Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số toàn diện nhằm hỗ trợ tối đa doanh nghiệp và các hộ kinh doanh, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch. Tích cực tham mưu cấp trên thu hút các nhà đầu tư chiến lược để xây dựng các tổ hợp vui chơi, giải trí, văn hóa đa năng; kết nối hài hòa giữa du lịch sinh thái với du lịch trải nghiệm đô thị đại học. Chú trọng nâng cao văn hóa văn minh thương mại, đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá, phối hợp đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ theo hướng chuyên nghiệp, mến khách, trang bị cho người dân kỹ năng dịch vụ để họ thực sự tham gia vào chuỗi cung ứng.

Cùng với đó, địa phương nỗ lực đa dạng sản phẩm du lịch bằng việc khôi phục và làm mới mô hình Chợ tình Ngọc Thanh nhằm kiến tạo không gian văn hóa bản địa độc đáo, mang đậm bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Sán Dìu. Tích cực phối hợp và đẩy mạnh thu hút các trường đại học, viện nghiên cứu đóng trên địa bàn nhằm phát triển mạnh mẽ mô hình du lịch trải nghiệm học đường, đô thị đại học năng động, biến nguồn tài nguyên tri thức thành lợi thế cạnh tranh dịch vụ khác biệt. Tuy nhiên, để du lịch Đại Lải cất cánh xứng tầm quốc gia, Xuân Hòa kiến nghị tỉnh ưu tiên nguồn vốn hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối vùng. Đồng thời, hỗ trợ liên kết các tour, tuyến liên tỉnh với các trung tâm lữ hành lớn để khơi thông dòng khách, hiện thực hóa khát vọng phát triển năng động, xanh và bền vững.

Trần Tỉnh