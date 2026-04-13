Dấu ấn công tác tổ chức cán bộ

Trong quá trình triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, toàn tỉnh đã điều động, biệt phái, bố trí lại 755 cán bộ, công chức, viên chức, trong đó có 239 công chức, 148 viên chức từ cấp tỉnh được điều động về cấp xã, hàng trăm trường hợp được điều động nội bộ và biệt phái có thời hạn để tăng cường cho cơ sở; đồng thời giải quyết chế độ, chính sách cho 5.448 trường hợp theo quy định. Những con số này cho thấy quy mô và khối lượng rất lớn của công tác tổ chức cán bộ trong quá trình sắp xếp, góp phần giúp bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp nhanh chóng hoạt động ổn định.

Việc bố trí, điều động, tăng cường cán bộ sau sắp xếp tổ chức bộ máy giúp Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Vân Phú duy trì hoạt động thông suốt, phục vụ người dân không bị gián đoạn.

Trên cơ sở rà soát chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, tỉnh đã thực hiện sắp xếp lại tổ chức bộ máy, đồng thời bố trí, điều động, biệt phái đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của mô hình mới. Việc điều động cán bộ không chỉ để bổ sung nhân lực cho những nơi còn thiếu sau sắp xếp, mà quan trọng hơn là bảo đảm năng lực quản lý nhà nước ở cấp xã - nơi trực tiếp giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp không bị suy giảm khi địa bàn quản lý rộng hơn, khối lượng công việc lớn hơn và yêu cầu nhiệm vụ cao hơn so với trước đây.

Thực tế tại cơ sở cho thấy, việc tăng cường cán bộ có chuyên môn từ cấp tỉnh về cấp xã đã giúp nhiều địa phương tháo gỡ khó khăn ngay trong giai đoạn đầu vận hành bộ máy mới. Trường hợp đồng chí Trần Duy Văn, chuyên viên Phòng Quản lý báo chí - Xuất bản, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được biệt phái về công tác tại UBND xã Mường Động là một ví dụ cụ thể. Tại đây, đồng chí trực tiếp hỗ trợ địa phương trong lĩnh vực văn hóa, thông tin, tuyên truyền, chuyển đổi số, chuẩn hóa dữ liệu hệ thống thông tin cơ sở sau sáp nhập... Khối lượng công việc lớn, yêu cầu chuyên môn cao, vì vậy, đồng chí đã chủ động đề xuất kéo dài thời gian biệt phái để tiếp tục hỗ trợ địa phương.

Theo đồng chí Trần Văn Hòa - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, chủ trương biệt phái cán bộ là giải pháp kịp thời, giúp địa phương tháo gỡ khó khăn trong điều hành, thực thi công vụ; đồng thời thông qua quá trình làm việc trực tiếp, đội ngũ cán bộ ở cơ sở được hướng dẫn, bồi dưỡng, nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ.

Toàn tỉnh đã điều động, biệt phái và bố trí lại 755 cán bộ, công chức, viên chức để tăng cường cho cơ sở, trong đó có hàng trăm trường hợp được điều động từ nơi thừa sang nơi thiếu, điều động trong nội bộ cấp xã và biệt phái viên chức về cấp xã trong thời gian từ 3 đến 6 tháng để hỗ trợ địa phương trong giai đoạn đầu vận hành bộ máy mới.

Việc điều động, biệt phái, bố trí lại cán bộ không chỉ là giải pháp tình thế trong giai đoạn đầu sau sắp xếp, mà là giải pháp có tính quyết định để bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp có thể vận hành thông suốt ngay từ cơ sở. Ở những địa phương được tăng cường cán bộ kịp thời, bộ máy nhanh chóng ổn định, việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp được duy trì liên tục, không bị gián đoạn. Điều đó cho thấy, công tác tổ chức cán bộ là yếu tố trực tiếp quyết định hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền; biệt phái cán bộ không chỉ phân công công việc, mà là quá trình trực tiếp hỗ trợ cơ sở nâng cao năng lực quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, khối lượng công việc ở cấp xã tăng lên rất nhiều, vì vậy, việc điều động, biệt phái, bố trí lại đội ngũ cán bộ là giải pháp quan trọng để tăng cường cho cơ sở. Cùng với việc bố trí, sắp xếp cán bộ, tỉnh đã triển khai giải quyết chế độ, chính sách đối với các trường hợp thuộc diện sắp xếp một cách đồng bộ, kịp thời, đúng quy định. Việc giải quyết chế độ, chính sách không chỉ nhằm bảo đảm quyền lợi cho cán bộ, mà còn là yếu tố quan trọng để ổn định tư tưởng, tạo đồng thuận trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy.

Trong quá trình triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, toàn tỉnh đã giải quyết chế độ, chính sách cho 5.448 trường hợp theo quy định, bao gồm nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc và các chế độ, chính sách khác đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện sắp xếp.

Việc bố trí đúng người, đúng việc, tăng cường cán bộ cho cơ sở, đồng thời giải quyết kịp thời, thỏa đáng chế độ, chính sách cho các trường hợp thuộc diện sắp xếp đã tạo sự ổn định trong đội ngũ, đồng thuận trong cán bộ và thông suốt trong hoạt động của chính quyền. Đây chính là dấu ấn rõ nét của công tác tổ chức cán bộ trong quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Nguyễn Yến