Dấu ấn thể thao thành tích cao Đất Tổ

Những năm gần đây, thể thao thành tích cao tỉnh Phú Thọ liên tiếp gặt hái nhiều kết quả ấn tượng, vừa khẳng định năng lực tổ chức các giải đấu lớn, vừa tạo dấu ấn bằng thành tích nổi bật của vận động viên trên các đấu trường quốc gia, quốc tế.

Các vận động viên thi đấu Giải vô địch Xe đạp đường trường và địa hình trẻ quốc gia lần thứ 30 năm 2025 được tổ chức tại tỉnh Phú Thọ.

Trong những ngày cuối tháng 8, tại các khu vực phường Hoà Bình, Hữu Nghị và Thống Nhất rộn rã tiếng reo hò, cổ vũ của hàng nghìn người dân đất Tổ dành cho các tay đua trẻ cả nước tham gia Giải vô địch Xe đạp đường trường và địa hình trẻ quốc gia lần thứ 30 năm 2025. Giải đấu không chỉ đem lại bầu không khí thể thao sôi động mà còn khẳng định vị thế ngày càng vững chắc của Phú Thọ trên bản đồ thể thao thành tích cao quốc gia. Giải Vô địch xe đạp quốc gia lần thứ 30 quy tụ hơn 300 vận động viên (VĐV) xuất sắc đến từ 12 tỉnh, thành, ngành trong cả nước. Tham dự giải đấu, đoàn Phú Thọ đã nỗ lực giành 14 huy chương, trong đó có 10 Huy chương Bạc (HCB) và 4 Huy chương Đồng (HCĐ)...

Đồng chí Đào Tiến Cường, Phó Giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch trao huy chương cho các vận động viên đạt giành thích cao môn Xe đạp đường trường.

Đây chỉ là một trong những giải đấu đoàn Phú Thọ tham dự và đạt nhiều huy chương sau sáp nhập hành chính. Đồng chí Đào Tiến Cường, Phó Giám đốc Sở VH- TT&DL Phú Thọ chia sẻ: Ngay sau sáp nhập, sở đã tiếp quản, quản lý và khai thác đồng bộ hệ thống thiết chế thể thao của cả 3 tỉnh trước đây. Phú Thọ hiện có điều kiện cơ sở vật chất khá toàn diện để đăng cai các giải đấu tầm cỡ quốc gia, khu vực và quốc tế. Đây cũng là nền tảng quan trọng để các đội tuyển của tỉnh tập luyện và thi đấu đạt thành tích cao.

Không chỉ dừng lại ở xe đạp, vài năm gần đây, Phú Thọ đã ghi dấu ấn đậm nét khi đăng cai hàng loạt sự kiện lớn: bảng đấu và bán kết môn Bóng đá nam SEA Games 31, Giải bóng đá vô địch Đông Nam Á 2024, Giải bóng chuyền Cúp Hùng Vương, VTV Cup 2025, Giải marathon quốc tế VTV LPBank 2025... Sự thành công này khẳng định Phú Thọ đang trở thành “điểm hẹn thể thao của khu vực và quốc tế”.

Vận động viên tỉnh Phú Thọ (bên phải) tại Giải vô địch trẻ và thiếu niên Kéo co và Đẩy gậy quốc gia năm 2025.

Song song với năng lực tổ chức, thể thao thành tích cao tỉnh Phú Thọ cũng gặt hái nhiều kết quả đáng ghi nhận. Năm 2024, các VĐV đất Tổ giành tới 106 huy chương Quốc gia, trong đó có 30 HCV; tham gia thi đấu quốc tế đoạt thêm 13 huy chương, góp phần nâng tầm hình ảnh thể thao tỉnh nhà.

Vận động viên tỉnh Phú Thọ đạt Huy chương Vàng Giải vô địch trẻ Karate Quốc gia năm 2025.

Theo thống kê của Sở VH- TT&DL, chỉ tính riêng 8 tháng năm 2025, lực lượng VĐV tỉnh đã đạt 250 huy chương Quốc gia (71 HCV, 63 HCB, 116 HCĐ) và 36 huy chương quốc tế (17 HCV, 12 HCB, 7 HCĐ). Đặc biệt, VĐV Tạ Ngọc Tưởng đã phá kỷ lục quốc gia cự ly 400m nam với thành tích 45 giây 59, mang về tấm HCV Giải Vô địch điền kinh quốc gia 2025- thành tích làm nức lòng người hâm mộ.

Tỉnh có gần 500 VĐV thuộc 20 môn thể thao đang tập huấn, trong đó 66 VĐV được triệu tập vào đội tuyển quốc gia. Các môn thế mạnh như Pencak Silat, Điền kinh, Bắn cung, Vật, Wushu, Đua thuyền, Xe đạp... tiếp tục duy trì phong độ cao và hứa hẹn bứt phá ở các đấu trường quốc gia, quốc tế.

Đồng chí Đào Tiến Cường nhấn mạnh: “Chúng tôi xác định phát triển thể thao thành tích cao gắn với các môn trọng điểm, lấy đấu trường SEA Games, châu Á và thế giới làm mục tiêu. Nhiều VĐV của Phú Thọ đang từng bước khẳng định vị thế, đủ khả năng giành thành tích quốc tế, góp phần đưa thể thao đất Tổ hội nhập và phát triển”.

Trong Kế hoạch phát triển Thể dục thể thao tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026- 2030, tỉnh Phú Thọ đặt mục tiêu phát triển thể thao theo hướng toàn diện, bền vững, song hành giữa phong trào quần chúng và thể thao thành tích cao. Tỉnh đang xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội TDTT các cấp và tham gia Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - 2026, đồng thời nghiên cứu cơ chế, chính sách đãi ngộ xứng đáng cho HLV, VĐV, tạo động lực để họ yên tâm gắn bó và cống hiến.

Công tác xã hội hóa được đẩy mạnh, huy động nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất hiện đại. Việc quản lý, vận hành hiệu quả các công trình thể thao lớn- từ Khu liên hợp TDTT tỉnh, nhà thi đấu Vĩnh Phúc, sân vận động và đường đua xe đạp Hòa Bình – sẽ tiếp tục tạo “bệ phóng” để Phú Thọ đăng cai nhiều giải đấu quốc gia, quốc tế, đồng thời quảng bá hình ảnh du lịch – văn hóa của vùng đất Tổ.

Những thành tích rực rỡ tại Giải vô địch Xe đạp đường trường và địa hình trẻ quốc gia lần thứ 30 cùng kết quả ấn tượng trong thời gian qua đã khẳng định: Phú Thọ không chỉ là vùng đất cội nguồn văn hóa dân tộc mà còn là miền đất hứa của thể thao thành tích cao. Với định hướng chiến lược đúng đắn, sự đồng hành của các cấp chính quyền và niềm tin yêu của người dân, thể thao Phú Thọ chắc chắn sẽ còn vươn xa, để lại nhiều dấu ấn trên đấu trường khu vực và quốc tế.

Hương Lan