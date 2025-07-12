Dấu ấn tình nguyện vì an ninh năng lượng Quốc gia

{title}
Thực hiện lời kêu gọi của Ban chấp hành đoàn tỉnh Phú Thọ, đoàn viên thanh niên tại 18 xã trên địa bàn đang sôi nổi dấn thân vào các hoạt động tình nguyện, chung tay góp sức cùng các cấp, ngành đẩy nhanh tiến độ Dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên, khẳng định vai trò xung kích vì an ninh năng lượng Quốc gia.
Đoàn viên, thanh niên xã Đại Đình hỗ trợ người dân dỡ nhà và công trình trên diện tích cần giải tỏa
Dự án đường dây 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên là dự án trọng điểm Quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư. Đây là công trình đường dây 500 kV mạch kép có tổng chiều dài 229,5km, với tổng cộng 468 vị trí móng cột điện.
Nhận thức rõ tầm quan trọng của dự án, Ban chấp hành đoàn tỉnh Phú Thọ đã khẩn trương xây dựng và triển khai kế hoạch đợt thi đua cao điểm tình nguyện tham gia hỗ trợ thi công dự án. Kế hoạch được ban hành dựa trên sự chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, với mục tiêu cụ thể là phát huy tối đa vai trò, trách nhiệm và tinh thần xung kích của đoàn viên thanh niên trong tham gia đảm bảo an ninh năng lượng Quốc gia, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.
Chặt hạ cây cối, trên hành lang tuyến của dự án
Tại xã Đại Đình, phát huy tinh thần “việc gì khó có thanh niên”, Đoàn xã đã nhanh chóng huy động đoàn viên thanh niên ra quân triển khai đợt cao điểm. Đồng chí Vũ Viết Đại – Phó Chủ tịch MTTQ xã, Bí thư Đoàn xã Đại Đình chia sẻ: "Chúng tôi đã huy động 20 đoàn viên, thanh niên tham gia hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho 2 hộ dân. Các công việc bao gồm chặt hạ cây cối trong phạm vi giải tỏa, vận chuyển đồ đạc, di dời tài sản để người dân tháo dỡ nhà cửa, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Sắp tới, đoàn viên, thanh niên sẽ tiếp tục hỗ trợ 2 hộ dân còn lại."
Hình ảnh những “tấm áo xanh” miệt mài trong nắng hè, cùng người dân tháo dỡ từng viên gạch, vận chuyển từng vật dụng đã thực sự lay động lòng người. Anh Trần Tuấn Anh (xã Đại Đình) chia sẻ: "Khi được tham gia vào hoạt động này, tôi cảm thấy rất tự hào. Đây không chỉ là trách nhiệm mà còn là vinh dự của tuổi trẻ trong việc đóng góp sức mình vào một công trình trọng điểm Quốc gia".
Ban thường vụ đoàn xã Bằng Luân đến nhà người dân tuyên truyền, vận động
Song hành với các hoạt động hỗ trợ giải phóng mặt bằng, công tác tuyên truyền, vận động quần chúng Nhân dân luôn được tổ chức Đoàn các cấp đặc biệt quan tâm. Tại xã Bằng Luân, mặc dù đơn vị thi công chưa xác định được tuyến hàng lang cụ thể, Ban Thường vụ Đoàn xã đã chủ động triển khai đội hình gồm 9 đồng chí xuống từng hộ dân trong diện giải tỏa để tuyên truyền, giải thích về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của dự án.
Đồng chí Lã Ngọc Điệp – Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã, Bí thư Đoàn xã Bằng Luân cho biết: "Chúng tôi tập trung tuyên truyền để người dân hiểu rõ và chấp hành chủ trương của Nhà nước. Khi nào đơn vị thi công xác định được tuyến hành lang, chúng tôi sẽ tổ chức ra quân tham gia hỗ trợ người dân tháo dỡ tài sản, bàn giao mặt bằng."
Một hộ dân trong diện giải tỏa Dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên trên địa bàn xã Bằng Luân
Những buổi trò chuyện thân tình, những lời giải thích cặn kẽ của các đoàn viên đã góp phần không nhỏ trong việc tạo sự đồng thuận, thấu hiểu trong Nhân dân. Đây là nền tảng quan trọng để công tác giải phóng mặt bằng diễn ra thuận lợi, đảm bảo tiến độ chung của dự án.
Với sự chỉ đạo sát sao cùng với tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ các địa phương, tin rằng dự án Đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên sẽ sớm hoàn thành đúng tiến độ đề ra. Những đóng góp thầm lặng nhưng đầy ý nghĩa của đoàn viên thanh niên không chỉ góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia mà còn khẳng định vai trò, vị thế của tuổi trẻ Phú Thọ trong công cuộc xây dựng và phát triển quê hương, đất nước. Sức trẻ ấy đang thực sự trở thành động lực mạnh mẽ, lan tỏa nguồn năng lượng tích cực trên các công trình trọng điểm, viết nên những câu chuyện đẹp về tinh thần cống hiến vì cộng đồng.
