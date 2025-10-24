“Đầu tầu” tham gia chuyển đổi số

Phát huy tinh thần xung kích, năng động, sáng tạo, nhạy bén với khoa học công nghệ, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) phường Vĩnh Phúc đã tiên phong và trở thành lực lượng xung kích đi đầu trong chuyển đổi số tại địa phương. Tổ chức Đoàn, ĐVTN đã đưa chuyển đổi số vào công tác Đoàn, phong trào thanh, thiếu nhi cũng như trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn và mọi mặt đời sống, xã hội.

Phường Vĩnh Phúc đang có trên 6.000 đoàn viên, trong đó, tỷ lệ tập hợp đạt 70%. Với lực lượng đông đảo, ĐVTN trên địa bàn đã phát huy mạnh mẽ tinh thần xung kích, năng động, sáng tạo, tích cực tham gia các hoạt động chung cũng như thực hiện hiệu quả phong trào “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”.

Đoàn thanh niên hỗ trợ người dân đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công và thực hiện dịch vụ công trực tuyến

Trong thời đại công nghệ 4.0, chuyển đổi số (CĐS) đang trở thành yêu cầu tất yếu, tạo động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội. Nhận thức được điều đó, Đoàn phường đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm huy động ĐVTN tích cực tham gia vào quá trình xây dựng chính quyền số, xã hội số. Tập trung đẩy mạnh các phong trào, phần việc thanh niên gắn với nhiệm vụ chuyển đổi số nhằm phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong vận dụng, ứng dụng công nghệ số vào thực tiễn cuộc sống.

Trong bối cảnh cả nước đang thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phường Vĩnh Phúc sau sáp nhập còn nhiều khó khăn về nhân lực, cơ sở vật chất, người dân còn lúng túng trong việc tiếp cận các thủ tục hành chính trên môi trường số. Đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị trong quá trình vận hành mô hình chính quyền mới, tuổi trẻ Vĩnh Phúc đã từng bước khẳng định vai trò xung kích, sáng tạo trong công cuộc chuyển đổi số khi chủ động thành lập Đội hình “Thanh niên tình nguyện hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến” với 32 đoàn viên tiêu biểu. Lực lượng này thường xuyên có mặt tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của phường để hỗ trợ người dân cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử; hướng dẫn cách thức đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công và thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Đến nay, đội “Thanh niên tình nguyện hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến” đã hỗ trợ hàng ngàn lượt người dân, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ và hiệu quả trong công tác cải cách hành chính trên địa bàn. Trước yêu cầu về việc đổi Thẻ đảng viên, BCH Đoàn phường đã chỉ đạo đội hình thanh niên tình nguyện; các chi đoàn ở khu dân cư tăng cường lực lượng hỗ trợ cấp ủy, tổ chức Đảng, đảng viên rà soát, cập nhật dữ liệu đảng viên.

Từ ngày 9/8 đến 15/8/2025, đã có hơn 150 lượt đoàn viên thanh niên phường Vĩnh Phúc với tinh thần xung kích, tình nguyện đã tham gia hỗ trợ gần 7.000 đảng viên trong công tác đổi thẻ đảng tại trụ sở Công an phường, từ 7h00 đến 22h00 mỗi ngày. Với sức trẻ và lòng nhiệt huyết, các ĐVTN đã góp phần quan trọng trong việc đảm bảo tiến độ và chất lượng của nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa quan trọng này.

Tích cực hỗ trợ công tác thống kê, rà soát các hộ dân để nhận quà tặng dịp Quốc khánh 2/9...

Song song với việc triển khai đội hình tình nguyện, Đoàn thanh niên phường Vĩnh Phúc đã kịp thời xây dựng và đưa vào vận hành hiệu quả Fanpage “Trang thông tin tuổi trẻ Vĩnh Phúc”. Trang fanpage được đăng tải nhiều nội dung phong phú, tập trung vào các mảng: hướng dẫn thao tác trực tuyến, tuyên truyền chuyển đổi số. Đồng thời, tuyên truyền đưa tin hoạt động của Đảng bộ, chính quyền, các tổ chức chính trị, xã hội cũng như hoạt động của Đoàn, phong trào thanh, thiếu niên trên địa bàn phường. Bên cạnh đó, tổ chức Đoàn thanh niên đã tận dụng tối đa ưu thế của các công cụ, phương tiện truyền thông hiện đại, mạng xã hội để đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác giáo dục thanh thiếu nhi thông qua các hoạt động tuyên truyền “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên mạng xã hội; Thanh niên ứng xử văn minh trên mạng xã hội; tuyên truyền, phổ cập kỹ năng số, kỹ năng bảo đảm an toàn, an ninh mạng cho thanh niên; chia sẻ các bài viết về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác luận điệu sai trái của các thế lực thù địch...

...và công tác đổi thẻ đảng viên

Xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm và là phương thức mới có tính đột phá để rút ngắn quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tiếp tục phát huy vai trò xung kích làm chủ công nghệ của tuổi trẻ, thời gian tới, Đoàn phường Vĩnh Phúc tiếp tục triển khai thành lập đội hình, mô hình hưởng ứng phong trào “Bình dân học vụ số”; tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; ứng dụng chuyển đổi số trong các phong trào hành động cách mạng, các chương trình đồng hành với thanh niên; gắn chuyển đổi số với công tác chuyên môn của các chi đoàn.

Đa dạng hóa các phương thức tuyên truyền về chuyển đổi số, nhất là trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, Fanpage Đoàn phường... từ đó, nâng cao nhận thức, kiến thức, trình độ cho cán bộ, đoàn viên thanh niên trong lĩnh vực này. Đồng thời, phối hợp các ban, ngành chức năng tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn về kỹ năng số; về dịch vụ công trực tuyến, định danh điện tử, thanh toán điện tử, bảo mật và an toàn thông tin cho ĐVTN để họ có thêm kiến thức hỗ trợ tốt hơn cho người dân trên địa bàn.

Bằng những hoạt động thiết thực, ý nghĩa, vai trò của tổ chức Đoàn và tinh thần xung kích của ĐVTN phường Vĩnh Phúc trong thực hiện chuyển đổi số đã và đang được thể hiện rõ nét, tạo hiệu ứng lan tỏa trong cộng đồng xã hội, góp phần tạo động lực phát triển tại địa phương.

Hoàng Nga