Đầu tư lướt sóng Vinhomes Cần Giờ có khả thi trong 2 năm tới?

Đầu tư lướt sóng Vinhomes Cần Giờ đang là một trong những câu hỏi được nhiều nhà đầu tư đặt ra trong bối cảnh thị trường bất động sản TP.HCM có sự phân hóa mạnh.

Với quy mô 2870ha, tọa lạc tại xã Cần Giờ, dự án Vinhomes Green Paradise do Vingroup phát triển được xem là đại đô thị biển lớn nhất Việt Nam. Điểm nóng nằm ở khả năng đón sóng tăng giá nhờ hạ tầng giao thông sắp triển khai, dòng tiền FDI đổ về và nhu cầu second home gia tăng.

Nhưng liệu trong khung thời gian 2 năm tới, lướt sóng có khả thi hay vẫn cần tầm nhìn dài hạn? Bài viết này sẽ phân tích rõ để bạn có góc nhìn thực tế hơn.

Yếu tố củng cố tiềm năng lướt sóng Vinhomes Cần Giờ trong 2 năm tới

Trong khoảng thời gian ngắn 2 năm, lướt sóng bất động sản không phụ thuộc vào tiềm năng lâu dài, mà tập trung vào những yếu tố đủ sức tạo ra “sóng giá” nhanh chóng. Vinhome Cần Giờ đang sở hữu nhiều động lực mạnh, từ hạ tầng, vị trí, thương hiệu đến dòng tiền thị trường.

Đòn bẩy hạ tầng sắp thành hình

Trong đầu tư lướt sóng, hạ tầng là chất xúc tác mạnh nhất để giá bất động sản tăng nhanh. Vinhomes Cần Giờ đang hưởng lợi trực tiếp từ loạt công trình:

- Cầu Cần Giờ hơn 10.000 tỷ đồng được phê duyệt và chuẩn bị khởi công, sẽ thay thế phà Bình Khánh, rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm TP.HCM xuống chỉ 45 - 60 phút. Khi công trình này khởi công, mặt bằng giá đất và dự án tại Cần Giờ chắc chắn có đợt tăng.

- Cao tốc Bến Lức - Long Thành dự kiến thông xe vào 2026, kết nối trực tiếp sân bay Long Thành với Cần Giờ, mở ra luồng khách quốc tế tiềm năng.

- Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ vừa được phê duyệt chủ trương, vốn hơn 5,5 tỷ USD. Dù chưa hoàn thành ngay, thông tin về dự án cảng đã là chất xúc tác lớn cho tâm lý thị trường.

Phối cảnh cầu Cần Giờ, một trong những hạ tầng tạo đòn bẩy lớn cho dự án Vin Cần Giờ

Thương hiệu Vinhomes - bảo chứng thanh khoản

Kinh nghiệm từ các đại đô thị Vinhomes trước đây cho thấy: ngay sau giai đoạn mở bán 1-2 năm, biên độ tăng giá thường đạt 20-40% nhờ thương hiệu mạnh, hệ sinh thái đồng bộ và dòng tiền nhà đầu tư tin tưởng.

Vinhomes Grand Park (Q9, TP.HCM) là ví dụ điển hình: sau 2 năm mở bán, giá căn hộ đã tăng gần gấp đôi so với đợt đầu.

Với Vinhome Cần Giờ, quy mô 2.870 ha, vị trí ven biển duy nhất của TP.HCM, thương hiệu Vinhomes càng có cơ sở để tạo “sóng” thứ cấp trong ngắn hạn.

Nguồn cầu thực cho second home gần đô thị

Xu hướng “second home gần đô thị lớn” đang nổi lên mạnh mẽ. Khác với Phú Quốc hay Nha Trang, việc di chuyển đến Cần Giờ dễ dàng hơn nhiều, chỉ mất khoảng một giờ từ trung tâm TP.HCM.

Điều này tạo ra lợi thế cho Vin Cần Giờ trong việc thu hút người mua ở thật hoặc khai thác nghỉ dưỡng cuối tuần.

Phối cảnh dự án Vinhome Cần Giờ

Sự kết hợp của second home và Airbnb/homestay giúp gia tăng nhu cầu thuê, đồng thời hỗ trợ tốt cho tính thanh khoản ngắn hạn, vì nhà đầu tư nhìn thấy khả năng dòng tiền rõ ràng.

Dòng tiền thị trường quay lại sản phẩm giá trị thật

Sau giai đoạn 2021-2022 nóng sốt, đến 2023-2024 thị trường điều chỉnh mạnh, nhà đầu tư hiện nay ưu tiên sản phẩm có giá trị thật: vị trí độc bản, pháp lý rõ ràng, thương hiệu uy tín. Vin Cần Giờ đáp ứng đầy đủ các tiêu chí này.

Chính vì vậy, khi dòng tiền trở lại, dự án dễ được ưu tiên hơn so với đất nền trôi nổi hay dự án pháp lý chưa hoàn thiện. Đây là cơ hội tốt cho những ai lướt sóng trong 2 năm tới.

Vinhomes Cần Giờ là một dự án “không thể sao chép” với vị trí độc bản, quy mô tầm cỡ và thương hiệu Vinhomes bảo chứng. Trong 2 năm tới, cơ hội lướt sóng vẫn có, đặc biệt với những ai biết chọn đúng sản phẩm và thời điểm. Nhưng đồng thời, đây cũng là bài toán cần sự tỉnh táo và tầm nhìn, thay vì chạy theo tâm lý đám đông. Với nhà đầu tư tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn, khu đô thị xứng đáng để cân nhắc, song hãy nhớ rằng “lướt sóng thành công” luôn là sự kết hợp giữa may mắn và chiến lược.

