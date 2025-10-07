Đẩy mạnh chuyển đổi số trong doanh nghiệp, hợp tác xã

Hiện nay, chuyển đổi số không còn là lựa chọn mà đã trở thành con đường tất yếu, giúp các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) phát triển bền vững. Nhờ những chính sách hỗ trợ kịp thời của chính quyền địa phương, ngày càng có nhiều DN, HTX trên địa bàn tỉnh mạnh dạn ứng dụng công nghệ, từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường.

Chìa khóa cho sự phát triển bền vững

HTX nông nghiệp hữu cơ V – Organic (xóm Khao, xã Vân Sơn) là một trong những HTX tiên phong ứng dụng công nghệ trong sản xuất nhằm nâng cao giá trị nông sản. Được thành lập năm 2021 với 7 thành viên, trên diện tích vùng trồng 10 ha, HTX chuyên sản xuất các loại rau quả an toàn theo tiêu chuẩn hữu cơ. Năm 2024, HTX đạt doanh thu gần 3 tỷ đồng, tạo việc làm thường xuyên cho 20 lao động địa phương, với mức thu nhập bình quân 6 triệu đồng/người/tháng.

Để giám sát chặt chẽ quy trình sản xuất, HTX quy hoạch diện tích theo từng vùng trồng, đầu tư nhà lưới, lắp đặt hệ thống tưới nước tự động và đặc biệt là ứng dụng sổ nhật ký sản xuất điện tử - một thiết bị quản lý và giám sát quy trình sản xuất. Với việc áp dụng nhật ký sản xuất điện tử, mỗi lần phun thuốc, bón phân đều được cập nhật ngay trên ứng dụng. Đến khi sản phẩm xuất vườn, chỉ cần quét mã QR trên tem dán, người tiêu dùng biết được toàn bộ hành trình từ hạt giống, quy trình chăm sóc, thu hoạch cho đến ngày đưa ra thị trường của sản phẩm.

HTX Nông nghiệp hữu cơ V – Organic lắp đặt hệ thống tưới tự động và áp dụng sổ nhật ký sản xuất điện tử.

Chị Cấn Thị Thùy Trang - Chủ tịch Hội đồng Quản trị HTX Nông nghiệp hữu cơ V – Organic cho biết: Trước đây, sổ nhật ký sản xuất được ghi chép thủ công, khi khách hàng cần chứng minh quy trình mất nhiều thời gian đối chiếu. Giờ áp dụng công nghệ, chỉ với vài thao tác, mọi thông tin được minh bạch, tăng độ tin cậy cho sản phẩm. Là HTX sản xuất sản phẩm hữu cơ, ngoài tuân thủ nghiêm ngặt quy trình sản xuất an toàn, việc ứng dụng công nghệ giúp các sản phẩm của HTX có nhiều cơ hội tham gia vào các chuỗi cung ứng cho các doanh nghiệp tiêu thụ lớn như hệ thống siêu thị, nhà hàng và xuất khẩu.

Xác định chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp có ý nghĩa hết sức quan trọng, thời gian qua, các doanh nghiệp, HTX chuyên về nông sản đã đẩy mạnh ứng dụng số hóa trong quản lý sản tạo nên sản phẩm với mẫu mã, chất lượng đồng đều, giúp nâng cao giá trị và mở ra cánh cửa mới để nông sản Việt vững tin tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Theo thống kê, hiện nay, toàn tỉnh đã xây dựng được 648 vùng trồng tập trung các sản phẩm chủ lực, có lợi thế với diện tích 79,565 nghìn ha, cấp 4 mã số cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu và 788 mã số vùng trồng; ứng dụng quản lý dịch hại tổng hợp IPM, quản lý cây trồng tổng hợp ICM đạt trên 80% diện tích vùng trồng.

Không chỉ nông sản, trong lĩnh vực hạ tầng thiết yếu, Công ty cổ phần Nước sạch Hòa Bình là ví dụ điển hình cho sự chuyển đổi số mạnh mẽ. Nếu trước đây, công nhân phải đi ghi chỉ số nước từng hộ, dễ sai sót, mất nhiều nhân lực, thì nay công ty đã triển khai phần mềm quản lý chỉ số nước trực tuyến. Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, nhân viên có thể nhập liệu nhanh, dữ liệu đồng bộ về hệ thống ngay lập tức, hạn chế sai lệch, giúp khách hàng kiểm tra được số liệu chính xác. Ông Trần Văn Hùng - Tổng Giám đốc công ty cho biết: “Ứng dụng phần mềm không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mà còn nâng cao niềm tin của người dân. Chúng tôi đang tiếp tục tích hợp thêm công nghệ cảnh báo rò rỉ, thất thoát để đảm bảo dịch vụ ngày càng hiện đại, minh bạch.”

Bệ đỡ cho doanh nghiệp, HTX chuyển đổi số

Toàn tỉnh hiện có hơn 90% doanh nghiệp, HTX sử dụng nền tảng số trong quản lý, điều hành, sản xuất kinh doanh, 100% doanh nghiệp đã hoàn thành việc đăng ký phát hành, sử dụng hóa đơn điện tử; hàng nghìn doanh nghiệp sử dụng chữ ký số để xác thực, thực hiện các giao dịch điện tử.

Để có được kết quả tích cực đó, tỉnh Phú Thọ đã có nhiều cơ chế, chính sách đồng hành cùng doanh nghiệp, HTX chuyển đổi số. Trong đó, nổi bật là Chương trình “Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số” do Chính phủ phát động năm 2021 đã được 3 tỉnh Hòa Bình, Phú Thọ và Vĩnh Phúc (cũ) tích cực triển khai. Các tỉnh đã dành nguồn lực thích đáng để hỗ trợ doanh nghiệp tập trung vào 3 nhóm chính là vốn, quảng bá sản phẩm và tư vấn, thuê hoặc mua các giải pháp công nghệ.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Thủy - Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh: Tính đến nay, tỉnh đã dành nguồn lực hàng chục tỷ đồng hỗ trợ các doanh nghiệp thuê hoặc mua các giải pháp công nghệ. Trong đó, chủ yếu tập trung vào hỗ trợ giải pháp về quy trình sản xuất, kinh doanh, chuyển đổi mô hình kinh doanh và hỗ trợ việc xác lập quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp, tư vấn quản lý và phát triển sản phẩm để nâng cao hiệu quả kinh doanh ... với mức hỗ trợ trung bình khoảng 50 triệu/ doanh nghiệp nhỏ và 100 triệu/ doanh nghiệp vừa. Đối với các HTX, tỉnh lồng ghép các chương trình MTQG để hỗ trợ các giải pháp chuyển đổi số như hỗ trợ xây dựng và duy trì chợ sản phẩm trực tuyến vùng đồng bào dân tộc thiểu sổ và miền núi; xây dựng cẩm nang chuyển đổi số...

Không dừng lại ở hỗ trợ tài chính, Phú Thọ còn chú trọng đào tạo nguồn nhân lực coi đây là yếu tố then chốt trong chuyển đổi số. Hơn 100 lớp tập huấn đã được tổ chức, hàng trăm chủ cơ sở và lao động trong nông nghiệp được trang bị kỹ năng số và nhiều doanh nghiệp được cấp chữ ký số miễn phí, mở đường cho hóa đơn điện tử, thanh toán trực tuyến lan tỏa mạnh mẽ. Đến nay, gần như toàn tỉnh đã sử dụng hóa đơn điện tử. Đặc biệt, tỉnh cũng đã phối hợp cùng các sàn giao dịch thương mại điện tử thực hiện quảng bá nông sản, thông tuyến nông sản thực phẩm cho các HTX; tạo các phòng họp zoom trực tuyến để cập nhật tình hình và tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các HTX. Tính đến nay, tạo được trên 100 gian hàng nông sản trên các sàn thương mại điện tử.

Tuy vậy, công tác chuyển đổi số với các doanh nghiệp, HTX vẫn còn nhiều thách thức. Theo đánh giá của ngành chức năng, phần lớn doanh nghiệp siêu nhỏ, hộ kinh doanh cá thể còn e dè hoặc chưa thấy rõ lợi ích của chuyển đổi số. Một số đơn vị triển khai nhưng thiếu chiến lược dài hạn, khiến hiệu quả chưa cao. Bài toán vốn và nguồn nhân lực chất lượng vẫn là trở ngại lớn.

Đồng chí Nguyễn Thị Thủy - Phó Giám đốc Trung tâm XTĐT và HT doanh nghiệp tỉnh cho biết: Để tạo bứt phá, tỉnh cần xác định phải làm đồng bộ: nâng cao nhận thức, tổ chức đào tạo chuyên sâu cho từng lĩnh vực như sản xuất, bán lẻ, dịch vụ, logistics; nhân rộng các mô hình thành công để lan tỏa; xây dựng hệ sinh thái số kết nối doanh nghiệp theo chuỗi từ sản xuất, marketing đến phân phối. Bên cạnh đó, chính sách hỗ trợ cũng cần linh hoạt, như khuyến khích doanh nghiệp thuê giải pháp công nghệ để giảm áp lực tài chính. Song song đó, dịch vụ tư vấn kỹ thuật tại chỗ sẽ là “cánh tay nối dài” giúp doanh nghiệp, HTX gỡ khó ngay từ bước đầu.

Thanh Hòa