Đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội

Sáng 16/8 tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị sơ kết việc thực hiện chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội 7 tháng đầu năm 2025 và kế hoạch triển khai 5 tháng cuối năm 2025. Cùng dự và chủ trì có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan liên quan.

Hội nghị được kết nối trực tuyến tới tất cả các địa phương trên toàn quốc. Đồng chí Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành dự họp tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Đến nay, cả nước có 692 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai với quy mô 633.559 căn. Trong đó 146 dự án hoàn thành, quy mô 103.717 căn; 144 dự án đã khởi công xây dựng, đang triển khai với quy mô 127.261 căn; 402 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, quy mô 402.581 căn. Như vậy, số lượng dự án đã hoàn thành, khởi công, chấp thuận chủ trương đầu tư đến năm 2025 đạt 59,6% so với chỉ tiêu đã đặt ra tại Đề án là đầu tư xây dựng khoảng 1.062.200 căn hộ nhà ở xã hội đến năm 2030.

Tại tỉnh Phú Thọ, chỉ tiêu được giao năm 2025 là 2.330 căn, đến nay đã hoàn thành 1.059 căn, đang đầu tư xây dựng 9.302 căn, dự kiến đến năm 2030 sẽ hoàn thành 69.660 căn nhà ở xã hội.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương đã thẳng thắn, nghiêm túc thảo luận, đánh giá tình hình, kết quả đạt được, khó khăn, hạn chế, bài học kinh nghiệm, nhất là về hoàn thiện thể chế, phương pháp tổ chức thực hiện, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, huy động nguồn lực và sự tham gia của toàn xã hội vào việc xây dựng nhà ở xã hội.

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính Phủ nhấn mạnh ý nghĩa nhân văn, tính cấp thiết của việc phát triển nhà ở xã hội; giao nhiệm vụ cụ thể cho các Bộ, ngành Trung ương; yêu cầu các địa phương bổ sung chỉ tiêu hoàn thành nhà ở xã hội năm 2025 và các năm tiếp theo đến năm 2030 vào hệ thống chỉ tiêu phát triển KT-XH của địa phương.

Rà soát lại các chính sách liên quan đến nhà ở xã hội, bổ sung đối tượng cán bộ thuộc diện sắp xếp, phải di chuyển chỗ ở, nơi làm việc, đối tượng là cán bộ trẻ, đảm bảo thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận xây dựng nhà ở xã hội. Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá tiến độ triển khai các dự án nhà ở xã hội. Cùng với đó, phải khẩn trương kiện toàn Ban chỉ đạo phát triển nhà ở xã hội của địa phương do Bí thư hoặc Chủ tịch làm trưởng Ban.

Tập trung chỉ đạo, đôn đốc chủ đầu tư triển khai đầu tư xây dựng các dự án nhà ở xã hội, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu được giao tại Quyết định điều chỉnh giao chỉ tiêu hoàn thành nhà ở xã hội trong năm 2025 và các năm tiếp theo đến năm 2030. Đối với các dự án đã hoàn thành (36.962 căn hộ): Yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương làm các thủ tục, công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để tiến hành bán cho người dân.

Đối với các dự án đang thi công (127.261 căn hộ), các dự án trong giai đoạn hoàn thiện (khoảng 37.000 căn hộ): đôn đốc chủ đầu tư tập trung nguồn lực, thi công theo tiến độ đã cam kết, hoàn thành ngay trong năm 2025. Đối với các dự án còn lại và các dự án vừa mới khởi công trong năm 2025 (khoảng 90.200 căn hộ): Làm việc trực tiếp với các chủ đầu tư để rà soát tiến độ, điều chỉnh tiến độ dự án; Ưu tiên thực hiện các thủ tục hành chính, nắm bắt và giải quyết ngay các khó khăn vướng mắc..., tạo mọi điều kiện để chủ đầu tư triển khai dự án.

Yêu cầu chủ đầu tư tập trung nguồn lực, thi công với tinh thần “3 ca, 4 kíp”, "vượt nắng, thắng mưa”, hoàn thành tối thiểu 26.000 căn hộ ngay trong năm 2025 và tạo cơ sở cho việc hoàn thành chỉ tiêu các năm tiếp theo. Đôn đốc các chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên quỹ đất 20% thuộc dự án theo quy định của Luật Nhà ở năm 2023 để khởi công ngay trong năm 2025.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông dự tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ.

Các đại biểu và lãnh đạo sở, ngành của tỉnh dự họp tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tổ chức thực hiện ngay những quy định tại Nghị quyết số 201/2025/QH15 thí điểm một số chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội, bao gồm: Quy định chi tiết về trường hợp có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng cách xa địa điểm làm việc được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội.

Thực hiện ngay việc cắt giảm, cải cách thủ tục hành chính theo quy định của Nghị số quyết 201/2025/QH15 và Nghị định số 192/2025/NĐ-CP; thực hiện các thủ tục hành chính (lập, phê duyệt dự án, lựa chọn chủ đầu tư, giao đất, giải phóng mặt bằng...) theo “luồng xanh”, “luồng ưu tiên” đối với dự án nhà ở xã hội. Xử lý ngay những khó khăn, vướng mắc đang tồn đọng đã được tháo gỡ tại Nghị quyết như: Lựa chọn chủ đầu tư; đấu thầu, thủ tục đầu tư xây dựng; xác định giá bán, giá thuê mua...

Các địa phương khẩn trương rà soát quy hoạch, bố trí quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội tại các vị trí phù hợp, thuận tiện, với quy mô hợp lý, đảm bảo đầy đủ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Đồng thời, cần phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng như điện, nước, giao thông, văn hóa, giáo dục, y tế, thể thao... nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân cũng như sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư công, góp phần thúc đẩy tăng trưởng.

Để đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp cùng các sở, ngành liên quan tham mưu UBND báo cáo BTV Tỉnh ủy ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo về phát triển nhà ở xã hội và thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở cho các đối tượng chính sách tỉnh Phú Thọ. Xây dựng Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Phú Thọ và Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2025-2030 làm cơ sở thực hiện công tác quản lý, phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí cũng giao Sở Xây dựng tập trung đôn đốc đẩy nhanh việc đầu tư xây dựng các dự án đang triển khai thực hiện, các dự án đã có chủ trương đầu tư, việc quy hoạch, bố trí và công khai các quỹ đất đã giải phóng mặt bằng phục vụ phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân để doanh nghiệp quan tâm, đề xuất dự án. Công khai, giới thiệu quỹ đất đầu tư nhà ở xã hội cho các doanh nghiệp để nghiên cứu, đề xuất đầu tư; xây dựng cơ chế ưu đãi riêng của tỉnh đối với đối tượng xây dựng nhà ở xã hội để khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển nhà ở xã hội, đồng thời giảm giá nhà ở xã hội trên phạm vi địa bàn.

Quy hoạch, bố trí các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân độc lập tại các vị trí phù hợp, thuận tiện, có quy mô lớn, đầy đủ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm pháp luật trong việc phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân trên địa bàn, trong đó có việc dành 20% quỹ đất ở đã đầu tư hạ tầng kỹ thuật trong các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị để đầu tư phát triển nhà ở xã hội theo pháp luật về nhà ở.

