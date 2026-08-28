Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án nhà ở xã hội, hạ tầng kỹ thuật

Ngày 28/8, đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe Sở Xây dựng báo cáo tiến độ triển khai các dự án nhà ở xã hội và hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tại hội nghị, Sở Xây dựng đã báo cáo kết quả thẩm định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư Dự án Khu nhà ở xã hội cao tầng Vân Phú tại phường Vân Phú.

Lãnh đạo Sở Xây dựng báo cáo tại hội nghị.

Dự án có diện tích sử dụng đất khoảng 2,28ha với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 1.563 tỷ đồng, xây dựng 4 công trình chung cư nhà ở xã hội (3 tầng hầm, 15 tầng nổi) với diện tích sàn xây dựng khoảng 108.050m2, tương đương 962 căn nhà ở xã hội.

Ngoài ra, dự án có công trình nhà xe và dịch vụ tiện ích (8 tầng nổi) trên diện tích khoảng 1.425,9m2, diện tích sàn xây dựng khoảng 11.407,2m2 cùng hệ thống cây xanh, bãi đỗ xe và các công trình hạ tầng kỹ thuật được đầu tư xây dựng đồng bộ. Dự kiến dự án thực hiện từ quý IV/2026 đến hết quý IV/2029.

Mục tiêu của dự án là hình thành khu nhà ở xã hội đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và các công trình kiến trúc, đáp ứng nhu cầu nhà ở cho các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội.

Theo kết quả thẩm định của Sở Xây dựng, dự án đủ điều kiện để trình UBND tỉnh xem xét, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời giao chủ đầu tư thực hiện dự án. Chủ đầu tư được đề xuất là Công ty Cổ phần Đầu tư bất động sản Phú Thọ Land.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn yêu cầu Sở Xây dựng tiếp thu đầy đủ ý kiến tại hội nghị, trong đó cần rà soát, đánh giá các nội dung liên quan bảo đảm đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.

Đồng chí đề nghị Sở Xây dựng tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan rà soát kỹ hồ sơ, bảo đảm đầy đủ điều kiện, trình tự, thủ tục theo quy định; sớm hoàn thiện trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định, tạo điều kiện triển khai dự án.

Cho ý kiến vào báo cáo tình hình thực hiện Dự án Hạ tầng khu tái định cư Hóc Thiểu tại xã Hy Cương, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương rà soát hiện trạng dự án; trên cơ sở đó chủ động tham mưu, đề xuất phương án giải quyết cụ thể, bảo đảm phù hợp quy định, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Lê Hoàng