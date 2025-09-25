Đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng khu công nghiệp tại Phú Thọ

Với lợi thế vị trí giao thông thuận tiện và môi trường đầu tư thông thoáng, Phú Thọ ngày càng trở thành điểm đến hấp dẫn với nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước. Để duy trì tốc độ tăng trưởng và tiếp tục thu hút dòng vốn chất lượng, việc hoàn thiện hệ thống hạ tầng khu công nghiệp (KCN) và đảm bảo các dự án đi vào hoạt động đúng kế hoạch được xem là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 16 KCN hoạt động, thu hút 846 dự án thứ cấp, trong đó 521 dự án có vốn FDI và 325 dự án DDI. Ngoài ra, còn có 6 KCN đang được xây dựng và 6 KCN khác đang triển khai bồi thường, giải phóng mặt bằng. Các khu công nghiệp đã trở thành động lực phát triển kinh tế, đóng góp lớn cho ngân sách và tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động.

Đáng chú ý, Phú Thọ ưu tiên mở rộng các KCN mới dọc tuyến cao tốc Hà Nội - Lào Cai và các tuyến vành đai 4, vành đai 5 nhằm hình thành hạ tầng hiện đại, đồng bộ. Đến năm 2030, phấn đấu thành lập thêm 29 KCN, trong đó có ít nhất 1 KCN công nghệ cao và xây dựng, hình thành 1 KCN sinh thái.

KCN Bá Thiện II - nơi thu hút nhiều dự án đầu tư trong và ngoài nước của tỉnh Phú Thọ những năm qua

Mặc dù nhận được sự quan tâm lớn của các cấp, các ngành trong tỉnh song công tác hoàn thiện hạ tầng cho KCN vẫn còn nhiều khó khăn. Trong đó, trở ngại lớn nhất hiện nay nằm ở khâu thiếu nguồn đất san lấp và tiến độ bồi thường, tái định cư còn chậm. Việc áp dụng Luật Đất đai sửa đổi với nhiều quy định mới khiến công tác giải phóng mặt bằng phức tạp hơn.

Thậm chí, một số hộ dân không hợp tác, tự ý tạo lập tài sản trái phép hoặc yêu cầu mức bồi thường cao. Tại những dự án lớn như KCN Sơn Lôi, Tam Dương I - khu vực 2 hay Sông Lô II, nhu cầu đất san nền lên tới hàng triệu mét khối, vượt xa khả năng đáp ứng hiện tại.

Khu công nghiệp SHI IP Tam Dương (hay còn gọi Khu công nghiệp Tam Dương I, khu vực 2) tổng diện tích 162,33ha đang được đẩy nhanh tiến độ thi công

Ngoài ra, tiến độ bàn giao đất cũng đang là vấn đề đáng lo ngại. Các KCN như: Sơn Lôi, Sông Lô II, Tam Dương I - khu vực 2 còn diện tích lớn chưa được giao, làm ảnh hưởng trực tiếp tới tiến độ xây dựng hạ tầng. Một số KCN khác như Nam Bình Xuyên, Phúc Yên, Đồng Sóc hay Bình Xuyên II - giai đoạn II dù đã thành lập nhưng vẫn chưa có mặt bằng để triển khai.

Khu công nghiệp Sông Lô II, xã Sông Lô cũng đang được gấp rút hoàn thiện nhiều hạng mục

Theo lãnh đạo Ban Quản lý các KCN tỉnh, những tồn tại này kéo theo hệ quả là quỹ đất sạch quy mô lớn ngày càng khan hiếm, nhiều dự án tiềm năng khó tìm được vị trí phù hợp; chi phí thuê đất trong các KCN tăng cao; tiến độ xây dựng khu tái định cư chậm, khiến quá trình giải phóng mặt bằng càng thêm khó khăn...

Trước tình hình này, tỉnh đã có chỉ đạo cụ thể, yêu cầu Ban Quản lý các KCN phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương đẩy nhanh phê duyệt quy hoạch, lựa chọn các nhà đầu tư hạ tầng có năng lực, đảm bảo hướng tới những ngành công nghiệp công nghệ cao, xanh và thân thiện môi trường.

Nhiều hạng mục quan trọng Khu công nghiệp Sông Lô II như: Đường nội bộ, hệ thống thoát nước đã thành hình, hạng mục nhà làm việc cũng đã hoàn thiện phần móng.

Song song với đó, chính quyền cơ sở tăng cường đối thoại với người dân, làm rõ lợi ích của dự án để hạn chế tình trạng khiếu nại, phát sinh tài sản trái phép. Cơ chế phối hợp liên ngành giữa Ban Quản lý các KCN và các sở như: Nông nghiệp & Môi trường, Xây dựng, Công Thương... được đẩy mạnh nhằm xử lý kịp thời những vướng mắc phát sinh. Đồng thời, các đơn vị chức năng xây dựng hệ thống giám sát minh bạch, gắn trách nhiệm của chủ đầu tư hạ tầng với cam kết giải ngân, tránh tình trạng trì trệ, gây lãng phí tài nguyên.

Mục tiêu mà Ban Quản lý các KCN tỉnh đề ra là đến hết năm 2025 sẽ tạo thêm khoảng 100ha quỹ đất sạch có hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, sẵn sàng cho nhà đầu tư thứ cấp. Đây sẽ là cơ sở quan trọng để Phú Thọ đón đầu làn sóng dịch chuyển sản xuất toàn cầu.

Việc tăng tốc hoàn thiện hạ tầng khu công nghiệp không chỉ tháo gỡ trước mắt những điểm nghẽn trong thu hút đầu tư mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững, lâu dài cho tỉnh. Với sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền cùng sự đồng hành từ phía doanh nghiệp, Phú Thọ hoàn toàn có thể biến tiềm năng thành hiện thực, trở thành điểm sáng trong bản đồ công nghiệp khu vực.

Lê Minh