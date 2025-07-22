Đề phòng hoàn lưu bão số 3 gây mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất

{title}
Hoàn lưu bão số 3 vẫn tiếp tục gây mưa lớn ở Nghệ An, Thanh Hóa với lượng mưa phổ biến 50-100 mm, khu vực nam Sơn La và Nam Phú Thọ có mưa từ 30-70mm; nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.
Tuyến đường huyết mạch Nguyễn Trãi, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa ngập, phải dựng biển cảnh báo cho phương tiện tham gia giao thông. (Ảnh: Việt Hoàng/TTXVN)
Nhận định về diễn biến của bão, trưa 22/7, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia Hoàng Văn Đại cho biết dự báo trong chiều 22/7, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Nam và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới rồi vùng áp thấp.
Tuy nhiên, ông Hoàng Văn Đại lưu ý hoàn lưu bão vẫn tiếp tục gây mưa lớn ở khu vực Nghệ An, Thanh Hóa với lượng mưa phổ biến 50-100 mm, khu vực nam Sơn La và Nam Phú Thọ có mưa từ 30-70 mm.
“Với dự báo như trên thì nguy cơ cao xảy ra hiện tượng lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt cục bộ trong chiều và đêm 22/7, trong đó đáng lưu ý là khu vực phía Tây Thanh Hóa và Nghệ An,” ông Đại nêu rõ.
Ngoài ra, theo ông Hoàng Văn Đại, khu vực Nghệ An, Thanh Hóa đang có mưa to, các sông suối bắt đầu hình thành dòng chảy lũ và sẽ tăng mạnh. Do vậy trong thời gian này người dân cần hạn chế di chuyển, nếu có việc cần thiết thì hạn chế đi lại tại các khu vực ven sông suối, các ngầm tràn do lũ có khả năng lên nhanh dẫn đến việc không kịp ứng phó.
Nguồn TTXVN/Vietnam+
