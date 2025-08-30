Đêm nhạc “Chuyến xe tự hào Việt Nam” tại phường Hòa Bình

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, tối 30/8, tại Nhà văn hoá phường Hoà Bình, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp cùng đơn vị VMAS tổ chức chương trình “Chuyến xe Tự hào Việt Nam”.

Dự chương trình có đồng chí Nguyễn Đức Dũng - Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ phường Hoà Bình; đại diện Trung ương Đoàn, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch cùng đông đảo đoàn viên, thanh niên, nhân dân địa phương.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Tiết mục văn nghệ giao lưu mang đậm bản sắc các dân tộc của Đoàn phường Hoà Bình.

Lấy cảm hứng từ những đoàn văn công thời chiến, chương trình tái hiện tinh thần mang âm nhạc đến với cộng đồng, lan tỏa lòng yêu nước bằng những giai điệu vừa hào hùng vừa trẻ trung. Sự kiện thu hút đông đảo khán giả, nhất là giới trẻ, với phần biểu diễn của các ca sĩ nổi tiếng như Haley, Phương Mỹ Chi, Suboi, Hiền Thục, Thịnh Kainz, Tùng Cedrus, Kata Trần cùng nhóm sản xuất âm nhạc DTAP và đặc biệt là có hai NSND Bạch Tuyết và Thanh Hoa. Các nghệ sĩ tham gia chương trình cùng Trung ương Đoàn viết tiếp câu chuyện Tự hào Việt Nam qua hành trình âm nhạc xuyên Việt.

Ca sỹ Hiền Thục biểu diễn đầy cảm xúc.

Khoảnh khắc các ca sĩ biểu diễn và khán giả cổ vũ nhiệt tình.

Hành trình “Chuyến xe Tự hào Việt Nam” được khởi động ngày 19/8 tại TP Hồ Chí Minh, đi dọc con đường Trường Sơn huyền thoại qua các địa phương Đắk Lắk, Đà Nẵng, Huế, Quảng Trị, Nghệ An, Phú Thọ và kết thúc tại Hà Nội vào ngày 2/9. Mỗi điểm đến trở thành một sân khấu để kể câu chuyện về lịch sử, văn hóa và khát vọng của dân tộc.

Đặc biệt, tại chặng Phú Thọ, chương trình đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Chố tại phường Tân Hoà. Hoạt động này thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, tri ân sâu sắc những cống hiến, hy sinh của các thế hệ đi trước cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

Nghệ sỹ Nhân dân Thanh Hoa ở tuổi 75 “cháy” hết mình với ca khúc “Tàu anh qua núi”.

Nghệ sĩ Nhân dân Bạch Tuyết ở tuổi 81 hát và giao lưu với các bạn trẻ.

Khán giả cổ vũ cho chương trình.

Tại chương trình, tuổi trẻ Hoà Bình cũng có những tiết mục giao lưu mang theo lòng tự hào, nhiệt huyết, khát vọng tuổi trẻ.

Hồng Duyên