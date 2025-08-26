Di dời khẩn cấp hàng trăm hộ ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập úng

Do ảnh hưởng của bão số 5 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ có mưa to đến rất to, lượng mưa trung bình từ 150 – trên 200 mm. Mưa lớn đã làm sạt lở đất và gây úng ngập cục bộ nhiều điểm trên địa bàn tỉnh. Để đảm bảo an toàn, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã di dời khẩn cấp hàng trăm hộ dân ra khỏi khu vực sạt lở và ngập úng.

Đến 7h sáng ngày 26/8, các xã, phường đã sơ tán 181 hộ dân (khoảng 647 nhân khẩu) đang sinh sống ở các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét đến nơi an toàn.

Mưa lớn gây sạt lở đất vào hộ gia đình trên địa bàn xã Cao Sơn.

Sạt lở đất tại xã Ngọc Sơn.

Sạt lở đất đá gây cản trở giao thông tại xã Ngọc Sơn.

Đường vào xóm Khan Hạ, xã Tân Mai bị ngập sâu, giao thông chia cắt.

Ngầm Trang, xã Thượng Cốc ngập sâu, nước chảy xiết.

Hiện nay, do mưa lớn, nước dâng cao gây ngập úng cục bộ và xuất hiện nhiều đểm sạt lở trên địa bàn, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh tiếp tục di dời khẩn cấp hàng trăm hộ dân đến nơi an toàn. Cụ thể: Xã Mường Động tiếp tục di dời khẩn cấp 26 hộ, 121 nhân khẩu, đến nay xã đã thực hiện di dời tổng cộng 63 hộ dân ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập úng; xã Mai Hạ di dời 43 hộ, 172 hộ; xã Mường Thàng di dời 13 hộ; xã Quyết Thắng di dời 7 hộ dân ; xã Lương Sơn di dời 2 hộ; xã Kim Bôi di dời 25 hộ, 100 nhân khẩu; xã Dũng Tiến di dời khẩn cấp 23 hộ với 112 nhân khẩu; xã Cao Phong di dời khản cấp 28 hộ, 91 nhân khẩu; xã Vân Sơn di dời 25 hộ, 61 nhân khẩu; xã tân Pheo di dời tạm thời 17 hộ; xã Tân Lạc có 55 hộ nằm trong khu vực nguy cơ sạt lở, đến sáng nay đã di dời 18 hộ; xã Yên Trị di dời 2 hộ; xã Cao Sơn di dời 60 hộ ra; xã An Bình di dời 10 hộ; xã Đà Bắc đã du dời 4/73 hộ; xã Nhân Nghĩa di dời 2 hộ, 6 nhân khẩu; xã Quy Đức di dời khẩn cấp 13 hộ dân; xã Thịnh Minh di dời 3 hộ dân đến nơi an toàn.

Lực lượng công an xã Yên Trị hỗ trợ di dời các hộ dân bị ngập úng đến nơi an toàn.

Lực lượng chức năng xã Thịnh Minh hỗ trợ di dời tài sản của các hộ dân đến nơi an toàn.

Chủ động ứng phó với bão số 5, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh ban hành 05 Lệnh báo động mực nước trên sông Bùi, sông Bôi, sông Bứa trên mức báo động I, báo động II. Ban Chi huy Phòng thủ dân sự, Phòng chống thiên tai và TKCN các xã, phường đã huy động lực lượng hỗ trợ nhân dân khắc phục các thiệt hại, di dời, sơ tán các hộ dân đên nơi an toàn, tô chức kiểm tra đánh giá thiệt hại.

Nhóm PV