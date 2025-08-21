Đi Hàn Quốc lần đầu: Checklist chuẩn để chuyến đi trọn vẹn

Hàn Quốc từ lâu đã trở thành một điểm đến mơ ước của du khách Việt nhờ văn hóa K-Pop, ẩm thực hấp dẫn và cảnh sắc bốn mùa đa dạng. Nếu bạn đang lên kế hoạch du lịch Hàn Quốc lần đầu, việc chuẩn bị kỹ lưỡng sẽ giúp chuyến đi suôn sẻ và giàu trải nghiệm. Dưới đây là 10 điều quan trọng không thể bỏ qua.

1. Hộ chiếu và visa

Điều kiện tiên quyết để đến Hàn Quốc là hộ chiếu còn hạn ít nhất 6 tháng tính đến ngày khởi hành. Với hộ chiếu Việt Nam, bạn cần xin visa du lịch ngắn hạn (C-3) để được phép nhập cảnh, trừ trường hợp đặc biệt bay thẳng đến Jeju theo diện miễn visa. Tuy nhiên, do hiện chưa có đường bay thẳng thường lệ từ Việt Nam đến Jeju, hầu hết du khách vẫn cần visa.

Thủ tục xin visa hiện nay đã đơn giản hơn so với trước, hồ sơ chủ yếu bao gồm hộ chiếu, ảnh, đơn xin visa, giấy tờ chứng minh tài chính và lịch trình chuyến đi. Bạn có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm tiếp nhận hồ sơ visa Hàn Quốc (KVAC) ở Hà Nội hoặc TP.HCM. Lời khuyên là nên chuẩn bị hồ sơ sớm ít nhất 4–6 tuần trước ngày khởi hành để có đủ thời gian xử lý, và tránh rủi ro trễ kế hoạch.

Chuẩn bị hộ chiếu và visa đúng quy định là bước đầu tiên để bạn có một chuyến đi suôn sẻ tới Hàn Quốc.

2. Đổi tiền và phương thức thanh toán

Đồng tiền chính thức của Hàn Quốc là Won (KRW). Bạn nên đổi một phần tiền mặt KRW ngay tại Việt Nam ở các ngân hàng hoặc điểm đổi ngoại tệ được cấp phép, để có sẵn tiền chi trả cho taxi, tàu điện, đồ ăn đường phố hay cửa hàng nhỏ. Nên tham khảo tỷ giá trước khi đổi sẽ giúp bạn có được mức quy đổi hợp lý và tiết kiệm chi phí.

Tại các thành phố lớn như Seoul hay Busan, thẻ quốc tế Visa/Mastercard được chấp nhận khá rộng rãi, nhất là trong trung tâm thương mại, nhà hàng hoặc khách sạn. Tuy nhiên, không phải nơi nào cũng nhận thẻ, nên tiền mặt vẫn rất cần thiết.

Du khách có thể sử dụng thẻ giao thông T-money – loại thẻ nạp tiền trước có thể dùng cho bus, tàu điện ngầm và thậm chí mua đồ tại cửa hàng tiện lợi. Đây là một giải pháp tiết kiệm và cực kỳ tiện lợi cho những ai lần đầu đi Hàn.

3. Kết nối Internet

Internet gần như là “trợ lý” không thể thiếu trong hành trình du lịch. Bạn nên mua sim 4G/5G du lịch Hàn Quốc ngay tại Việt Nam hoặc tại sân bay Incheon, Gimpo. Một lựa chọn khác là thuê cục phát Wi-Fi (Wi-Fi egg) nếu đi theo nhóm, giúp chia sẻ kết nối cho nhiều thiết bị và tiết kiệm chi phí. Hãy chọn gói có dung lượng phù hợp với nhu cầu, vì bạn sẽ dùng Internet khá nhiều cho bản đồ, dịch thuật, đặt xe hay liên lạc.

Cục phát Wi-Fi khi đi du lịch

4. Lưu trú và đi lại nội địa

Hàn Quốc có nhiều loại hình lưu trú, nên đặt phòng qua các nền tảng uy tín như Agoda, Booking.com... để được xác nhận nhanh và có lựa chọn hủy linh hoạt. Khi đặt phòng online nên chú ý tỷ giá hôm nay để tối ưu chi phí.

Về đi lại, hệ thống giao thông công cộng ở Hàn Quốc rất hiện đại và tiện lợi. Trong thành phố, tàu điện ngầm và xe bus là phương tiện phổ biến, chỉ cần một thẻ T-money bạn có thể di chuyển thoải mái. Nếu di chuyển liên tỉnh, bạn có thể đi tàu cao tốc KTX – nhanh, tiện và đúng giờ. Ngoài ra, ứng dụng gọi xe Kakao T cũng là lựa chọn hữu ích cho những chặng ngắn hoặc khi đi khuya.

5. Lịch trình tham quan

Hàn Quốc có nhiều điểm đến đặc sắc, nên việc lên kế hoạch sớm sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian.

Seoul: Thủ đô hiện đại với cung điện Gyeongbokgung, tháp Namsan, làng cổ Bukchon Hanok và những khu mua sắm sầm uất như Myeongdong

Busan: Nổi tiếng với bãi biển Haeundae, làng Gamcheon sắc màu và các chợ hải sản tươi ngon

Gyeongju: Được mệnh danh là “bảo tàng ngoài trời” với nhiều di tích lịch sử từ thời Silla

Jeju: Thiên đường thiên nhiên với núi Hallasan, thác nước Cheonjiyeon, Seongsan Ilchulbong – nơi ngắm bình minh đẹp nhất Hàn Quốc

Bạn nên sắp xếp điểm đến theo khu vực, ví dụ dành 4 – 5 ngày ở Seoul, 2 – 3 ngày Busan, hoặc một tuần để khám phá riêng Jeju. Tránh nhồi nhét quá nhiều điểm trong một ngày để có trải nghiệm thoải mái và sâu hơn.

Lên kế hoạch tham quan các điểm đến nổi bật ở Hàn Quốc như Seoul, Busan, Jeju để chuyến đi thêm phần thú vị.

6. Văn hóa và ứng xử

Người Hàn Quốc rất coi trọng phép lịch sự và trật tự nơi công cộng. Một số lưu ý cơ bản:

Trên tàu điện, giữ yên lặng, không nói chuyện điện thoại to tiếng

Luôn xếp hàng ngay ngắn, tránh chen lấn

Khi ăn, không cắm đũa thẳng đứng vào bát cơm vì được coi là thiếu tôn trọng

Khi chào, một cái cúi nhẹ cũng thể hiện sự lịch thiệp

Những chi tiết nhỏ này sẽ giúp bạn hòa nhập nhanh hơn và được người dân địa phương thiện cảm.

7. Ứng dụng hỗ trợ du lịch

Một số ứng dụng bạn nên cài sẵn trước khi đi:

Naver Map hoặc Kakao Map: Bản đồ chi tiết, chuẩn hơn Google Maps ở Hàn

Subway Korea: Tính toán lộ trình tàu điện ngầm

Papago: Ứng dụng dịch tiếng Hàn nhanh chóng và chính xác

Kakao T: Gọi taxi, đặt xe tiện lợi

Tải ứng dụng du lịch để có trải nghiệm thuận tiện hơn.

Du lịch Hàn Quốc là hành trình vừa hiện đại vừa truyền thống, từ nhịp sống hối hả ở Seoul đến những khoảnh khắc bình yên ở Jeju. Chuyến đi sẽ suôn sẻ nếu bạn chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, tính toán ngân sách hợp lý, tìm hiểu văn hóa ứng xử và sẵn sàng trải nghiệm bằng cả trái tim. Một chút chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi đi sẽ giúp bạn tận hưởng chuyến đi đầu tiên đến Hàn Quốc một cách trọn vẹn, an toàn và thật đáng nhớ.