Dịch vụ cho thuê xe nâng người Bình Dương (cũ) uy tín giá tốt

BNT Việt Nam tự hào là đơn vị cung cấp dịch vụ cho thuê xe nâng người tại Bình Dương (cũ), cam kết giao xe nhanh trong vòng 2 giờ sau khi nhận yêu cầu. Với đa dạng các loại xe nâng như xe nâng cắt kéo, xe nâng cần thẳng, cần gấp khúc và xe chân nhện, chúng tôi đáp ứng mọi nhu cầu làm việc trên cao tại các công trình ở Bình Dương (cũ).

Tại Sao Nên Thuê Xe Nâng Người Tại Bình Dương (cũ)?

Trước đây, các phương pháp truyền thống như thang, dây thừng hay giàn giáo thường được sử dụng để làm việc trên cao, nhưng chúng hạn chế về độ cao và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Với sự phát triển của các khu công nghiệp và công trình quy mô lớn tại Bình Dương (cũ), xe nâng người trở thành giải pháp tối ưu nhờ các ưu điểm vượt trội:

Xem thêm: Cho thuê xe nâng người tại Đồng Nai

- An Toàn Tuyệt Đối: Xe nâng người được trang bị sàn làm việc chắc chắn, lan can bảo vệ và hệ thống an toàn, giúp giảm thiểu nguy cơ tai nạn khi làm việc ở độ cao. Vận hành dễ dàng, giúp tiết kiệm thời gian và công sức so với giàn giáo.

- Linh Hoạt và Tiện Lợi: Xe được thiết kế với hệ thống dẫn động mạnh mẽ và cần nâng linh hoạt, dễ dàng di chuyển trên các địa hình phức tạp tại Bình Dương (cũ), từ khu công nghiệp đến công trình ngoài trời.

- Tiết Kiệm Chi Phí: Thuê xe nâng người tại Bình Dương (cũ) giúp tiết kiệm chi phí so với mua xe, không lo chi phí bảo trì hay lưu kho. Bạn có thể chọn loại xe phù hợp với nhu cầu cụ thể.

- Tăng Tính Chuyên Nghiệp: Sử dụng xe nâng người giúp công việc được thực hiện nhanh chóng, an toàn, nâng cao uy tín và hiệu quả cho các nhà thầu.

Các Loại Xe Nâng Người Cho Thuê Tại Bình Dương (cũ)

Chúng tôi cung cấp các dòng xe nâng người chất lượng cao từ các thương hiệu như JLG, Genie, Haulotte, Sinoboom, phù hợp với nhiều loại công việc. Dưới đây là các loại xe nâng phổ biến:

1. Xe Nâng Người Cắt Kéo (Scissor Lift)

- Đặc điểm: Xe có khung nâng dạng chữ X, chỉ di chuyển theo phương thẳng đứng. Gồm thân xe, bánh cao su, thang nâng, sàn thao tác, hệ thống thủy lực, điện và an toàn. Sử dụng động cơ điện hoặc diesel, đạt chiều cao làm việc từ 6m đến 18m, tải trọng tối đa 500kg.

- Ứng dụng: Phù hợp cho các công việc trong nhà xưởng như lắp đặt hệ thống điện, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh công nghiệp hoặc thi công trần, vách. Xe chạy điện lý tưởng cho không gian kín; xe diesel phù hợp với địa hình ngoài trời.

2. Xe Nâng Người Boom Lift 2.1. Xe Nâng Người Cần Thẳng (Telescopic Boom Lift)

- Đặc điểm: Xe có cần nâng dạng ống lồng, gồm nhiều đoạn thép lồng nhau. Động cơ điện hoặc diesel, chiều cao làm việc từ 14m đến 58m, tải trọng tối đa 227kg.

- Ứng dụng: Dùng cho thi công nhà xưởng, lắp đặt kết cấu, kính, đường ống hoặc bảo trì công trình tại các khu công nghiệp ở Bình Dương (cũ).

2.2. Xe Nâng Người Cần Gấp Khúc (Z Boom Lift)

- Đặc điểm: Xe có cần nâng dạng chữ Z, linh hoạt vượt chướng ngại vật. Động cơ điện, hybrid hoặc diesel, chiều cao làm việc tối đa 48m, tải trọng 227kg.

- Ứng dụng: Thích hợp cho công việc bảo trì, vệ sinh trong nhà xưởng hoặc ngoài trời, nơi có nhiều vật cản.

3. Xe Nâng Người Chân Nhện

- Đặc điểm: Xe có chân chống kiểu nhện, di chuyển linh hoạt nhờ bánh xích cao su. Động cơ diesel, chiều cao làm việc đến 32m, tải trọng 200kg.

- Ứng dụng: Phù hợp cho các công việc như cắt tỉa cây, sơn sửa, trang trí tại các khu công nghiệp, trung tâm thương mại hoặc công trình có địa hình phức tạp.

Bảng Giá Tham Khảo Thuê Xe Nâng Người Tại Bình Dương (cũ) (2025)

1. Xe Nâng Người Cắt Kéo

Chiều Cao Làm Việc Giá Thuê Theo Ngày (VNĐ) Giá Thuê Theo Tháng (VNĐ) 6m 450,000 - 600,000 7,000,000 - 10,000,000 8m 600,000 - 700,000 8,000,000 - 12,000,000 10m 700,000 - 800,000 10,000,000 - 14,000,000 12m 850,000 - 1,000,000 12,000,000 - 16,000,000 14m 1,200,000 - 1,500,000 18,000,000 - 22,000,000 16m 1,500,000 - 1,800,000 22,000,000 - 28,000,000 18m 1,800,000 - 2,000,000 25,000,000 - 30,000,000

2. Xe Nâng Người Boom Lift (Cần Thẳng & Cần Gấp Khúc)

Chiều Cao Làm Việc Giá Thuê Theo Ngày (VNĐ) Giá Thuê Theo Tháng (VNĐ) 12m - 16m 1,200,000 - 2,000,000 20,000,000 - 25,000,000 18m - 20m 1,500,000 - 2,500,000 25,000,000 - 35,000,000 24m - 28m 2,500,000 - 4,000,000 35,000,000 - 45,000,000 30m - 40m 3,500,000 - 6,000,000 50,000,000 - 70,000,000 41m - 50m 5,000,000 - 8,000,000 70,000,000 - 100,000,000

3. Xe Nâng Người Chân Nhện

Chiều Cao Làm Việc Giá Thuê Theo Ngày (VNĐ) Giá Thuê Theo Tháng (VNĐ) 12m - 20m 1,500,000 - 2,500,000 25,000,000 - 35,000,000 20m - 32m 2,500,000 - 4,000,000 35,000,000 - 50,000,000

Lưu ý:

- Giá trên là tham khảo, chưa bao gồm phí vận chuyển, nhiên liệu hoặc tài xế. Vui lòng liên hệ để nhận báo giá chính xác.

- Thuê dài hạn có ưu đãi tốt hơn so với thuê ngắn hạn.

- Xe nâng được cung cấp từ các thương hiệu uy tín, đảm bảo chất lượng và an toàn.

Lý Do Chọn Dịch Vụ Thuê Xe Nâng Người Tại Bình Dương (cũ) Của BNT Việt Nam

- Đa Dạng Mẫu Mã: Cung cấp xe nâng người với chiều cao làm việc từ 6m đến 50m, đáp ứng mọi yêu cầu công việc tại các khu công nghiệp Bình Dương (cũ).

- Chất Lượng Cao: Xe nhập khẩu chính hãng từ JLG, Genie, Haulotte, Sinoboom, đảm bảo độ bền và an toàn.

- Giá Cạnh Tranh: Giá thuê từ 450.000 VNĐ/ngày, giúp tối ưu chi phí.

- Dịch Vụ Chuyên Nghiệp: Đội ngũ kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm, hỗ trợ tư vấn và vận hành tận tâm.

- Giao Xe Nhanh: Cam kết giao xe trong 1-2 giờ tại Bình Dương (cũ).

- Bảo Dưỡng Định Kỳ: Xe được kiểm tra thường xuyên, đảm bảo hoạt động ổn định.

- Hỗ Trợ 24/7: Sẵn sàng xử lý sự cố, đảm bảo tiến độ thi công không bị gián đoạn.

Các Hình Thức Dịch Vụ Thuê Xe Nâng Người Tại Bình Dương (cũ)

- Thuê xe nâng cho thi công công trình xây dựng tại các khu công nghiệp.

- Xe nâng hỗ trợ bảo trì, sơn sửa nhà xưởng, kho bãi.

- Xe nâng phục vụ tổ chức sự kiện ngoài trời.

- Xe nâng cho lắp đặt, bảo trì hệ thống phòng cháy chữa cháy.

- Thuê xe kèm tài xế chuyên nghiệp hoặc xe chạy điện thân thiện môi trường.

- Linh hoạt thuê theo ngày hoặc tháng, phù hợp với mọi nhu cầu.

Liên hệ BNT Việt Nam ngay hôm nay để nhận báo giá cho thuê xe nâng người tại Bình Dương (cũ) tốt nhất và trải nghiệm dịch vụ chuyên nghiệp, nhanh chóng!

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG TRÌNH BNT VIỆT NAM

Địa chỉ: 12 Đường số 3, Phường Linh Xuân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

SĐT: 0988566189 - Mr.Biên

Email: biennx0509@gmail.com