Dịch vụ công trực tuyến “gần dân” hơn

Vừa đón đoàn khách mới, anh Bùi Văn Sánh - chủ homestay Sánh Thuấn ở xã vùng cao Đà Bắc vừa mở điện thoại, đăng nhập ứng dụng VNeID để khai báo tạm trú. Chỉ vài thao tác đơn giản, thông tin về du khách đã được gửi thẳng đến cơ quan công an để xử lý. Không giấy tờ, không phải di chuyển lên trụ sở xã, mọi việc hoàn tất ngay tại nhà. Những cú chạm nhẹ ấy đang thay đổi căn bản cách người dân tiếp cận thủ tục hành chính, cho thấy dịch vụ công trực tuyến trong lực lượng Công an đã thật sự “gần dân hơn qua nền tảng số”.

Tại xã Hợp Kim, cán bộ Công an tận tình hướng dẫn người dân thao tác trên nền tảng số, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng chính quyền phục vụ.

Nhân rộng tiện ích

Không chỉ anh Sánh ở Đà Bắc, nhiều chủ cơ sở kinh doanh lưu trú trên đất Tổ nay đã quen với thao tác khai báo tạm trú qua điện thoại. Thay vì xếp hàng nộp tờ khai, chờ đóng dấu xác nhận, họ chỉ cần ngồi trong quầy lễ tân, nhập thông tin cơ bản của khách vào ứng dụng, thủ tục vốn từng tiêu tốn hàng giờ, nay gọn trong vài phút.

Những tiện ích nhỏ bé ấy, khi được nhân rộng đã làm thay đổi cả diện mạo hành chính công. Theo Công an tỉnh Phú Thọ, 183 thủ tục hành chính đã được công khai trực tuyến, 98,6% người dân và doanh nghiệp đã sử dụng dịch vụ công trực tuyến, trong đó 92% hồ sơ được xử lý trên môi trường mạng. Đáng chú ý, 84,4% hồ sơ đã được trả kết quả điện tử và 62,3% hồ sơ thực hiện thanh toán trực tuyến. Đặc biệt, 99,9% hồ sơ cung cấp dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện đã được tiếp nhận và xử lý.

Song hành cùng dịch vụ công trực tuyến, chữ ký số đang trở thành một bước tiến quan trọng. Theo Đại tá Nguyễn Thành - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, lực lượng công an toàn tỉnh đã khai thác 6.512 chữ ký số, ký duyệt 2.962 văn bản điện tử, kèm theo 406 tài khoản điện tử nội bộ và 224 tài khoản cấp xã từ tỉnh đến xã. Nhờ đó, mỗi văn bản trên môi trường mạng đều có giá trị pháp lý như văn bản giấy nhưng quy trình được rút ngắn, an toàn và minh bạch hơn. Chính những “chữ ký số” ấy đã giúp bộ máy 2 cấp tỉnh - xã vận hành trôi chảy, gọn nhẹ, tất cả cùng hướng đến mục tiêu cao nhất: phục vụ người dân.

Những con số ấy là minh chứng sống động cho thấy, những cú click chuột đã rút ngắn khoảng cách giữa công dân với cơ quan công quyền, khiến thủ tục hành chính vốn từng gắn với nỗi ngán ngại, nay trở nên gần gũi và thân thiện hơn bao giờ hết.

Không chỉ tiếp nhận hồ sơ, cán bộ Công an tại bộ phận “một cửa” phường Kỳ Sơn còn trở thành người bạn đồng hành, giúp người dân tự tin hơn khi thao tác trên môi trường số.

Nỗ lực thầm lặng

Đằng sau những tiện ích mà người dân đang thụ hưởng là những bước đi bền bỉ, nỗ lực thầm lặng của lực lượng công an. Họ chính là những “cầu nối số” bảo đảm hệ thống dữ liệu dân cư, căn cước công dân, hộ chiếu điện tử... được đồng bộ, liên thông từ tỉnh đến cơ sở.

Trên địa bàn xã Liên Sơn có gần 50 khu du lịch nghỉ dưỡng lớn, nhỏ, mỗi năm thu hút hàng chục nghìn lượt người lưu trú, trải nghiệm. Không chỉ vậy, nơi đây còn có 2 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động, thêm 1 khu công nghiệp và 2 cụm công nghiệp khác đang được quy hoạch, biến Liên Sơn thành vùng đất sôi động, giao thoa giữa nhịp sống bản làng và guồng quay phát triển.

Trong bối cảnh ấy, nhu cầu khai báo tạm trú, tạm vắng của doanh nghiệp, chủ cơ sở lưu trú, lao động ngoại tỉnh tăng lên từng ngày. Để không ai bị “bỏ lại phía sau” trong tiến trình số hóa, lực lượng Công an xã đã chủ động vào cuộc từ rất sớm. Đồng chí Bùi Quốc Hoàn - Chủ tịch UBND xã Liên Sơn cho biết: Công an địa phương đã tổ chức các buổi tập huấn, cầm tay chỉ việc, hướng dẫn chủ doanh nghiệp, chủ homestay cách sử dụng phần mềm khai báo tạm trú, tạm vắng trên nền tảng trực tuyến. Công an xã còn bố trí riêng cán bộ chuyên trách để hỗ trợ, giải đáp mọi vướng mắc của doanh nghiệp, người dân. Chính sự đồng hành ấy đã khiến những thủ tục vốn rườm rà nay trở nên đơn giản, nhanh gọn, tạo điều kiện tối đa cho người dân, doanh nghiệp yên tâm hoạt động, phát triển trên địa bàn.

Không chỉ Liên Sơn, trên phạm vi toàn tỉnh, Công an Phú Thọ đã sớm xây dựng hạ tầng kỹ thuật, kết nối đồng bộ dữ liệu quốc gia về cư trú, căn cước công dân và nhiều thủ tục chuyên biệt khác. Ở 100% xã, phường, cán bộ công an được tập huấn, chia sẻ dữ liệu, hỗ trợ trực tiếp chính quyền cơ sở trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Nhờ vậy, dịch vụ công không dừng lại ở việc tiếp nhận hồ sơ, mà trở thành sự phục vụ tận tâm, gần gũi, đem lại niềm tin cho Nhân dân.

Song song với đó, lực lượng công an đặc biệt chú trọng bảo mật và an ninh số. Hệ thống chữ ký số được triển khai, hồ sơ được xác thực, truy cập được kiểm soát chặt chẽ. Những giải pháp ấy không chỉ củng cố lòng tin của người dân vào dịch vụ công trực tuyến, mà còn tạo nên một “cánh cửa số” thông suốt giữa các cấp chính quyền, từ xã đến tỉnh, tất cả cùng hướng đến mục tiêu cao nhất: phục vụ Nhân dân một cách nhanh chóng, an toàn và hiệu quả.

Những con số biết nói, những câu chuyện giản dị, những nụ cười nhẹ nhõm của người dân khi thủ tục hành chính trở nên đơn giản - tất cả hòa thành bản nhạc đổi thay trên đất Tổ. Và trong bản nhạc ấy, lực lượng Công an Phú Thọ xứng đáng được nhắc đến như những người gác cửa số thầm lặng: âm thầm, bền bỉ, nhưng đã và đang góp phần đưa chính quyền đến gần dân hơn, để mỗi cú nhấp chuột hôm nay mang theo niềm tin vào một chính quyền phục vụ, vì Nhân dân.

Nguyễn Yến