Giáo dục
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Điểm sáng giáo dục xã Tam Nông

Với bề dày truyền thống hơn 70 năm xây dựng và phát triển, Trường Tiểu học Hương Nộn, xã Tam Nông không chỉ là nơi ươm mầm tri thức cho bao thế hệ học sinh, mà còn là niềm tự hào của ngành giáo dục địa phương nhờ những thành tích nổi bật trong giảng dạy và phong trào thi đua.

Điểm sáng giáo dục xã Tam Nông

Giờ học Tiếng Anh của họcsinh Trường Tiểu học Hương Nộn.

Xác định nâng cao chất lượng giáo dục là mục tiêu hàng đầu, những năm qua, Ban giám hiệu Trường Tiểu học Hương Nộn luôn chú trọng đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy năng lực, phẩm chất của học sinh, khuyến khích sự sáng tạo, chủ động trong học tập. Các tiết học được giáo viên thiết kế linh hoạt, sinh động, gắn với thực tiễn cuộc sống, giúp học sinh hứng thú hơn khi đến trường. Không chỉ chú trọng dạy chữ, nhà trường còn đặc biệt quan tâm đến giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, rèn luyện thể chất và phát triển năng khiếu cho học sinh thông qua các hoạt động ngoại khóa, câu lạc bộ văn nghệ, thể thao, STEM... Qua đó, giúp các em phát triển toàn diện cả về trí tuệ, nhân cách và thể chất.

Với sự linh hoạt trong giảng dạy, nhiều năm liền, học sinh của trường đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi, giao lưu tiếng Anh, sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng và hội thi thể thao cấp huyện, cấp tỉnh. Đội ngũ giáo viên nhà trường luôn gương mẫu, tận tâm, trong đó nhiều thầy, cô đạt danh hiệu “Giáo viên dạy giỏi” các cấp, được phụ huynh và học sinh tin yêu. Chỉ tỉnh riêng năm học 2024 - 2025, nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao với tỷ lệ học sinh chuyên cần đạt 99,5%, 100% học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học. Tỷ lệ học sinh giỏi cấp trường chiếm 68,6%. Trường có 3 giáo viên tham gia hội thi giáo viên giỏi cấp huyện đều đạt giải xuất sắc, 2 giáo viên giỏi cấp tỉnh. Số học sinh thi học sinh giỏi các cấp đạt cao, trong đó có 2 giải quốc gia, 118 giải cấp huyện, 70 giải cấp tỉnh. Tổng hợp kết quả xếp loại chấm điểm tiêu chí các trường tiểu học, Trường Tiểu học Hương Nộn xếp thứ 1/18 trường tiểu học trong huyện Tam Nông cũ.

Bằng tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy của đội ngũ cán bộ, giáo viên, Trường Tiểu học Hương Nộn đã đạt được nhiều thành tích đáng tự hào. Nhà trường đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giáo dục, huy động 100% trẻ 6 tuổi ra lớp, duy trì phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 3 và xóa mù chữ mức độ 2. Trường đã đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 năm 2022. Trong 5 năm liền, Trường Tiểu học Hương Nộn dẫn đầu khối Tiểu học của huyện Tam Nông cũ, liên tục đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Đặc biệt, trong năm học 2024 - 2025, nhà trường vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì - phần thưởng cao quý ghi nhận những đóng góp to lớn cho sự nghiệp giáo dục của địa phương.

Cô giáo Nguyễn Thị Hồng Hải - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hương Nộn thông tin: “Năm học 2025 - 2026, nhà trường có hơn 700 học sinh với 23 lớp, với tổng số 38 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Đội ngũ nhà giáo luôn đoàn kết, yêu nghề, nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong công tác và không ngừng học tập, sáng tạo để đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Chúng tôi tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, xây dựng môi trường học tập thân thiện, học sinh tích cực, phấn đấu giữ vững những danh hiệu mà tập thể nhà trường đã đạt được”.

Với nền tảng truyền thống và những thành tích đáng tự hào, Trường Tiểu học Hương Nộn đang tiếp tục khẳng định vị thế là điểm sáng của ngành giáo dục xã Tam Nông. Nhà trường tiếp tục đổi mới toàn diện, xây dựng môi trường giáo dục chất lượng, thân thiện, hiện đại - nơi ươm mầm những công dân tương lai năng động, sáng tạo, góp phần đưa quê hương ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh.

Lê Thương


Lê Thương

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng trường Tiểu học Tam nông UBND tỉnh Nhà trường Phát triển Huân chương lao động hạng nhì Đổi mới phương pháp dạy học Thành tích Ngành giáo dục Học sinh giỏi
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tự hào 60 năm sự nghiệp “trồng người”

Tự hào 60 năm sự nghiệp “trồng người”
2025-11-01 07:12:00

baophutho.vn Trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, Trường THPT Tam Nông, tỉnh Phú Thọ đã trở thành điểm sáng giáo dục đáng tự hào của quê hương Đất Tổ....

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long