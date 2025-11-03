Điểm sáng giáo dục xã Tam Nông

Với bề dày truyền thống hơn 70 năm xây dựng và phát triển, Trường Tiểu học Hương Nộn, xã Tam Nông không chỉ là nơi ươm mầm tri thức cho bao thế hệ học sinh, mà còn là niềm tự hào của ngành giáo dục địa phương nhờ những thành tích nổi bật trong giảng dạy và phong trào thi đua.

Giờ học Tiếng Anh của họcsinh Trường Tiểu học Hương Nộn.

Xác định nâng cao chất lượng giáo dục là mục tiêu hàng đầu, những năm qua, Ban giám hiệu Trường Tiểu học Hương Nộn luôn chú trọng đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy năng lực, phẩm chất của học sinh, khuyến khích sự sáng tạo, chủ động trong học tập. Các tiết học được giáo viên thiết kế linh hoạt, sinh động, gắn với thực tiễn cuộc sống, giúp học sinh hứng thú hơn khi đến trường. Không chỉ chú trọng dạy chữ, nhà trường còn đặc biệt quan tâm đến giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, rèn luyện thể chất và phát triển năng khiếu cho học sinh thông qua các hoạt động ngoại khóa, câu lạc bộ văn nghệ, thể thao, STEM... Qua đó, giúp các em phát triển toàn diện cả về trí tuệ, nhân cách và thể chất.

Với sự linh hoạt trong giảng dạy, nhiều năm liền, học sinh của trường đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi, giao lưu tiếng Anh, sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng và hội thi thể thao cấp huyện, cấp tỉnh. Đội ngũ giáo viên nhà trường luôn gương mẫu, tận tâm, trong đó nhiều thầy, cô đạt danh hiệu “Giáo viên dạy giỏi” các cấp, được phụ huynh và học sinh tin yêu. Chỉ tỉnh riêng năm học 2024 - 2025, nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao với tỷ lệ học sinh chuyên cần đạt 99,5%, 100% học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học. Tỷ lệ học sinh giỏi cấp trường chiếm 68,6%. Trường có 3 giáo viên tham gia hội thi giáo viên giỏi cấp huyện đều đạt giải xuất sắc, 2 giáo viên giỏi cấp tỉnh. Số học sinh thi học sinh giỏi các cấp đạt cao, trong đó có 2 giải quốc gia, 118 giải cấp huyện, 70 giải cấp tỉnh. Tổng hợp kết quả xếp loại chấm điểm tiêu chí các trường tiểu học, Trường Tiểu học Hương Nộn xếp thứ 1/18 trường tiểu học trong huyện Tam Nông cũ.

Bằng tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy của đội ngũ cán bộ, giáo viên, Trường Tiểu học Hương Nộn đã đạt được nhiều thành tích đáng tự hào. Nhà trường đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giáo dục, huy động 100% trẻ 6 tuổi ra lớp, duy trì phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 3 và xóa mù chữ mức độ 2. Trường đã đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 năm 2022. Trong 5 năm liền, Trường Tiểu học Hương Nộn dẫn đầu khối Tiểu học của huyện Tam Nông cũ, liên tục đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Đặc biệt, trong năm học 2024 - 2025, nhà trường vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì - phần thưởng cao quý ghi nhận những đóng góp to lớn cho sự nghiệp giáo dục của địa phương.

Cô giáo Nguyễn Thị Hồng Hải - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hương Nộn thông tin: “Năm học 2025 - 2026, nhà trường có hơn 700 học sinh với 23 lớp, với tổng số 38 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Đội ngũ nhà giáo luôn đoàn kết, yêu nghề, nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong công tác và không ngừng học tập, sáng tạo để đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Chúng tôi tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, xây dựng môi trường học tập thân thiện, học sinh tích cực, phấn đấu giữ vững những danh hiệu mà tập thể nhà trường đã đạt được”.

Với nền tảng truyền thống và những thành tích đáng tự hào, Trường Tiểu học Hương Nộn đang tiếp tục khẳng định vị thế là điểm sáng của ngành giáo dục xã Tam Nông. Nhà trường tiếp tục đổi mới toàn diện, xây dựng môi trường giáo dục chất lượng, thân thiện, hiện đại - nơi ươm mầm những công dân tương lai năng động, sáng tạo, góp phần đưa quê hương ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh.

Lê Thương