Điểm sáng trong cải cách thủ tục hành chính

Sau hơn 4 tháng hoạt động, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Phong Châu đã trở thành điểm sáng trong cải cách thủ tục hành chính (TTHC) của tỉnh, với phong cách phục vụ chuyên nghiệp, tận tình, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả, góp phần rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền và người dân.

Hướng đến sự hài lòng của người dân

Trong bối cảnh vừa vận hành chính quyền địa phương 2 cấp vừa đẩy mạnh chuyển đổi số, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Phong Châu xác định nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng không gian làm việc hiện đại, thân thiện, thuận tiện cho người dân.

Với diện tích gần 200m2, Trung tâm được đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất và hạ tầng internet tốc độ cao, bảo đảm quy trình điện tử thông suốt, phục vụ việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ. Nơi tiếp nhận và trả kết quả được thiết kế 10 khu vực riêng dành cho cán bộ, chia thành các nhóm lĩnh vực chuyên biệt. Bên cạnh đó còn có khu dự phòng cho cán bộ các ngành đến công tác.

Theo bà Lê Thị Thanh Tâm - Phó Giám đốc Trung tâm, đơn vị bố trí 7 cán bộ, công chức có chuyên môn phù hợp với các lĩnh vực giải quyết TTHC để làm công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. Đồng thời, tổ chức tập huấn kỹ năng sử dụng Phần mềm hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh trên môi trường điện tử cho toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức của Trung tâm và một số cán bộ, công chức của các phòng, đơn vị liên quan đến đây tham gia thực hiện giải quyết TTHC. Việc làm chủ công nghệ đã giúp Trung tâm giải quyết hồ sơ nhanh, chính xác, công khai và minh bạch.

“Tính đến 16h ngày 30/10/2025, đơn vị đã tiếp nhận 3.089 hồ sơ, giải quyết 3.013 hồ sơ, còn lại 76 hồ sơ đang xử lý, chỉ có 4 hồ sơ trễ hạn - một con số rất nhỏ so với khối lượng công việc” - bà Tâm cho biết.

Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Phong Châu làm tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả phục vụ Nhân dân.

Được biết, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Phong Châu đã triển khai đồng bộ phần mềm một cửa điện tử, giúp người dân theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ trực tuyến. Sự minh bạch góp phần xóa bỏ tình trạng đùn đẩy, né tránh, hạn chế tiêu cực, đồng thời nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức. Theo phản hồi từ người dân, tỷ lệ hài lòng đạt mức rất cao. Người dân được hướng dẫn tận tình, quy trình nhanh gọn, kết quả trả đúng hẹn. Mô hình này đang hình thành văn hóa “chính quyền phục vụ”, thay thế cách làm hành chính nặng tính quản lý trước đây. Theo chỉ số đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp tháng 10/2025, phường Phong Châu xếp hạng 5/148 xã, phường toàn tỉnh. Đây là kết quả cho thấy Trung tâm đang khẳng định vai trò, trở thành điểm sáng trong cải cách TTHC của tỉnh.

Nhiều giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ

Bên cạnh kết quả tích cực, quá trình vận hành Trung tâm vẫn gặp nhiều khó khăn mang tính hệ thống. Theo tìm hiểu thực tế, phần mềm quản lý hộ tịch thường xuyên gặp lỗi, gây gián đoạn công việc. Hệ thống một cửa điện tử chưa kết nối hoàn chỉnh với phần mềm quản lý văn bản, dẫn đến việc lưu trữ, đồng bộ hồ sơ điện tử gặp khó khăn. Một số thủ tục đất đai chưa được cập nhật hoặc phân quyền đầy đủ cho trung tâm cấp xã, khiến việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ đất đai bị gián đoạn, trễ hạn ngoài ý muốn dù cán bộ vẫn làm đúng quy trình. Bên cạnh đó, tỷ lệ hồ sơ trả lại còn cao, chủ yếu trong lĩnh vực tài nguyên - môi trường. Một số hồ sơ chậm trả chưa thực hiện xin lỗi và hẹn lại kết quả theo quy định... Những tồn tại này đang được Trung tâm rà soát để khắc phục.

Trước những khó khăn nêu trên, Trung tâm đã đề ra loạt giải pháp hướng tới mục tiêu “chính quyền điện tử thân thiện, phục vụ tận tâm”. Cụ thể, Trung tâm tiếp tục quán triệt tinh thần làm việc chuyên nghiệp, trách nhiệm, lấy “sự hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá cán bộ”, cán bộ gây nhũng nhiễu, chậm trễ sẽ bị xử lý nghiêm; trách nhiệm người đứng đầu được gắn chặt với kết quả giải quyết hồ sơ. Công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn và kỹ năng công nghệ thông tin tiếp tục được đẩy mạnh. Mục tiêu trong thời gian tới là nâng tỷ lệ TTHC áp dụng dịch vụ công trực tuyến, mở rộng việc nhận và trả kết quả qua bưu chính công ích, giúp người dân tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại.

Bên cạnh đó, Trung tâm đề xuất cắt giảm thời gian giải quyết TTHC so với quy định, bảo đảm nhanh chóng, chính xác, minh bạch. Việc công khai tiến độ, nâng cao trách nhiệm giải trình và theo dõi hồ sơ theo thời gian thực sẽ được triển khai mạnh mẽ. Cùng với đó, đơn vị phối hợp các phòng, ban liên quan rà soát danh mục thủ tục, kiến nghị phân cấp, ủy quyền tối đa cho cán bộ thẩm định, phê duyệt hồ sơ ngay tại Trung tâm, giảm khâu trung gian và nâng hiệu quả phục vụ.

Sau 4 tháng hoạt động, mặc dù còn nhiều khó khăn, vướng mắc, nhưng Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Phong Châu đã chứng minh hiệu quả của một mô hình cải cách hành chính hiện đại, minh bạch và gần dân. Hơn 3.000 hồ sơ được giải quyết, vị trí top 5 toàn tỉnh cùng tỷ lệ hài lòng cao là kết quả đáng ghi nhận, nhưng giá trị lớn hơn là niềm tin mà người dân dành cho chính quyền cơ sở.

Hồng Trung