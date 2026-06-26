Điểm số của niềm tin

Năm 2025, Phú Thọ đạt 90,96 điểm Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) và 82,69% Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS). Đằng sau những con số ấy là sự chuyển biến trong chất lượng phục vụ của bộ máy hành chính, là mức độ hài lòng, niềm tin và kỳ vọng của người dân đối với chính quyền. Qua lăng kính PAR INDEX và SIPAS, bức tranh cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh hiện lên với nhiều gam màu tích cực, đồng thời cũng đặt ra yêu cầu tiếp tục đổi mới để phục vụ người dân ngày một tốt hơn.

Người dân giao dịch tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Vân Phú.

Những con số biết nói

Nhìn vào kết quả PAR INDEX năm 2025, có thể thấy bức tranh CCHC của Phú Thọ ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực. Theo đồng chí Lê Minh Tân - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, với 90,96 điểm, xếp thứ 15/34 tỉnh, thành phố trong cả nước và thuộc nhóm A - nhóm các địa phương đạt từ 90 điểm trở lên, Phú Thọ không chỉ vượt mức trung bình chung mà còn khẳng định quyết tâm xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, phục vụ. Điều đáng chú ý là khoảng cách giữa tỉnh với nhóm 10 địa phương dẫn đầu trong cả nước chỉ chưa đầy nửa điểm, cho thấy những nỗ lực cải cách thời gian qua đã tạo ra những chuyển động rõ nét.

Đằng sau những con số ấy là sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Từ việc ban hành các kế hoạch nâng cao PAR INDEX, SIPAS, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đến việc phân công rõ trách nhiệm cho từng cơ quan, đơn vị theo từng tiêu chí đánh giá, công tác CCHC đã được triển khai bài bản, có trọng tâm hơn. Không chỉ dừng lại ở việc hoàn thiện cơ chế, chính sách, các cấp, các ngành còn tập trung đổi mới phương thức phục vụ, lấy hiệu quả giải quyết công việc và sự hài lòng của người dân làm thước đo chất lượng hoạt động.

Trong bức tranh chung ấy, chuyển đổi số đang trở thành một trong những động lực quan trọng thúc đẩy CCHC. Năm 2025, lĩnh vực chuyển đổi số trong cơ quan nhà nước của tỉnh xếp thứ 11/34 địa phương; cải cách chế độ công vụ cũng đứng thứ 11/34, cải cách thể chế xếp thứ 12/34. Những kết quả này cho thấy nỗ lực của tỉnh trong xây dựng chính quyền số, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức và hoàn thiện môi trường pháp lý phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Lê Minh Tân cho biết, kết quả PAR INDEX năm 2025 phản ánh khá toàn diện hiệu quả CCHC trên địa bàn tỉnh, nhiều nội dung đã đi vào thực chất, từng bước thay đổi phương thức hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước theo hướng công khai, minh bạch, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Nếu PAR INDEX là thước đo năng lực điều hành của chính quyền thì SIPAS lại phản ánh trực tiếp cảm nhận của người dân đối với chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Việc Bộ Nội vụ khảo sát 3.300 người dân tại 22 xã, phường trên địa bàn tỉnh cho thấy tiếng nói của người dân ngày càng trở thành căn cứ quan trọng trong đánh giá hiệu quả CCHC, giúp các cấp chính quyền nhận diện rõ hơn những việc đã làm được cũng như những vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện.

Điểm số chưa phải đích đến

Năm 2025, Chỉ số SIPAS của tỉnh Phú Thọ đạt 82,69%, xếp thứ 21/34 tỉnh, thành phố trong cả nước. Trong đó, mức độ hài lòng đối với việc cung ứng dịch vụ hành chính công đạt 82,73%; mức độ hài lòng đối với việc xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách đạt 82,66%. Những con số này cho thấy đa số người dân đã ghi nhận những chuyển biến tích cực trong hoạt động của chính quyền các cấp, từ thái độ phục vụ của cán bộ, công chức đến chất lượng giải quyết thủ tục hành chính. Tuy nhiên, kết quả SIPAS của tỉnh vẫn thấp hơn mức bình quân chung của cả nước và còn khoảng cách nhất định so với nhóm địa phương dẫn đầu. Đây cũng là thông điệp quan trọng mà các chỉ số đánh giá đang gửi tới bộ máy hành chính, bởi sau mỗi điểm số chưa đạt phản ánh những mong muốn rất cụ thể của người dân.

Thực tế cho thấy, một số nội dung vẫn còn là “điểm nghẽn” trong hành trình nâng cao chất lượng phục vụ. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình và thanh toán trực tuyến chưa đạt yêu cầu; việc công khai, cập nhật thủ tục hành chính ở một số nơi còn thiếu đồng bộ; vẫn còn phát sinh hồ sơ giải quyết chậm hạn; hiệu quả tuyên truyền về CCHC chưa thật sự lan tỏa sâu rộng đến mọi đối tượng người dân. Đây cũng chính là những nguyên nhân khiến tỉnh bị trừ điểm ở một số tiêu chí quan trọng trong đánh giá PAR INDEX và SIPAS.

Theo Phó Giám đốc Sở Nội vụ Lê Minh Tân, từ thực tiễn đó, tỉnh đang tập trung triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng CCHC theo hướng thực chất hơn. Trọng tâm là tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện từng chỉ tiêu, tiêu chí PAR INDEX và SIPAS; tăng cường kiểm tra công vụ, kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện gây phiền hà, nhũng nhiễu trong giải quyết công việc cho người dân và doanh nghiệp.

Đồng thời, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan nhà nước; nâng tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình, thanh toán trực tuyến; hoàn thiện hệ thống dữ liệu dùng chung và tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan, đơn vị. Các sở, ngành, địa phương được yêu cầu rà soát, chuẩn hóa việc công khai thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, bảo đảm người dân có thể tiếp cận đầy đủ, thuận tiện và minh bạch các thông tin cần thiết. Một nhiệm vụ quan trọng khác là nâng cao chất lượng phục vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công các cấp. Không chỉ giải quyết đúng hạn, các cơ quan hành chính còn hướng tới mục tiêu nâng cao trải nghiệm của người dân thông qua việc đơn giản hóa quy trình, tăng cường hỗ trợ trực tuyến, tiếp nhận và xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị...

PAR INDEX và SIPAS giống như những “thước đo niềm tin”, phản ánh chất lượng phục vụ của bộ máy hành chính và mức độ hài lòng của người dân. Khi người dân cảm nhận rõ sự thay đổi trong từng thủ tục, từng dịch vụ công, đó là minh chứng rõ ràng nhất cho thành công của CCHC. Và cũng từ đó, những “điểm số niềm tin” sẽ tiếp tục được nâng lên bằng chính những chuyển biến thực chất trong hoạt động của chính quyền các cấp.

Nguyễn Yến