Điểm tựa của lòng dân

Tỉnh Phú Thọ tự hào là vùng đất có bề dày truyền thống lịch sử, văn hóa, là nơi giao thoa, hội tụ của nhiều dân tộc anh em, trong đó người dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm trên 1 triệu người trong tổng quy mô dân số toàn tỉnh hơn 4 triệu người. Những năm qua, người có uy tín trong đồng bào DTTS chính là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân đã thực sự giữ vai trò quan trọng, khẳng định uy tín đến từ trái tim song cũng là điểm tựa của lòng dân.

Nhà văn hoá thôn Quảng Cư, xã Hợp Lý được đầu tư xây dựng khang trang từ sự đóng góp của người dân.

Cầu nối ý Đảng với lòng dân

Thôn Quảng Cư, xã Hợp Lý có 240 hộ với 970 khẩu, trong đó 2/3 là dân tộc Sán Dìu đã sinh sống lâu đời. Năm 2023, thôn Quảng Cư được chọn xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu. Ông Lưu Văn Bế (người dân tộc Sán Dìu), với vai trò là người có uy tín, lại là Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn đã tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân trong thôn tự nguyện hiến đất, đóng góp ngày công với tinh thần “Nhà nước và Nhân dân cùng làm” để xây dựng Khu thiết chế văn hóa, thể thao Quảng Cư diện tích 1ha và mở rộng tuyến đường nội thôn dài 2 km từ 3,5 m lên 7 m. Để vận động người dân đồng lòng với chủ trương, cũng là gương mẫu đi đầu trong phong trào, ông Bế đã phá tường rào hiến đất mở rộng đường. Noi gương ông Bế, đã có hơn 50 hộ dân trong thôn tự nguyện hiến khoảng 8.000 m2 đất, tiêu biểu là gia đình các ông Diệp Văn Sáu, Lục Xuân Thu, Lưu Văn Sinh, Lưu Thái Hòa... tạo điều kiện đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa và con đường nội thôn khang trang, sạch đẹp.

Cũng là người tiên phong trong các hoạt động, phong trào tại cơ sở, ông Hoàng Văn Nhật, dân tộc Cao Lan ở khu 7, xã Chân Mộng luôn gương mẫu, đi đầu, vận động mọi người tham gia các phong trào thi đua yêu nước của địa phương phát động như “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phong trào “cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”. Do vậy trong những năm qua, kinh tế hộ gia đình và nhiều hộ trong khu có bước phát triển đáng khích lệ, văn hóa- xã hội nhiều tiến bộ, đời sống của nhân dân không ngừng được nâng cao, an ninh được giữ vững.

Hay ông Nguyễn Quốc Hoàn, dân tộc Mường, người có uy tín của Tổ dân phố số 1, phường Thống Nhất luôn gương mẫu và nêu cao tinh thần, trách nhiệm của người đứng đầu gia đình, dòng họ, có uy tín trong khu dân cư tích cực vận động đồng bào các dân tộc xây dựng nếp sống văn minh, từng bước xóa bỏ các tập tục lạc hậu, mê tín, dị đoan, cùng thương yêu giúp đỡ nhau trong cuộc sống, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa đã góp phần quan trọng củng cố và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc...

Ông Nguyễn Quốc Hoàn (đứng thứ 2 từ phải sang) thường xuyên xuống khu dân cư tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước tới người dân.

Phát huy vai trò người có uy tín

Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh hiện nay có tổng số 2.169 người có uy tín. Việc phát huy vai trò của người uy tín trong đồng bào DTTS luôn được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện tốt công tác vận động và coi đây là cánh tay nối dài của chính quyền, là cầu nối giữa đồng bào các DTTS với các cấp uỷ, chính quyền, góp phần tạo dựng lòng tin của đồng bào các dân tộc đối với Đảng, Nhà nước. Đồng thời đã chỉ đạo các cơ quan, Ban, Ngành liên quan và UBND các xã, phường phối hợp triển khai thực hiện tốt các chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS.

Có thể khẳng định, chính sách đối với người có uy tín là chủ trương đúng đắn, là sự cụ thể hóa đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về vấn đề dân tộc và công tác dân tộc; thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào DTTS nói chung, những người có uy tín trong đồng bào DTTS nói riêng. Bên cạnh đó, khẳng định người có uy tín trong đồng bào DTTS có vị trí, vai trò hết sức quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Người có uy tín thực sự là lực lượng nòng cốt, là cầu nối quan trọng giữa cấp ủy, chính quyền các cấp với đồng bào các DTTS trong việc tuyên truyền, vận động đồng bào các DTTS chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự và đoàn kết các dân tộc.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo cho biết: Để phát huy tốt vai trò của người có uy tín trong đồng bào DTTS, tỉnh tiếp tục thực hiện tốt công tác dân vận, thường xuyên đi sâu tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của đồng bào. Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ người có uy tín và hiệu quả công tác vận động, phát huy vai trò của người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS. Triển khai thực hiện các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của người có uy tín và lực lượng cốt cán có uy tín trong vùng đồng bào DTTS. Phát hiện, bồi dưỡng, lựa chọn, quản lý, sử dụng đội ngũ người có uy tín và lực lượng cốt cán có uy tín trong vùng đồng bào DTTS phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Tổ chức các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, cung cấp tài liệu thông tin, gặp mặt, tọa đàm, hoạt động giao lưu, học hỏi kinh nghiệm cho người có uy tín...nhằm nâng cao năng lực, khả năng tiếp nhận thông tin cho đội ngũ người có uy tín và lực lượng cốt cán có uy tín đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được giao. Hỗ trợ tạo điều kiện về vật chất, kịp thời động viên và có biện pháp bảo vệ phù hợp trong công tác vận động, phát huy vai trò người có uy tín trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Đinh Thắng