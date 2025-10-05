Điểm tựa của người cao tuổi

Thực hiện Đề án 1336 ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt “Nhân rộng mô hình Câu lạc bộ (CLB) Liên thế hệ tự giúp nhau (LTHTGN)” đến năm 2025, các cấp Hội Người cao tuổi (NCT) đã triển khai thành lập, nhân rộng và duy trì hiệu quả 8 mảng hoạt động. Không đơn thuần là nơi gặp gỡ, ở mái nhà chung đó, NCT cảm nhận được sự yêu thương với nhiều hoạt động thiết thực, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, giúp sống vui - sống khỏe - sống hạnh phúc.

Dấu ấn từ các mảng hoạt động

Đều đặn hằng tuần, bà Bùi Thị Bắc và Bùi Thị Mai là tình nguyện viên của CLB LTHTGN thôn Hạnh Phúc, xã Lương Sơn lại có mặt tại hộ gia đình bà Nguyễn Thị Mạc, NCT khó khăn và thuộc diện gia đình chính sách trên địa bàn. Chồng bà mất sớm do di chứng của chất độc da cam, người con trai cũng bị ảnh hưởng nên ốm đau thường xuyên.

Thấu hiểu hoàn cảnh gia đình, CLB LTHTGN thôn Hạnh Phúc đã phân công các tình nguyện viên đến chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ gia đình dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa. Đồng thời trò truyện, sẻ chia những vui, buồn, khó khăn trong cuộc sống.

Thành viên CLB LTHTGN thôn Hạnh Phúc, xã Lương Sơn tận tình chăm sóc sức khỏe cho bà Nguyễn Thị Mạc - NCT có hoàn cảnh khó khăn

Bà Mạc xúc động chia sẻ: Gia đình neo người nên chỉ mong đến lịch để được gặp gỡ, nói chuyện với các tình nguyện viên của CLB. Không chỉ giúp đỡ, hỗ trợ việc nhà, tình nguyện viên còn mang theo các dụng cụ chăm sóc sức khỏe như đo huyết áp, bàn lăn chân, xoa bóp tay để giúp tôi thoải mái, dễ chịu hơn. Đây thực sự là những hoạt động ý nghĩa, thiết thực, tạo động lực để giúp đỡ gia đình và bản thân tôi nỗ lực, vượt lên trong cuộc sống.

Cũng vào ngày 18 sinh hoạt định kỳ hằng tháng, CLB LTHTGN thôn 1, xã Tân Lạc lại tràn ngập niềm vui, niềm hạnh phúc. Thành lập từ tháng 5/2022, CLB LTHTGN thôn 1 thành lập từ sự hỗ trợ của Dự án "Giảm nhẹ tính dễ bị tổn thương về thu nhập và sức khỏe của người cao tuổi tại Việt Nam” (VIE071) được tài trợ bởi Chính phủ Nhật Bản, sự hỗ trợ của Tổ chức hỗ trợ Người cao tuổi quốc tế tại Việt Nam và Hội Người cao tuổi Việt Nam.

Hiện CLB hiện có 63 thành viên, trong đó tỷ lệ NCT chiếm trên 70%. Dự án triển khai nhằm tăng cường sự tham gia của NCT trong các hoạt động tại cộng đồng dân cư, đồng thời nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, giúp người cao tuổi sống vui – sống khỏe – sống hạnh phúc.

CLB LTHTGN thôn 1, xã Tân Lạc tổ chức họp định kỳ, thống nhất triển khai các hoạt động

Với 8 mảng hoạt động chính, Ban chủ nhiệm câu lạc bộ đã bám sát chương trình, kế hoạch đề ra để triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung trọng tâm, trọng điểm. Trong đó, tập trung hiệu quả vào việc nâng cao, chăm sóc sức khỏe các thành viên là người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo, người già neo đơn, thường xuyên ốm đau... Phân công nhiệm vụ cụ thể cho tình nguyện viên đến thăm hỏi động viên, giúp đỡ, chăm sóc người cao tuổi tại nhà.

Từ đó thể hiện sự quan tâm, phát huy vai trò của dự án đối với các hoạt động chăm lo thiết thực đối với người cao tuổi, đồng thời thắt chặt tinh đoàn kết giữa các thành viên và Nhân dân trên địa bàn.

Mái nhà chung của người cao tuổi

Thực hiện Quyết định số 1336 ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ, trên địa bàn tỉnh hiện có gần 240 CLB LTHTGN được thành lập thu hút sự tham gia của trên 12.000 thành viên tham gia, trong đó tỷ lệ là NCT chiếm trên 70%.

Theo đó từ năm 2016 đến nay, các CLB LTHTGN được thành lập từ nguồn lực hỗ trợ của Nhật Bản, Hàn Quốc, sự hỗ trợ kỹ thuật của Tổ chức Hỗ trợ người cao tuổi quốc tế tại Việt Nam và Hội Người cao tuổi Việt Nam.

Cụ thể, Dự án “Hỗ trợ NCT thiệt thòi thông qua nhân rộng CLB Liên thế hệ tự giúp nhau ở Việt Nam” (VIE070); Dự án “Hỗ trợ NCT thiệt thòi thông qua nhân rộng mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau (LTHTGN) tại Việt Nam” giai đoạn 2 (VIE085); Dự án Giảm nhẹ tính dễ bị tổn thương về thu nhập và sức khỏe của NCT tại Việt Nam (VIE071)

Nối tiếp thành công của các CLB, nhiều địa phương đã huy động các nguồn lực để thành lập để tổ chức, vận hành tạo sân chơi bổ ích cho thành viên, đặc biệt chú trọng đến NCT trên địa bàn.

CLB LTHTGN là một tổ chức xã hội tự nguyện tại cộng đồng, tập hợp nhiều đối tượng, nhiều lứa tuổi, trong đó phần lớn là NCT, người nghèo, người cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. CLB hoạt động với tinh thần người đi trước làm điểm tựa cho thế hệ đi sau, người giàu giúp đỡ người nghèo, tương trợ lẫn nhau nhằm cải thiện cuộc sống.

Hoạt động tăng thu nhập thực sự đã trở thành điểm tựa giúp cho nhiều hộ gia đình thành viên câu lạc bộ có thu nhập ổn định nhờ sản xuất kinh doanh, cải thiện và nâng cao chất cuộc sống.

Tại 8 mảng hoạt động đã phát huy hiệu quả nhằm chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho NCT trong CLB. Trong đó, hoạt động chăm sóc sức khỏe và tăng thu nhập được đánh giá là những mảng hoạt động sôi nổi tác động trực tiếp đến đời sống sinh hoạt, cải thiện chất lượng cuộc sống của NCT.

Theo rà soát, trên 70% thành viên CLB có nhu cầu vay vốn được CLB cũng như Hội NCT cơ sở hỗ trợ làm các thủ tục vay vốn từ các nguồn quỹ. Từ đó đã góp phần mở rộng sản xuất kinh doanh, thí điểm phát triển các mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.

Thành viên CLB LTHTGN tổ dân phố Trần Quốc Toản, phường Vĩnh Phúc sôi nổi tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ và thể dục thể thao

Bà Trần Nguyên Hương - Trợ lý Dự án Quốc gia VIE085 chia sẻ: Với mục tiêu góp phần cải thiện cuộc sống của những người thiệt thòi, đặc biệt là người cao tuổi ở Việt Nam với các chỉ số cần đạt rất cụ thể. Qua đánh giá tại địa bàn tỉnh Phú Thọ, các CLB sau khi được thành lập và hoạt động ổn định và thực hiện tốt 8 mảng hoạt động.

Trọng tậm là các hoạt động chăm sóc sức khoẻ, tăng thu nhập, nâng cao đời sống tinh thần; tự giúp nhau và hỗ trợ cộng đồng; nâng cao nhận thức, kiến thức mọi mặt cho thành viên CLB..., góp phần tích cực thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò NCT.

Thời gian tới, Ban quản lý Dự án VIE085 tiếp tục huy động các nguồn lực, tập trung triển khai nhiều mô hình, hoạt động giúp NCT ở vùng sâu, vùng xa được nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống. Đồng thời được thụ hưởng các chế độ chính sách, giúp NCT được sống vui – sống khỏe – sống hạnh phúc mỗi ngày.

Đức Anh