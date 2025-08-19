Điển hình phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Xã Chí Đám có địa bàn rộng, giáp ranh với tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Lào Cai. Đây là điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội nhưng cũng tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự (ANTT). Các loại tội phạm thường lợi dụng địa bàn giáp ranh để hoạt động, từ đó ảnh hưởng không nhỏ đến công tác bảo đảm ANTT.

Công an xã Chí Đám phối hợp kiểm tra hoạt động hệ thống camera an ninh của Bệnh viện đa khoa Hùng Vương - đơn vị đứng chân trên địa bàn xã.

Xác định phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) có vai trò quan trọng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, tệ nạn xã hội, Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ xã (Ban Chỉ đạo) chỉ đạo lực lượng Công an tăng cường củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào. Công an xã triển khai đồng bộ các giải pháp vận động Nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội thông qua các tổ chức tự quản, từ đó tạo thế trận an ninh Nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở.

Với sự vào cuộc tích cực của lực lượng công an và sự đồng tình ủng hộ của người dân, đến nay, Công an xã Chí Đám đã củng cố, duy trì 39 Ban ANTT với 281 thành viên, 226 Tổ liên gia tự quản về ANTT ở khu dân cư với 5.489 thành viên và 13 Tổ nhà giáo tự quản, 9 Tổ người học tự quản về ANTT trong cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục.

Công an xã Chí Đám xây dựng kế hoạch, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền hướng dẫn các Ban ANTT xây dựng phương án, kế hoạch phòng, chống tội phạm, củng cố thế trận an ninh Nhân dân. Thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền về công tác phòng cháy chữa cháy và phương án vây bắt tội phạm nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết cho Nhân dân.

Hiện trên địa bàn xã, 39/39 khu dân cư đã bổ sung hoàn chỉnh quy ước về ANTT; trong 6 tháng đầu năm đã thực hiện được 202 lượt tuần tra, với 832 lượt người tham gia. Các tổ chức tự quản về ANTT cung cấp cho lực lượng công an 42 tin có giá trị liên quan đến ANTT, góp phần giúp lực lượng công an thực hiện hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh trấn áp tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

Để nhân rộng, lan tỏa các mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, theo hướng tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải ngay từ cơ sở, Công an xã Chí Đám đã duy trì, nhân rộng 6 mô hình tổ chức quần chúng tham gia đảm bảo ANTT hoạt động hiệu quả như: Mô hình “Phòng, chống tội phạm xâm hại tình dục trẻ em”; mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy”; mô hình “Vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ”, mô hình “Móc khóa an ninh”; mô hình “Bảo đảm ANTT vùng giáo ranh”. Trong đó “Camera an ninh” là một mô hình đã phát huy hiệu quả thiết thực giúp lực lượng công an nắm bắt tình chắc tình hình ANTT trên địa bàn.

Đại úy Lương Oanh Quốc- Phó trưởng Công an xã Chí Đám cho biết: Nhờ có hệ thống camera giám sát, khi có tình huống xảy ra trên địa bàn giúp lực lượng công an có thể xem lại rõ ràng, giải quyết ngay các vụ việc. Hoạt động về đêm của các loại tội phạm giảm rõ rệt, góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn xã.

Để phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ phát huy hiệu quả, huy động sức mạnh toàn dân trong bảo đảm ANTT ở cơ sở, công an xã thường xuyên phối hợp Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên vận động, tổ chức Nhân dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội; quản lý, giáo dục các loại đối tượng tại cộng đồng dân cư.

Trong 6 tháng đầu năm, Công an xã Chí Đám đã vận động thu hồi 11 vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; tiếp nhận, quản lý, giáo dục 23 trường hợp chấp hành án tù treo, 7 trường hợp cải tạo không giam giữ, 1 trường hợp hoãn chấp hành án; đồng thời quản lý, giúp đỡ 21 trường hợp chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng.

Với những thành tích, kết quả đạt được, Nhân dân và chính quyền xã Chí Đám được Bộ Công an tặng Bằng khen; Công an xã được UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2025.

Trung tá Vũ Hải Đăng- Trưởng Công an xã Chí Đám cho biết: Tiếp tục phát huy hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, thời gian tới, Công an xã Chí Đám tổng rà soát lại các mô hình tự quản bảo vệ ANTT ở cơ sở; loại bỏ các mô hình hoạt động không hiệu quả; xây dựng thêm các mô hình mới, phù hợp với yêu cầu công công tác bảo đảm ANTT hiện nay như mô hình toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ trên không gian mạng; mô hình khu dân cư không có người nghiện ma túy...

Với sự đồng tình, ủng hộ của Nhân dân, chắc chắn các mô hình mới sẽ phát huy hiệu quả, công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn tiếp tục được giữ vững.

Huy Thắng