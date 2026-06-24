Điện lực Lập Thạch hoán chuyển 23 máy biến áp, đảm bảo cấp điện mùa nắng nóng

Theo số liệu của Điện lực Lập Thạch, sản lượng điện thương phẩm tháng 5/2026 đạt 33,32 triệu kWh, tăng 12,49% so với cùng kỳ năm 2025 (29,62 triệu kWh) và tăng 0,82% so với tháng 4/2026 (33,05 triệu kWh). Trước tình hình phụ tải điện tăng cao trong mùa nắng nóng, đơn vị đã triển khai phương án hoán chuyển máy biến áp tại một số khu vực có nguy cơ quá tải nhằm nâng cao khả năng cung cấp điện an toàn, ổn định cho khách hàng.

Điện lực Lập Thạch triển khai hoán chuyển các máy biến áp trên địa bàn quản lý.

Theo đó, Điện lực Lập Thạch đã thực hiện hoán chuyển 23 máy biến áp trong tổng số 230 trạm biến áp do đơn vị quản lý. Quá trình thực hiện bảo đảm tuân thủ các quy trình kỹ thuật, quy định về an toàn lao động, đồng thời giảm thiểu thời gian mất điện, hạn chế ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất của người dân.

Việc thay thế, nâng công suất các máy biến áp đã góp phần giảm tải cho lưới điện, nâng cao chất lượng điện năng và đáp ứng nhu cầu sử dụng điện tăng cao trong mùa hè.

Thời gian tới, Điện lực Lập Thạch tiếp tục theo dõi sát tình hình mang tải của các trạm biến áp, kịp thời triển khai các giải pháp kỹ thuật phù hợp, bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục, phục vụ nhu cầu sinh hoạt, sản xuất và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Thu Hà