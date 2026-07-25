Điện lực Phú Thọ hỗ trợ hơn 41.000 khách hàng cài đặt ứng dụng EVN CSKH

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Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng và thúc đẩy chuyển đổi số, thời gian qua, Công ty Điện lực Phú Thọ đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn khách hàng cài đặt và sử dụng ứng dụng EVN CSKH.
Ứng dụng EVN CSKH giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận các dịch vụ điện trên nền tảng số như tra cứu hóa đơn, sản lượng điện, lịch tạm ngừng cấp điện, thanh toán tiền điện trực tuyến và thực hiện các yêu cầu về dịch vụ điện ngay trên điện thoại thông minh.
Tính đến ngày 25/7/2026, sau 25 ngày triển khai chương trình, Công ty Điện lực Phú Thọ đã cài đặt và liên kết tài khoản ứng dụng EVN CSKH cho 41.606 khách hàng trên tổng số 985.901 khách hàng đang sử dụng điện, đạt 4,22% kế hoạch phát triển khách hàng sử dụng ứng dụng.
Nhân viên Điện lực hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng EVN CSKH.
Tại các điểm giao dịch, khu dân cư, chợ, tổ dân phố và trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, công nhân viên ngành Điện chủ động giới thiệu các tiện ích của ứng dụng, trực tiếp hướng dẫn người dân tải, cài đặt và đăng nhập. Đối với khách hàng lớn tuổi hoặc chưa thành thạo sử dụng điện thoại thông minh, nhân viên điện lực kiên trì hướng dẫn từng thao tác.
Bên cạnh đó, các đơn vị điện lực trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền thông qua website, mạng xã hội, các nhóm Zalo cộng đồng, hệ thống truyền thanh cơ sở và phối hợp với chính quyền địa phương phổ biến lợi ích của ứng dụng EVN CSKH đến người dân.
Việc sử dụng ứng dụng EVN CSKH giúp khách hàng chủ động theo dõi tình hình sử dụng điện, thanh toán hóa đơn không dùng tiền mặt, gửi yêu cầu dịch vụ hoặc phản ánh các sự cố về điện nhanh chóng, góp phần tiết kiệm thời gian, nâng cao tính minh bạch và chất lượng phục vụ.
Thời gian tới, Công ty Điện lực Phú Thọ sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, hướng dẫn khách hàng sử dụng các dịch vụ điện trên môi trường số, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình chuyển đổi số của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Điện lực miền Bắc, hướng tới mục tiêu lấy khách hàng làm trung tâm, nâng cao chất lượng dịch vụ và xây dựng ngành Điện hiện đại, chuyên nghiệp.
Đào Trọng Tuyến
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