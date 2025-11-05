Điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh phù hợp với nhu cầu thực tế

Chiều 5/11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Mười, các đại biểu đã thảo luận tại Tổ về Dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi); dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi); dự án Luật Tiết kiệm, chống lãng phí.

Cân nhắc thoả đáng việc áp thuế đối với chuyển nhượng vàng miếng

Góp ý vào Dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), ĐB Nguyễn Thị Phú Hà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội (Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ) tại điểm b khoản 2 Điều 3 có sửa đổi nội dung thu nhập từ tiền lương, tiền công bao gồm tiền thù lao, các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền dưới mọi hình thức. Đại biểu băn khoăn việc quy định “không bằng tiền” thì sẽ tính toán như thế nào? Đề nghị đã tiền công, tiền lương thì chỉ bao gồm các khoản thù lao bằng tiền chứ không nên quy định “không bằng tiền dưới mọi hình thức”.

ĐBQH Nguyễn Thị Phú Hà phát biểu thảo luận

Liên quan đến việc dự thảo Luật bổ sung quy định thu nhập từ chuyển nhượng vàng miếng vào diện thu nhập chịu thuế, Đại biểu Hà đề nghị cân nhắc thoả đáng việc áp thuế đối với chuyển nhượng vàng miếng để tránh bất cập cho người dân có hoạt động chuyển nhượng vàng không vì mục đích đầu cơ, kinh doanh; việc đánh thuế vào khoản tiết kiệm từ vàng của người dân có thể không mang ý nghĩa nhân văn, xã hội và quản lý kinh tế.

Về Biểu thuế lũy tiến từng phần (Điều 9), tại dự thảo luật, Chính phủ đề xuất điều chỉnh biểu thuế lũy tiến từng phần với cá nhân theo hướng giảm 7 bậc xuống còn 5 bậc và nới rộng khoảng cách giữa các bậc. Theo đó, mức thuế thấp nhất là 5% áp dụng với thu nhập đến 10 triệu đồng một tháng. Mức cao nhất vẫn là 35% với thu nhập trên 100 triệu đồng mỗi tháng, thay vì mức trên 80 triệu như quy định hiện hành. Nhiều ý kiến băn khoăn về tính hợp lý trong phương án điều chỉnh các mức ngưỡng thu nhập và mức thuế suất tương ứng trong Biểu thuế vì một số khoản thu nhập tính thuế của dự thảo Luật tạo ra gánh nặng về thuế thu nhập cá nhân lớn hơn cho người nộp thuế trong khi đa phần các khoản thu nhập tính thuế khác đều tạo ra nghĩa vụ thuế thấp hơn so với Luật hiện hành. Điều này chưa bảo đảm công bằng cho người nộp thuế giữa các nhóm thu nhập.

Theo đại biểu Nguyễn Văn Mạnh, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, biên độ chênh lệch giữa các bậc vẫn rất lớn đề nghị tính toán cho phù hợp để có bậc trung gian giữa bậc 1 và bậc 2 sẽ phù hợp hơn. Thu nhập tính thuế khởi điểm 10 triệu đồng/tháng là quá thấp nên cần tăng mức khởi điểm nộp thuế từ 20 triệu đồng/tháng.

ĐBQH Nguyễn Văn Mạnh phát biểu thảo luận

Về mức thuế suất, đại biểu Nguyễn Thị Phú Hà đề nghị nếu giảm thì nên đưa mức xuống thấp hơn không nên để mức 35% hiện tại để có thêm nguồn lực thúc đẩy kinh tế. Ngoài ra, về mức tính thuế thu nhập cá nhân nên để mức thuế suất chứ không nên để mức cao như hiện tại. Đối với biểu thuế lũy tiến đề nghị phần thuế thu nhập tính thuế sẽ tính ngưỡng tăng tối thiểu bằng thu nhập bình quân đầu người năm 2024 so với thời điểm áp dụng luật cũ năm 2009.

Liên quan đến nội dung này, đại biểu Vũ Tuấn Anh, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội (Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ) đề nghị cần tính toán lại giữa các bậc bởi hiện nay mức 35% là vẫn cao, có thể giữ biểu thuế lũy tiến từng phần theo Luật hiện hành sẽ phù hợp hơn là việc rút xuống 5 bậc.

ĐBQH Vũ Tuấn Anh phát biểu thảo luận

Ngoài ra, về mức giảm trừ gia cảnh, đại biểu Vũ Tuấn Anh đề nghị mức giảm trừ gia cảnh cần quy định cụ thể mức giảm trừ gia cảnh trong dự thảo Luật, đồng thời giao Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh trong trường hợp cần thiết, phù hợp với nhu cầu thực tế như cách thể hiện của Luật Thuế thu nhập cá nhân hiện hành. Vừa qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết về mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân. Theo đó, mức giảm trừ đối với người nộp thuế là 15,5 triệu đồng/tháng (186 triệu đồng/năm). Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 6,2 triệu đồng/tháng, áp dụng từ kỳ tính thuế 2026. Đại biểu cho rằng, nếu thấy mức này phù hợp thì đưa lên mức này vào, tuy nhiên nếu điều chỉnh được theo mức tăng lương cơ sở thì phù hợp hơn.

Đồng thời, đại biểu Nguyễn Văn Mạnh cũng đề nghị cần nâng cao hơn mức giảm trừ cho người phải nộp thuế, từ đó sẽ tăng mức giảm trừ cho người phụ thuộc. Nhiều cử tri cũng đề xuất cần sự phân biệt mức giảm trừ đối với người có thu nhập vùng đô thị khác với vùng khó khăn, dân tộc miền núi để phù hợp với mức sinh hoạt khác nơi.

Áp dụng chế độ bổ sung thu nhập cho cán bộ thuế tương tự như cán bộ làm công tác xây dựng pháp luật

Cho ý kiến vào dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi) về bổ sung quy định bố trí kinh phí cho Cơ quan quản lý thuế để bổ sung thu nhập cho công chức, người lao động (khoản 5 Điều 9), đại biểu Nguyễn Thị Phú Hà nêu quan điểm, dự thảo Luật bổ sung quy định Cơ quan thuế khi tổ chức thực hiện thu ngân sách vượt dự toán Quốc hội giao thì được bố trí kinh phí để bổ sung thu nhập cho cán bộ không quá 1 lần quỹ lương là cần thiết. Tuy nhiên không nên trích từ nguồn tăng thu vì dự toán thu ngân sách là không sát. Do vậy, chỉ nên áp dụng chế độ bổ sung thu nhập cho cán bộ thuế, tương tự như cán bộ Thanh tra, cán bộ làm công tác xây dựng pháp luật, cán bộ tại các địa phương có cơ chế đặc thù chứ không nên thực hiện trích từ số tăng thu.

Ngoài ra, việc đưa nội dung này vào Luật hiện chưa có cơ sở chính trị cần thiết do các Nghị quyết của Đảng, của Quốc hội đã quy định rõ việc bãi bỏ các khoản chi ngoài lương của cán bộ, công chức, viên chức có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước,... Hồ sơ Dự án Luật Chính phủ trình Quốc hội chưa có ý kiến của cấp có thẩm quyền về nội dung này. Do đó, đề nghị Chính phủ nghiêm túc thực hiện ý kiến kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc xin ý kiến cấp có thẩm quyền trước khi trình Quốc hội. Trong trường hợp đã có đầy đủ các căn cứ chính trị cần thiết, cần quy định cụ thể trong Luật về chế độ bổ sung thu nhập cho cán bộ thuế một cách phù hợp, cân đối với chế độ chính sách đang được áp dụng với các cơ quan khác.

Toàn cảnh họp Tổ

Về khai bổ sung hồ sơ khai thuế (khoản 5 Điều 12), dự thảo Luật quy định người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai, sót thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế đối với cả trường hợp “Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp còn sai sót liên quan đến thời kỳ, phạm vi đã thanh tra, kiểm tra...”. Theo đại biểu Nguyễn Thị Phú Hà, Luật số 56/2024/QH15 đã sửa quy định nêu trên theo hướng không cho phép người nộp thuế được khai bổ sung khi cơ quan có thẩm quyền đã công bố quyết định thanh tra, kiểm tra về thuế. Dự thảo Luật lần này lại được bổ sung trở lại nội dung quy định này; điều này sẽ làm giảm tính dứt khoát và hiệu lực của công tác, thanh tra, kiểm tra thuế bởi vì sau khi có kết luận thanh tra, hồ sơ thuế đã được xác lập giá trị pháp lý. Đại biểu đề nghị không bổ sung nội dung quy định cho phép người nộp thuế được khai bổ sung sau khi đã thực hiện thanh tra, kiểm tra như quy định tại điểm d khoản 5 Điều 12 của dự thảo Luật.

Bên cạnh đó, đại biểu Nguyễn Văn Mạnh cũng đề nghị ngoài quy định về những hành vi bị cấm đối người nộp thuế, dự thảo Luật cần quy định thêm về trách nhiệm với cán bộ thuế, cơ quan quản lý thuế khi để xảy ra các vụ việc sai phạm liên quan đến chức năng, nhiệm vụ.

Đồng thời, đại biểu Nguyễn Văn Mạnh cũng đề nghị, trong dự án Luật Tiết kiệm, chống lãng phí cần bổ sung quy định về hành vi cấm gây lãng phí đến tài sản của Nhân dân.

Bùi Hiển

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh