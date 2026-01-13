Điều gì xảy ra với cơ thể khi ăn 1 đến 2 quả trứng vào bữa sáng trong 30 ngày?

Việc bổ sung trứng vào bữa sáng không chỉ giúp cơ thể nạp đủ dưỡng chất thiết yếu mà còn tối ưu hóa cảm giác no, giảm thiểu các bữa ăn phụ không cần thiết - một giải pháp thiết thực cho chế độ ăn uống lành mạnh và cân bằng.

Bữa sáng là nguồn năng lượng đầu tiên mà cơ thể bạn nhận được mỗi ngày. Bắt đầu ngày mới với trứng, loại thực phẩm giàu vitamin, khoáng chất và protein sẽ cung cấp cho cơ thể nguồn dinh dưỡng cần thiết để bắt đầu một ngày mới. Ăn nhiều trứng cũng có thể giúp ngăn ngừa tình trạng thiếu hụt protein và các chất dinh dưỡng khác.

1. Giá trị dinh dưỡng của trứng

Theo dữ liệu từ Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), một quả trứng cỡ trung bình chứa các chất dinh dưỡng sau:

Lượng calo: 71,5

Chất béo: 4,76 gam (g), tương đương 6,1% giá trị dinh dưỡng hằng ngày (DV)

Natri: 71 miligam (mg), hoặc 3,1% DV.

Carbohydrate: 0,36 g, hoặc 0,1% DV

Chất xơ: 0 g

Đường bổ sung: 0 g

Protein: 6,3 g, tương đương 12,6% DV.

2. Ăn trứng mỗi ngày ảnh hưởng đến sự thèm ăn và năng lượng như thế nào?

Nhiều người trong chúng ta, đặc biệt là dân văn phòng, thường bắt đầu ngày mới một cách vội vã và bỏ qua bữa sáng - bữa ăn quan trọng nhất để kích hoạt năng lượng. Để kiểm chứng giá trị dinh dưỡng của thực phẩm quen thuộc này, một thử nghiệm nhỏ đã được thực hiện: Ăn 1-2 quả trứng mỗi sáng liên tục trong vòng một tháng. Kết quả cho thấy, sự thay đổi không chỉ nằm ở sức khỏe thể chất mà còn ở thói quen sinh hoạt hàng ngày.

Trong suốt 30 ngày, việc ăn sáng được duy trì đều đặn trong khoảng từ 8 - 9 giờ sáng (1-2 giờ sau khi thức dậy). Cách chế biến cũng được thay đổi linh hoạt để không gây nhàm chán. Ngoài trứng luộc, có thể làm món trứng bác cùng dầu ô liu và rau bina, khi thì kẹp với bánh mì lúa mì nguyên cám, hoặc đơn giản là trứng chiên với một chút tiêu và muối.

Trứng chứa nguồn đạm dồi dào, giúp cơ thể tiêu hóa chậm hơn so với các món nhiều tinh bột như mì hay bánh mì trắng. Việc ăn trứng mỗi sáng mang lại những thay đổi tích cực cho cơ thể, đặc biệt là trong việc kiểm soát cơn đói và duy trì sự tỉnh táo. Chính vì vậy, bạn sẽ thấy bụng dạ êm và no lâu hơn, không còn bị những cơn đói cồn cào làm phân tâm trong suốt buổi làm việc.

Trứng là một loại thực phẩm gần như hoàn hảo, chứa nhiều chất dinh dưỡng mà cơ thể cần.

Khi cơ thể đã no nhờ lượng đạm và chất béo lành mạnh, lượng đường trong máu sẽ duy trì ở mức ổn định. Điều này giúp bạn dễ dàng vượt qua cơn thèm trà sữa, bánh ngọt hay các loại đồ ăn vặt thường gặp vào giữa buổi sáng hoặc đầu giờ chiều.

Ăn trứng cũng cung cấp nguồn năng lượng bền bỉ, giúp bạn tỉnh táo và tập trung tốt hơn cho các hoạt động đầu ngày mà không gây cảm giác buồn ngủ ngay sau khi ăn. Thậm chí, nhiều người còn nhận thấy mình có thói quen uống nhiều nước hơn trong bữa ăn khi duy trì thực đơn này.

Việc tự chuẩn bị món trứng tại nhà còn giúp bạn làm chủ hoàn toàn dinh dưỡng. Bạn có thể chủ động cắt giảm lượng muối để bảo vệ tim mạch, ưu tiên dùng dầu ô liu và bổ sung thêm chất xơ từ rau xanh, điều mà các bữa sáng mua sẵn bên ngoài thường thiếu hụt.

Tuy nhiên, cần hiểu rằng năng lượng từ bữa sáng không thể kéo dài vô tận. Sau một ngày làm việc căng thẳng tại văn phòng, việc cảm thấy mệt mỏi sau 5 giờ chiều là phản ứng tự nhiên của cơ thể khi đã tiêu hao hết năng lượng, dù bữa sáng của bạn có chất lượng đến đâu.

3. Những điều cần lưu ý khi ăn trứng hằng ngày

Dù trứng mang lại nhiều lợi ích nhưng bạn cũng cần chú ý một số vấn đề để đảm bảo sức khỏe:

- Nếu bạn có cơ địa dị ứng, cần hết sức cẩn thận. Dị ứng trứng khá phổ biến ở trẻ em, và dù phần lớn sẽ tự khỏi khi lớn lên, nhưng những người vẫn còn dị ứng thì nên tránh tuyệt đối trứng cũng như các món ăn có chứa trứng.

- Để đảm bảo an toàn, nên luôn nấu chín kỹ trứng. Việc ăn trứng sống hoặc chưa chín kỹ dễ dẫn đến nguy cơ nhiễm khuẩn, gây ra các vấn đề nghiêm trọng cho hệ tiêu hóa như đau bụng hoặc tiêu chảy.

Hiện nay, các tổ chức y tế và dinh dưỡng như Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ hiện đã gỡ bỏ giới hạn cụ thể về số lượng trứng hàng ngày. Nếu gia đình bạn có tiền sử về mỡ máu, việc ăn quá 1-2 quả trứng mỗi ngày có thể làm tăng lượng cholesterol. Để an toàn hơn, bạn nên kết hợp trứng với các loại thực phẩm lành mạnh như ngũ cốc và các loại hạt.

Có một số nghiên cứu chỉ ra rằng chính các loại chất béo không tốt trong chế độ ăn hàng ngày mới là nguyên nhân chính gây tăng mỡ máu, chứ không hẳn chỉ do lượng cholesterol có trong trứng. Điều quan trọng là bạn cần duy trì một chế độ ăn tổng thể cân bằng, ít chất béo xấu để tận dụng tối đa dinh dưỡng từ trứng.

Một giải pháp tốt để vừa nhận được dinh dưỡng vừa đảm bảo an toàn là bạn có thể chỉ chọn ăn lòng trắng trứng. Thay đổi nhỏ này giúp bạn tận dụng được các chất bổ dưỡng của trứng mà không phải lo lắng về những rủi ro cho sức khỏe.

Theo TS.BS Trương Hồng Sơn - Viện trưởng Viện Y học ứng dụng Việt Nam: Với người muốn giảm cân, có thể ăn bữa sáng hàng ngày với trứng, lượng calo vẫn quan trọng khi bạn đang cố gắng giảm cân. Ăn trứng vào bữa sáng giúp giảm khoảng 270 - 470 calo nạp vào trong bữa trưa và bữa tối. Trứng có chỉ số no cao hơn 50% so với bánh mì trắng hoặc ngũ cốc ăn sáng.

