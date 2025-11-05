Phú Thọ 24h
Đình chỉ lưu hành và thu hồi sản phẩm Dầu gội phủ bạc Natural Black Hair Colorant

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành văn bản số 3883/QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc đối với sản phẩm Dầu gội phủ bạc Natural Black Hair Colorant.

Sản phẩm Dầu gội phủ bạc Natural Black Hair Colorant (Nhãn hàng Vinamake) được xác định là hàng giả

Sản phẩm Dầu gội phủ bạc Natural Black Hair Colorant (Nhãn hàng Vinamake) do Công ty cổ phần Vinamake có địa chỉ tại Tổ 8, đường Lê Thánh Tông, phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường và sản xuất. Viện khoa học hình sự - Bộ Công an xác định mẫu sản phẩm dầu gội này không phát hiện một số chất như trong thành phần công bố và trên nhãn, bao bì sản phẩm. Kết quả này là căn cứ để Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Phú Thọ kết luận đây là “hàng giả” theo quy định tại điểm b khoản 7 Điều 3 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ.

Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố tăng cường công tác truyền thông, thông tin tới các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm và tuyên truyền cho người dân trên địa bàn để không kinh doanh, sử dụng sản phẩm Dầu gội phủ bạc Natural Black Hair Colorant (Nhãn hàng: Vinamake) vi phạm; trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm và báo cáo kịp thời với cơ quan chức năng khi phát hiện sản phẩm nêu trên.

Sở Y tế tỉnh Phú Thọ tiến hành thu hồi sản phẩm vi phạm nêu trên, kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này; xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành. Chỉ đạo Trung tâm kiểm nghiệm tăng cường lấy mẫu, kiểm tra chất lượng sản phẩm mỹ phẩm lưu hành trên địa bàn; thiết lập đường dây nóng, tiếp nhận các thông tin về mỹ phẩm giả, mỹ phẩm nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ trên địa bàn để kịp thời phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, xử lý.

Công ty cổ phần Vinamake thực hiện gửi thông báo thu hồi tới các cơ sở phân phối, sử dụng sản phẩm Dầu gội phủ bạc Natural Black Hair Colorant (Nhãn hàng: Vinamake); Tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh và tiến hành thu hồi toàn bộ sản phẩm vi phạm.

