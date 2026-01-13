Đoàn công tác của Ban Chính sách, chiến lược Trung ương khảo sát tại Công ty Honda Việt Nam và Tập đoàn CNCTech

Ngày 13/1, Đoàn công tác Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng đề án “các giải pháp chiến lược thúc đẩy tăng trưởng kinh tế “2 con số” trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam gắn với tổng kết Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 1/11/2016 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII” do đồng chí Nguyễn Đức Hiển - Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương làm Trưởng đoàn đã khảo sát tại Công ty Honda Việt Nam và Tập đoàn CNCTech.

Cùng dự khảo sát có đồng chí Phùng Thị Kim Nga - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Đoàn công tác Ban Chính sách, chiến lược Trung ương nghe đại diện Công ty Honda Việt Nam giới thiệu quá trình hình thành và phát triển.

Honda Việt Nam có mặt tại tỉnh Vĩnh Phúc cũ từ năm 1996. Sau 30 năm hình thành và phát triển, Công ty có 3 nhà máy sản xuất, với công suất trên 2,7 triệu xe/năm. Nổi bật như, Công ty đã khánh thành nhà máy thứ 2 vào năm 2008 và ra mắt mẫu xe ga đầu tiên; tháng 9/2011 xuất xưởng chiếc xe thứ 10 triệu; tháng 11/2014 khánh thành nhà máy sản xuất thứ 3 tại tỉnh Hà Nam cũ; tháng 9/2016 xuất xưởng chiếc xe thứ 20 triệu; tháng 3/2025 ra mắt mẫu xe gắn máy điện đầu tiên; tháng 6/2025 xuất xưởng chiếc xe máy thứ 40 triệu, với tỷ lệ nội địa hóa xe máy đạt 97%, ô tô khoảng 26%.

Hiện Công ty có 8 dòng xe, chiếm khoảng 83% thị phần xe máy và 9% thị phần ô tô Việt Nam; tỷ lệ xuất khẩu khoảng 25%. Công ty không chỉ đóng góp chủ lực cho thu ngân sách của tỉnh mà còn giải quyết việc làm cho hơn 10.000 người... Năm 2025, Công ty nộp ngân sách Nhà nước cho tỉnh Phú Thọ hơn 11.880 tỷ đồng.

Đồng chí Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Đức Hiển phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga phát biểu tại buổi làm việc với Công ty Honda Việt Nam.

Đặc biệt, hướng mạnh đến sản xuất dòng xe hybird, ngay đầu năm 2026, Công ty tiến hành lắp ráp mẫu xe Honda CR-Ve:HEV, đánh dấu bước chuyển chiến lược sang điện khí hóa, đáp ứng nhu cầu thị trường, mục tiêu Net zero, đón đầu các ưu đãi thuế, đưa Việt Nam thành trung tâm sản xuất xe hybird.

Đoàn công tác nghe lãnh đạo Tập đoàn CNCTech giới thiệu mô hình Dự án Khu công nghiệp Nam Bình Xuyên.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn CNCTech trình bày với lãnh đạo tỉnh Phú Thọ và Đoàn công tác Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương về định hướng quy hoạch, thiết kế và triển khai Khu Công nghệ cao Yên Lạc.

Báo cáo tại buổi làm việc với Đoàn công tác, Phó Chủ tịch điều hành Tập đoàn, kiêm Tổng Giám đốc CNCTech Nguyễn Trung Kiên cho biết, CNCTech là một trong các doanh nghiệp hàng đầu của tỉnh Phú Thọ về sản xuất và dịch vụ hạ tầng công nghiệp - logistics theo mô hình tập đoàn đa lĩnh vực, với 4 trụ cột chính: Công nghệ sản xuất, dịch vụ hạ tầng công nghiệp, dịch vụ logistics và đầu tư công nghiệp.

Với tầm nhìn dài hạn là “Kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp xanh, thông minh, bền vững”, 17 năm qua, Tập đoàn không ngừng phát triển, với mức tăng trưởng cao qua từng năm và là đối tác tin cậy của nhiều tập đoàn lớn trong và ngoài nước. Nhiều năm liền, CNCTech nằm trong Top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam, Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh và lợi nhuận tốt nhất Việt Nam, Top 10 thương hiệu mạnh - tăng trưởng xanh Việt Nam.

Riêng năm 2025, Tập đoàn đạt doanh thu hơn 2.200 tỷ đồng, tăng 35% so với năm 2024, nộp ngân sách Nhà nước trên 116 tỷ đồng, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho hơn 2.000 lao động.

Bà Sayaka Arai - Tổng Giám đốc Công ty Honda Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc với đoàn khảo sát.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Công ty Honda Việt Nam đề nghị Chính phủ có định hướng và chính sách đồng bộ về chuyển đổi xanh trong lĩnh vực giao thông; hỗ trợ sản xuất, sử dụng xe thân thiện môi trường; hỗ trợ nguồn đất cho xây dựng các trạm sạc công cộng; có lộ trình chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện.

Chủ tịch HĐTQ Tập đoàn CNCTech Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại buổi làm việc.

Lãnh đạo Tập đoàn CNCTech đề nghị Chính phủ tiếp tục quan tâm, có chính sách cụ thể, đồng bộ và dài hạn để phát triển công nghiệp hỗ trợ trong nước và coi đây là một trong những trụ cột chiến lược phát triển như các ngành công nghệ cao; có chính sách ưu đãi để thu hút, phát triển nguồn nhân lực cho ngành cơ khí chế tạo và công nghiệp phụ trợ.

Cùng với đó, xây dựng bộ tiêu chuẩn quốc gia về khu công nghiệp xanh, thông minh, phát triển bền vững; có cơ chế ưu đãi, khuyến khích nhà đầu tư phát triển Khu công nghiệp, đưa tỉnh Phú Thọ vào quy hoạch trở thành trung tâm logistics, trung chuyển hàng hóa đa phương thức của khu vực phía Bắc...

Đánh giá cao kết quả hoạt động và những đóng góp của Công ty Honda Việt Nam và Tập đoàn CNCTech đối với sự phát triển kinh tế của tỉnh Phú Thọ nói riêng, Việt Nam nói chung, các thành viên đoàn khảo sát đề nghị Công ty Honda Việt Nam cần nghiên cứu, có quy hoạch cụ thể việc xây dựng các trạm sạc; định hướng quản lý phát thải và sản xuất xe xăng trong thời gian tới; tiêu chuẩn sản xuất xe xuất bán nội địa và xe xuất khẩu; xu hướng, định hướng sử dụng công nghệ tự động hóa trong quy trình sản xuất, việc chuyển đổi xanh trong sản xuất; việc liên kết, nguồn cung nguyên liệu sản xuất với các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ; hệ thống các quy chuẩn, tiêu chuẩn, việc chia sẻ hạ tầng trạm sạc dùng chung...

Đối với Tập đoàn CNCTech cần có cơ chế để thu hút đào tạo nguồn lao động; có những giải pháp cụ thể trong thu hút các doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ số, công nghiệp xanh; định hướng của doanh nghiệp trong thu hút các ngành công nghiệp theo hướng tự động hóa...

Phát biểu tại buổi khảo sát, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Đức Hiển khẳng định: Honda Việt Nam và CNCTech là 2 trong số những doanh nghiệp hình mẫu của Việt Nam. Đồng chí ghi nhận các kiến nghị, đề xuất của các doanh nghiệp, nhất là định hướng chuyển đổi sang sản xuất xe hybird của Honda Việt Nam và định hướng phát triển khu công nghiệp xanh kiểu mẫu, thu hút đầu tư, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của CNCTech, góp phần cùng Chính phủ Việt Nam hiện thực hóa mục tiêu Net zero.

Đồng chí Nguyễn Đức Hiển đề nghị các công ty tiếp tục có những định hướng dài hạn gắn với các yêu cầu về chuyển đổi xanh của Việt Nam. Tiếp tục làm tốt công tác an sinh xã hội, quan tâm nhiều hơn nữa đến nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân, lao động và có những tầm nhìn xa hơn để phát triển đột phá, đóng góp ngày càng cao cho sự phát triển của tỉnh Phú Thọ và đất nước.

Thuý Hường