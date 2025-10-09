Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri chuyên đề và lấy ý kiến vào một số dự án luật

Chiều 9/10, Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề và lấy ý kiến đóng góp vào một số dự án luật sẽ được xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Đồng chí Đặng Bích Ngọc - TUV, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đại biểu Quốc hội tỉnh; đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh; Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh và một số sở, ban, ngành; lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khu vực 4, một số ngân hàng thương mại cổ phần, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam và các công ty kinh doanh bảo hiểm trên địa bàn tỉnh.

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Bích Ngọc phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh thông báo nội dung Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Dự kiến kỳ họp khai mạc ngày 20/10, bế mạc ngày 12/12/2025 và sẽ xem xét, thông qua 42 luật, 3 nghị quyết; xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.

Tổng Giám đốc Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam Đặng Duy Cường trình bày những nội dung cơ bản của dự án Luật Bảo hiểm tiền gửi (sửa đổi).

Theo gợi ý của đồng chí chủ trì hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, tham gia ý kiến về sự cần thiết ban hành luật; sự phù hợp của dự án luật với chủ trương, đường lối của Đảng; tính hợp hiến, tính hợp pháp và tính thống nhất của dự án luật với hệ thống pháp luật; tính tương thích với điều ước quốc tế có liên quan; sự cần thiết, tính hợp lý của thủ tục hành chính; việc phân quyền, phân cấp; việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ... đối với các dự thảo luật: Luật Bảo hiểm tiền gửi (sửa đổi); Luật Tiết kiệm, chống lãng phí; Luật Đầu tư (sửa đổi); Luật Giá (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm.

Ủy viên Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Nguyễn Thành Nam phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Đối với các dự án luật: Luật Bảo hiểm tiền gửi (BHTG); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, các đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung chức năng, nhiệm vụ của tổ chức BHTG, thẩm quyền quyết định và cơ chế phí BHTG, hạn mức trả tiền bảo hiểm và thời điểm phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm; mô hình tổ chức cũng như quản lý quỹ nghiệp vụ của tổ chức BHTG. Bên cạnh đó là bổ sung chức năng, nhiệm vụ về doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam; đại lý bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, dịch vụ phụ trợ bảo hiểm và quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh bảo hiểm...

Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khu vực 4 Hoàng Duy Chinh phát biểu tham vấn tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Bích Ngọc ghi nhận những ý kiến tham vấn của các đại biểu; giao Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổng hợp để Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp tục nghiên cứu, tổng hợp trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến.

Hoàng Nga