Đoàn đại biểu tỉnh Phú Thọ đóng góp nhiều ý kiến vào các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng

Trong chương trình làm việc chiều 20/1, Đoàn đại biểu tỉnh Phú Thọ thảo luận tại Đoàn về các Văn kiện quan trọng trình Đại hội. Đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu tỉnh Phú Thọ chủ trì phiên thảo luận.

Đoàn đại biểu tỉnh Phú Thọ thống nhất cao với các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng. Các ý kiến đều cho rằng, Đại hội lần này có nhiều điểm mới so với các Đại hội trước, từ xây dựng Văn kiện, cách thể hiện đến việc tổ chức thực hiện ngay trước thềm tổ chức Đại hội.

Điểm đổi mới quan trọng của Đại hội XIV là tích hợp 3 báo cáo lớn: Báo cáo chính trị, Báo cáo kinh tế - xã hội, Báo cáo công tác xây dựng Đảng thành Báo cáo chính trị - báo cáo trung tâm trình Đại hội thống nhất, đồng bộ theo một trục xuyên suốt; đi kèm chương trình hành động cụ thể, xác định rõ nhiệm vụ, nguồn lực, lộ trình và trách nhiệm thực hiện. Cách làm này thể hiện sự liền mạch giữa thể chế, kinh tế và con người; thể hiện tinh thần ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu, dễ làm và nâng cao tính hành động của toàn bộ hệ thống.

Các văn kiện về cơ bản đã được chuẩn bị công phu, đánh giá đầy đủ, sát đúng trên từng lĩnh vực; bố cục hợp lý, khoa học. Nội dung văn kiện có nhiều điểm mới về tư duy phát triển, trong đó tập trung đột phá thể chế, nhằm thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững. Văn kiện bao quát nhiều nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường...; phản ánh ý chí, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân, nhất là hệ thống quan điểm chỉ đạo đúng đắn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là kim chỉ nam để xác định các mục tiêu, chỉ tiêu, cùng các giải pháp thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2030 và những năm tiếp theo; góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược của cách mạng trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Góp ý về chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và văn hóa, một số ý kiến đề nghị bổ sung nội dung bảo vệ môi trường cùng với phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm trong quan điểm thứ hai, về mối quan hệ mật thiết giữa phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường đối với phát triển bền vững đất nước. Bởi đây là vấn đề mang tính chiến lược, lâu dài, bảo đảm môi trường chính là tiền đề của phát triển bền vững. Cùng với đó, cần xác định rõ các mô hình tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn và vai trò của nông nghiệp sinh thái trong giai đoạn tới. Nêu bật hơn vai trò của các thành phần kinh tế trong nước, trong đó có kinh tế tập thể, hợp tác xã nông nghiệp. Phát triển nguồn nhân lực nông thôn, đào tạo nông dân trẻ gắn với chuyển đổi số trong nông nghiệp.

Trong lĩnh vực văn hóa, Đoàn đại biểu tỉnh kiến nghị cần xây dựng hệ giá trị chuẩn mực của con người Việt Nam hiện đại, siết chặt quản lý mạng xã hội để giữ gìn thuần phong mỹ tục. Đặc biệt, các đại biểu đề xuất Trung ương cần có cơ chế đặc thù, kiến tạo thể chế vượt trội để thu hút nguồn lực xã hội cho các “siêu dự án” hạ tầng và đẩy mạnh phân cấp phân quyền theo phương châm “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”.

Về công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng, Đoàn đại biểu tỉnh đề xuất cần ứng dụng mạnh mẽ công nghệ như trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn trong giám sát cán bộ, kê khai tài sản để kiểm soát quyền lực hiệu quả hơn. Về việc thi hành Điều lệ Đảng, cần sớm hệ thống hóa, “tích hợp hóa” các quy định để tránh chồng chéo, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý hồ sơ đảng viên. Không nên giao chỉ tiêu phát triển đảng viên cho các chi bộ khu dân cư để tránh chạy theo số lượng, đồng thời cải thiện chế độ tiền lương và đãi ngộ để tạo động lực cho đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở.

Đối với việc tổng kết lý luận và thực tiễn về 40 năm đổi mới, các đại biểu đề nghị bổ sung sâu hơn các bài học kinh nghiệm về ứng phó với an ninh phi truyền thống, biến đổi khí hậu và đại dịch Covid-19, Báo cáo cần có thêm các số liệu minh chứng cụ thể về thành tựu kinh tế - xã hội để tăng tính thuyết phục; cần dự báo và có giải pháp sớm cho thách thức về già hóa dân số và sự chênh lệch giàu nghèo giữa các vùng miền, nhằm đảm bảo mọi tầng lớp Nhân dân đều được thụ hưởng thành quả của công cuộc đổi mới trong giai đoạn tới. Tinh thần là phải tiếp tục đổi mới tư duy, quyết liệt trong hành động thực hiện các mục tiêu đề ra.

Đinh Vũ