Đoàn ĐBQH tỉnh khảo sát, tiếp xúc cử tri tại các xã Cao Phong và Mường Thàng

Ngày 24/9, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh đã có buổi khảo sát việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và tiếp xúc cử tri tại xã Cao Phong và xã Mường Thàng. Đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo buổi làm việc.

Đồng chí Đặng Bích Ngọc - TUV, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm Trưởng đoàn công tác. Tham gia đoàn có lãnh đạo các sở: Tài chính, Nội vụ, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường.

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Cẩm Phương phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi khảo sát, đồng chí Đặng Bích Ngọc đã thông tin tới cử tri về dự kiến nội dung Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, khai mạc ngày 20/11/2025. Kỳ họp sẽ xem xét, quyết định 45 dự án luật, nghị quyết thuộc lĩnh vực lập pháp; 13 nhóm vấn đề về kinh tế - xã hội, ngân sách, giám sát và các nội dung quan trọng khác.

Đồng chí Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Bích Ngọc phát biểu kết luận buổi làm việc

Tại buổi làm việc, lãnh đạo 2 xã Cao Phong và Mường Thàng đã báo cáo tình hình triển khai sắp xếp đơn vị hành chính. Sau sắp xếp, xã Cao Phong có diện tích 77,64km2, trên 20 nghìn dân, 31 khu dân cư. Bộ máy chính quyền đã cơ bản ổn định, từ 1/7 đến nay tiếp nhận và giải quyết hơn 1.600 hồ sơ hành chính. Tuy nhiên, vẫn còn khó khăn về quy định phân cấp, phân quyền; hạ tầng, công nghệ thông tin thiếu đồng bộ; nhiều hồ sơ đất đai ách tắc do chưa có bản đồ địa chính chuẩn...

Đại diện lãnh đạo xã Cao Phong báo cáo tình hình triển khai sau sắp xếp đơn vị hành chính

Xã Mường Thàng có diện tích trên 91km2, gần 20 nghìn dân với 37 khu dân cư. Sau sáp nhập, xã đã sớm ổn định, thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết thủ tục hành chính. Song, vẫn còn tồn tại về phần mềm liên thông chưa ổn định; hạ tầng giao thông, thủy lợi xuống cấp; chưa có hướng dẫn cụ thể về vị trí việc làm...

Lãnh đạo xã Mường Thàng phát biểu ý kiến

Hai xã kiến nghị sớm ban hành quy định rõ về phân cấp, phân quyền; quan tâm đầu tư hạ tầng thiết yếu, đặc biệt là giao thông, thủy lợi, nước sạch sinh hoạt...

Cử tri Cao Phong và Mường Thàng cũng đề xuất nhiều vấn đề dân sinh như: Hỗ trợ kịp thời người chăn nuôi có lợn bị dịch tả châu Phi; đầu tư hệ thống chiếu sáng trên quốc lộ 6, đoạn qua xóm Bằng (Mường Thàng); nâng cấp điện sinh hoạt nông thôn; bổ sung công trình nước sạch; xây mới, mở rộng nhà văn hóa khu dân cư; sửa chữa đường liên xã, liên xóm xuống cấp.

Cử tri xã Cao Phong nêu ý kiến, kiến nghị tại buổi tiếp xúc

Tại buổi khảo sát, tiếp xúc, nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được lãnh đạo các sở, ngành tiếp thu, phân tích, làm rõ; đồng thời đưa ra hướng giải quyết trước mắt và giải pháp lâu dài, nhằm hỗ trợ chính quyền cấp xã vận hành thuận lợi, hiệu quả, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ trao đổi, làm rõ một số vấn đề tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Cẩm Phương cho biết, những kiến nghị, đề xuất của hai xã cũng là khó khăn chung của các địa phương trong tỉnh hiện nay. Đối với những nội dung thuộc thẩm quyền, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã tiếp thu, giải đáp, đồng thời sẽ tiếp tục giám sát, đồng hành cùng cơ sở tháo gỡ khó khăn.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Bích Ngọc ghi nhận những nỗ lực, kết quả bước đầu của các xã sau sắp xếp đơn vị hành chính; đồng thời chia sẻ với những khó khăn, vướng mắc mà địa phương đang gặp phải. Đồng chí khẳng định: Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri; đối với những nội dung vượt thẩm quyền, Đoàn sẽ tổng hợp, trình Quốc hội xem xét, giải quyết. Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ luôn là cầu nối tin cậy giữa Nhân dân với Quốc hội, đồng hành cùng các địa phương và cử tri trong quá trình tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Nguyễn Yến