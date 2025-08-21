Đoàn ĐBQH tỉnh khảo sát việc thực hiện các nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính tại xã Tam Đảo

Ngày 21/8, đoàn công tác Đoàn ĐBQH tỉnh do đồng chí Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn đã khảo sát việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã trên địa bàn xã Tam Đảo.

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy: Nguyễn Trung Kiên - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Đinh Công Thực - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, Bùi Đình Thi - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; các đồng chí TUV, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh: Nguyễn Văn Mạnh, Đặng Thị Bích Ngọc, Nguyễn Thành Nam; lãnh đạo các xã Tam Đảo, Tam Dương, Đại Đình, Đạo Trù, Tam Dương Bắc.

Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bùi Minh Châu phát biểu tại buổi làm việc.

Xã Tam Đảo được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 đơn vị hành chính: thị trấn Tam Đảo, thị trấn Hợp Châu, xã Hồ Sơn và xã Minh Quang với tổng diện tích trên 7.918ha, dân số trên 34,7 nghìn người (32,7% là đồng bào dân tộc thiểu số) tại 43 thôn. Sau sáp nhập, xã Tam Đảo có không gian phát triển mới thuận lợi cho phát triển du lịch nghỉ dưỡng, tâm linh và sinh thái; quỹ đất nông nghiệp thuân lợi phát triển nông nghiệp hữu cơ, cây dược liệu, rau an toàn và các mô hình nông nghiệp công nghệ cao.

Chủ tịch UBND xã Tam Đảo Trần Anh Tú báo cáo một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động.

Thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, xã Tam Đảo đã thành lập các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND xã; tiếp nhận và phân công cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, bảo đảm hoạt động thông suốt, hiệu quả, không bị gián đoạn từ ngày 1/7.

Bí thư Đảng ủy xã Đạo Trù Trần Phú Phương phát biểu tại buổi làm việc.

Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã đã công khai đầy đủ, kịp thời các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết. Đặc biệt đã chủ động tạo lập 21 mã quét QR đối với các thủ tục hành chính thường xuyên phát sinh trong ngày để cá nhân, tổ chức thuận lợi trong việc truy cập, giải quyết đảm bảo nhanh, gọn, hiệu quả. Tính đến 31/7, Trung tâm đã tiếp nhận 701 hồ sơ, trong đó tiếp nhận trực tuyến 466 hồ sơ, đạt 66,47%.

Về công tác sắp xếp, xử lý trụ sở, tài chính, tài sản công sau sáp nhập đã cơ bản ổn định. Hiện trên địa bàn còn 1 trụ sở dôi dư (Hội Người mù huyện Tam Đảo cũ), UBND xã đã báo cáo và đề xuất Sở Tài chính trình UBND tỉnh cho đấu giá.

Đoàn công tác kiểm tra thực tế tại Trạm Y tế xã Tam Đảo.

Tại buổi khảo sát, bên cạnh thuận lợi, các đại biểu đã phân tích một số khó khăn, vướng mắc như: Các phòng chuyên môn cấp xã đa lĩnh vực dẫn đến cán bộ phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ, thiếu kỹ năng về quản lý, điều hành, công nghệ thông tin, giải quyết thủ tục hành chính. Thiếu công chức có trình độ chuyên môn về lĩnh vực y tế, giáo dục, tài chính, quy hoạch, kế hoạch đầu tư, nông - lâm nghiệp... Nhiều nhiệm vụ yêu cầu khẩn trương thực hiện dẫn đến cán bộ triển khai thực hiện còn hạn chế, có nội dung chưa đảm bảo tiến độ theo yêu cầu.

Bên cạnh đó, một số thủ tục hành chính liên thông chưa được cập nhật trên phần mềm motcua.phutho.gov.vn; chưa cập nhật đầy đủ các danh mục tiếp nhận hồ sơ trên hệ thống dịch vụ công quốc gia, chưa thực hiện luân chuyển hồ sơ giữa UBND cấp xã và Văn phòng Đăng ký đất đai. Một số phần mềm thường xuyên bị lỗi hệ thống... đã ảnh hưởng đến thời gian xử lý toàn quy trình thủ tục trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính.

Đại biểu các xã cũng đề nghị Trung ương và tỉnh sớm ban hành khung tiêu chí xác định biên chế phù hợp với tình hình hiện nay để phục vụ tốt cho Nhân dân. Bổ sung dự toán ngân sách để các xã chủ động trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH tại địa phương; bổ sung công chức có trình độ về công nghệ thông tin để thực hiện nhiệm vụ về chuyển đổi số. Phân cấp, phân quyền trong tuyển dụng, tiếp nhận, luân chuyển cán bộ, viên chức để phù hợp với các lĩnh vực...

Quang cảnh buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bùi Minh Châu ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của xã Tam Đảo và các xã lân cận đã tập trung cao độ và quyết tâm thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Thảo luận, phân tích những kết quả đạt được, những hạn chế, tồn tại, đồng chí Trưởng đoàn cho rằng cần phải khắc phục khó khăn, tập trung tháo gỡ những vướng mắc để bộ máy chính quyền hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đoàn công tác kiểm tra thực tế tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tam Đảo.

Đồng chí Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh khẳng định, những ý kiến đóng góp của các đại biểu qua quá trình hoạt động thực tiễn tại địa phương là cơ sở để Đoàn ĐBQH và các đại biểu quốc hội tỉnh nghiên cứu, tổng hợp đầy đủ và kiến nghị các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết kịp thời, góp phần khắc phục những khó khăn, vướng mắc đang khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Ngọc Tuấn