Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc tại xã Đoan Hùng

Chiều 24/9, Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Bùi Đình Thi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Đoan Hùng, thông báo kết quả giám sát việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Theo báo cáo, từ khi chính thức triển khai ngày 1/7, mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại xã Đoan Hùng đã bước đầu đi vào nền nếp, phát huy hiệu quả, không để gián đoạn, ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân, doanh nghiệp. Bộ máy hành chính được sắp xếp tinh gọn, hoạt động rõ chức năng, rõ trách nhiệm.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy kịp thời, đồng bộ; việc phân cấp, ủy quyền gắn với trách nhiệm cá nhân, đơn vị, tạo chuyển biến trong quản lý, điều hành. Các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Bùi Đình Thi phát biểu tại buổi giám sát

Bên cạnh những kết quả tích cực, đoàn giám sát cũng chỉ ra một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, như: Một số nhiệm vụ cụ thể hóa nghị quyết còn cần thêm thời gian để hoàn thiện; đội ngũ cán bộ, công chức bước đầu thích ứng với mô hình mới song chưa đồng đều; cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin đang trong quá trình đầu tư, từng bước đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính.

Đại diện Đoàn giám sát thông báo kết quả giám sát vận hành chính quyền địa phương hai cấp tại xã Đoan Hùng

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung phân tích, thảo luận nguyên nhân và đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp trong thời gian tới.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Bùi Đình Thi phát biểu kết luận buổi giám sát

Phát biểu kết luận, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn giám sát Bùi Đình Thi ghi nhận, đánh giá cao những kết quả bước đầu mà Ban Thường vụ Đảng uỷ xã Đoan Hùng đã đạt được. Đoàn giám sát tiếp thu những đề xuất của địa phương, tổng hợp báo cáo BTV Tỉnh uỷ, nghiên cứu, giải quyết trong thời gian tới.

Đồng chí đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy xã Đoan Hùng tiếp tục phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng; phân công, bố trí cán bộ đúng sở trường, năng lực. Chuyển trọng tâm sang phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo tăng trưởng 2 con số. Đồng thời tiếp tục quan tâm cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đưa mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động thực chất, hiệu quả.

Tạ Thanh