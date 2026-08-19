Đoàn Kiểm tra, giám sát số 224 của Bộ Chính trị làm việc tại tỉnh Phú Thọ

Chiều 19/8, Tổ công tác số 1, Đoàn Kiểm tra, giám sát số 224 của Bộ Chính trị do đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Đoàn Kiểm tra, giám sát số 224 làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy và Sở Nội vụ.

Dự buổi làm việc có đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các cơ quan được kiểm tra, giám sát.

Đồng chí Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình phát biểu quán triệt các nội dung làm việc.

Phát biểu quán triệt nội dung làm việc, đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Phó Trưởng Đoàn Kiểm tra, giám sát số 224 nhấn mạnh: Kiểm tra, giám sát là nhiệm vụ thường xuyên của Đảng nhằm đánh giá đúng, đủ, thực chất công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu và thực hiện các quy định về công tác cán bộ. Qua đó phát huy mô hình hay, cách làm sáng tạo; nhận diện, cảnh báo và khắc phục kịp thời các hạn chế, nguy cơ.

Để cuộc kiểm tra đạt hiệu quả, đồng chí đề nghị tỉnh Phú Thọ và các cơ quan liên quan tập trung đánh giá hiệu quả thực tế của công tác cán bộ, phân tích nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế; xác định rõ trách nhiệm và thực hiện của từng cơ quan trong công tác tham mưu, quản lý biên chế, tuyển dụng, kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực; đánh giá thực chất kết quả thực hiện các kết luận kiểm tra, giám sát đợt 1 và đợt 2, chủ động trao đổi đầy đủ các thông tin phát sinh.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang phát biểu tại buổi làm việc.

Thành viên Đoàn kiểm tra, giám sát và các đại biểu đã trao đổi, làm rõ 9 nội dung công tác cán bộ liên quan đến phân cấp quản lý cán bộ; xây dựng tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ; công tác quy hoạch, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; công tác đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng; việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ; kết quả kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và công tác chuyển đổi số.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi làm rõ một số nội dung theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra, giám sát.

Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bùi Thị Thu Hằng phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Giám đốc Sở Nội vụ Trần Việt Cường phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang nhấn mạnh, tỉnh Phú Thọ đã nỗ lực hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy, bảo đảm hệ thống chính trị vận hành ổn định theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1/7/2025. Ban Thường vụ Tỉnh ủy quán triệt, cụ thể hóa 100% văn bản của Trung ương; triển khai công tác cán bộ nghiêm túc, khách quan, công khai, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ và đúng quy trình.

Bên cạnh kết quả đạt được, tỉnh luôn thẳng thắn nhìn nhận một số hạn chế. Thường trực Tỉnh ủy sẽ tiếp thu toàn bộ ý kiến của Đoàn Kiểm tra, giám sát số 224; tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các chủ trương, quy định về công tác tổ chức xây dựng Đảng và công tác cán bộ; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

Đồng chí Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình phát biểu kết luận tại buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị các cơ quan được kiểm tra, giám sát tiếp thu ý kiến góp ý của đoàn, hoàn thiện các báo cáo và tài liệu đảm bảo đúng trọng tâm, có căn cứ chính xác. Các cơ quan cần tiếp tục phát huy tốt vai trò tham mưu chiến lược, chủ động nhận diện, kịp thời phát hiện, cảnh báo và tham mưu xử lý vấn đề phát sinh. Đồng thời tăng cường phối hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan, xây dựng cơ sở dữ liệu chung về cán bộ để bảo đảm liên thông, chính xác.

Đồng chí mong muốn các cơ quan tiếp tục phát huy kết quả, kết hợp kinh nghiệm địa phương một cách sáng tạo, linh hoạt để xây dựng bộ máy và đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Trước đó, Đoàn Kiểm tra, giám sát số 224 của Bộ Chính trị đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Phú Thọ. Đoàn đã nghe báo cáo, kiểm tra hồ sơ và trao đổi làm rõ việc triển khai các quy trình, khâu, bước trong công tác cán bộ tại cơ sở. Đoàn ghi nhận tinh thần trách nhiệm của địa phương trong việc quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, quy định của Trung ương và Tỉnh ủy. Đồng thời chỉ ra một số hạn chế, lưu ý Đảng ủy phường cần tiếp tục rà soát, khắc phục nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sau khi vận hành theo mô hình tổ chức bộ máy mới.

Lê Hoàng