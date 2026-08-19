Phát huy hào khí Tháng Tám, viết tiếp trang sử vàng Đất Tổ

Mùa Thu lịch sử năm 1945 mãi khắc sâu trong tâm trí mỗi người dân Việt Nam. Cách mạng Tháng Tám là mốc son chói lọi, minh chứng cho sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng. Tinh thần quật khởi, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng độc lập, tự do của Cách mạng Tháng Tám đã trở thành cội nguồn sức mạnh nội sinh vô giá. Hôm nay, trên quê hương Đất Tổ Vua Hùng thiêng liêng, hào khí ấy được khơi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết, trở thành ngọn đuốc soi đường để toàn quân và dân Phú Thọ biến khát vọng phát triển thành hành động cách mạng thiết thực trong từng lời nói, việc làm cụ thể.

Đất Tổ đang đứng trước những vận hội chưa từng có. Bước ngoặt từ chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và mở rộng không gian phát triển sau hợp nhất đã tạo cho Phú Thọ thế và lực mới. Thế mạnh về vị trí địa chiến lược là cửa ngõ giao thương vùng trung du và miền núi phía Bắc, nguồn nhân lực dồi dào, cùng bề dày di sản văn hóa đặc sắc đã được quy tụ và phát huy đồng bộ.

Đặc biệt, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ Nhất đã hoạch định một đường hướng chiến lược toàn diện, tầm nhìn dài hạn với những quyết sách mang tính đột phá. Đó là sự kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế nhanh, bền vững với bảo tồn giá trị văn hóa cội nguồn; giữa đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn với xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại.

Hào khí Cách mạng Tháng Tám không nằm ở quá khứ, mà hiện hữu sinh động trong từng bước đi của tỉnh Phú Thọ hôm nay. Tinh thần “đem sức ta mà giải phóng cho ta” trước đây nay chuyển hóa thành tinh thần chủ động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung của đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Với quyết tâm chính trị cao, vì một Phú Thọ vươn mình, các cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị tỉnh nhà đang tập trung thu hút đầu tư có chọn lọc, phát triển các khu, cụm công nghiệp sinh thái, công nghệ cao, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Lấy văn hóa làm nền tảng tinh thần vững chắc, biến di sản văn hóa Đất Tổ thành tài sản du lịch đặc sắc, đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng kinh tế. Đảm bảo quốc phòng - an ninh, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân, thu hẹp khoảng cách vùng miền.

Để hiện thực hóa khát vọng lớn lao đó, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân Đất Tổ tiếp tục phát huy cao độ truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và tinh thần cách mạng tiến công. Mỗi cán bộ, đảng viên thực sự là hạt nhân tiên phong, gương mẫu; mỗi người dân thực sự là chủ thể sáng tạo, tích cực chung sức, đồng lòng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương. Phú Thọ hôm nay không chỉ phấn đấu trở thành một cực tăng trưởng năng động của vùng trung du và miền núi phía Bắc, mà còn hướng tới mục tiêu cốt lõi: Đời sống Nhân dân ấm no, hạnh phúc, xã hội văn minh, nghĩa tình.

Phát huy hào khí Cách mạng Tháng Tám oanh liệt, với quyết tâm chính trị cao cùng niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, Đảng bộ, quân và dân Đất Tổ nhất định sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách, viết tiếp những trang sử vàng chói lọi, xây dựng quê hương Phú Thọ ngày càng giàu đẹp, văn minh, thịnh vượng.

Phú Thọ